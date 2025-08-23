Perú

Desde un dron hasta una olla arrocera en el Metropolitano: estos son los objetos que los usuarios se olvidaron en los buses

El proceso de devolución requiere identificación, registro y respaldo fotográfico, con atención presencial de lunes a viernes y canal telefónico disponible de lunes a sábado

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La recuperación de pertenencias es
La recuperación de pertenencias es resultado de la colaboración entre usuarios, personal y conductores, quienes reportan los hallazgos y facilitan su traslado a la estación Central - Créditos: ATU.

Durante el año 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha registrado la devolución de gran variedad de objetos extraviados en el Metropolitano, reflejando tanto la diversidad de pertenencias olvidadas como la eficiencia en el proceso de recuperación.

Entre enero y agosto, se entregaron 153 artículos a sus dueños, desde dispositivos tecnológicos como laptops, celulares y tablets, hasta objetos poco comunes como una bicicleta, una olla arrocera, caja herramientas, maletines o prendas de vestir.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración entre usuarios, conductores y personal de estaciones, quienes reportan cualquier hallazgo y permiten su traslado a la oficina de seguridad ubicada en la estación Central.

En ese lugar, actualmente permanecen en custodia 198 objetos que han sido encontrados en buses, terminales o salas de embarque. La lista no solo incluye equipaje habitual, como mochilas, billeteras o carteras, sino también dispositivos electrónicos, escáneres, cascos, lentes, loncheras, tarjetas universitarias, documentos y hasta un dron, esperando a que el propietario se acerque a reclamarlos.

Los dueños tienen tres meses
Los dueños tienen tres meses para reclamar sus pertenencias; pasado ese tiempo, los artículos útiles se donan a instituciones y los documentos se eliminan para garantizar una gestión responsable - Créditos: ATU.

Para recuperar un objeto extraviado, el procedimiento es claro: el usuario debe presentarse en la estación Central, identificar su pertenencia y registrar un acta de recepción; como parte del protocolo, se toma una fotografía que servirá de respaldo a la entrega. El trámite puede realizarse de lunes a viernes por la mañana y la tarde, dentro de los horarios establecidos por la entidad.

Quienes necesiten orientación pueden comunicarse al número (01) 203 9000, opción 1, donde recibirán atención personalizada para conocer el estado y ubicación de los artículos. La línea funciona de lunes a sábado, cubriendo una franja horaria amplia para mayor comodidad de los usuarios.

El sistema contempla un periodo máximo de tres meses para que las pertenencias sean reclamadas. Si al término de ese plazo los dueños no se presentan, los documentos personales se eliminan y el resto de materiales y objetos útiles serán transferidos en calidad de donación a instituciones con fines sociales. Esta dinámica asegura no solo la custodia responsable de los artículos, sino también su aprovechamiento responsable en caso de no ser recuperados.

El movimiento de objetos olvidados en el Metropolitano es significativo; el año pasado se gestionó la devolución de más de 300 elementos, muestra de la frecuencia con la que los pasajeros pueden extraviar sus pertenencias y de la importancia de contar con procedimientos efectivos para la ubicación y recuperación de todo tipo de artículos en el sistema de transporte urbano.

Funciones del ATU

  • Regula y supervisa el transporte urbano en Lima y Callao
  • Planifica, coordina y ejecuta proyectos de infraestructura de movilidad
  • Administra y fiscaliza los servicios de transporte público, incluidos buses, corredores y taxis
  • Gestiona la implementación de sistemas integrados de recaudo y control de flotas
  • Desarrolla campañas educativas sobre seguridad vial y cultura ciudadana
  • Emite licencias, autorizaciones y sanciones a operadores de transporte
  • Diseña políticas y normativas para mejorar el tránsito y reducir la congestión
  • Monitorea el cumplimiento de estándares de calidad y atención al usuario
  • Atiende reclamos y sugerencias de los pasajeros para optimizar el servicio

Temas Relacionados

ATUMetropolitanobusperu-noticias

Últimas Noticias

Terror en el transporte público: Chofer de combi es acribillado en Santa Anita y otro herido por ataque explosivo en SMP

Los atentados ocurrieron casi simultáneamente en los distritos de Santa Anita y San Martín de Porres, evidenciando el grave problema de la extorsión criminal al sector transporte en la capital peruana

Terror en el transporte público:

Multan a influencer con S/50 mil por afirmar que zapatillas de distribuidor competidor no eran originales

Tiktoker conocido por identificar zapatillas ‘bambas’ vertió comentarios poniendo en duda originalidad de las Air Jordan 1 High que presentaba la distribuidora Kicks en TikTok

Multan a influencer con S/50

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: Ningún candidato aprobó la tercera etapa

Ni siquiera los abogados que actualmente se desempeñan provisionalmente como fiscales supremos o jueces supremos

JNJ declara desierto concurso para

Polémica por restricción en el Puente de la Paz para ciclistas: deben bajar de la bicicleta para cruzar caminando por la ciclovía

El corredor turístico que conecta los distritos de Miraflores con Barranco fue inaugurado el 20 de agosto en medio del rechazo de un grupo de vecinos de ambos distritos

Polémica por restricción en el

Senamhi pronostica diferencias térmicas y alta humedad en distritos de Lima para este 23 de agosto

Lima presentará condiciones de cielo cubierto y llovizna, con registros térmicos distintos en cada zona y porcentaje de humedad elevado en varias estaciones de la ciudad.

Senamhi pronostica diferencias térmicas y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consumo avanza a dos

El consumo avanza a dos velocidades y hay diferencias marcadas según nivel de ingresos

En julio la industria cayó 3,3% por la retracción en la construcción y el sector automotor

Gracias a las lluvias y después de una alarma por chicharrita, proyectan una gran campaña de maíz

“Lo volvería a hacer 50 mil veces”: la estremecedora confesión de un femicida sentenciado a prisión perpetua en San Juan

El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón de turistas anuales: 20% más de visitas respecto al 2024

INFOBAE AMÉRICA
Apagones masivos, promesas incumplidas, y

Apagones masivos, promesas incumplidas, y hartazgo social: los cubanos llevan un año sufriendo una crisis energética total

Francia convocó a la embajadora de Italia tras las críticas de Matteo Salvini a Emmanuel Macron por su postura sobre la guerra en Ucrania

Woody Allen y Emir Kusturica desafían el aislamiento cultural y se presentan en la Semana del Cine de Moscú

Uruguay comenzó una expedición sin precedentes al fondo del mar: “Es un momento intenso, histórico y emocionante”

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

TELESHOW
La reflexión de Jimena Barón

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”