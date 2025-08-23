Desde un dron hasta una olla arrocera en el Metropolitano: estos son los objetos que los usuarios se olvidaron en los buses

La recuperación de pertenencias es resultado de la colaboración entre usuarios, personal y conductores, quienes reportan los hallazgos y facilitan su traslado a la estación Central - Créditos: ATU.

Durante el año 2025, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha registrado la devolución de gran variedad de objetos extraviados en el Metropolitano, reflejando tanto la diversidad de pertenencias olvidadas como la eficiencia en el proceso de recuperación.

Entre enero y agosto, se entregaron 153 artículos a sus dueños, desde dispositivos tecnológicos como laptops, celulares y tablets, hasta objetos poco comunes como una bicicleta, una olla arrocera, caja herramientas, maletines o prendas de vestir.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración entre usuarios, conductores y personal de estaciones, quienes reportan cualquier hallazgo y permiten su traslado a la oficina de seguridad ubicada en la estación Central.

En ese lugar, actualmente permanecen en custodia 198 objetos que han sido encontrados en buses, terminales o salas de embarque. La lista no solo incluye equipaje habitual, como mochilas, billeteras o carteras, sino también dispositivos electrónicos, escáneres, cascos, lentes, loncheras, tarjetas universitarias, documentos y hasta un dron, esperando a que el propietario se acerque a reclamarlos.

Los dueños tienen tres meses para reclamar sus pertenencias; pasado ese tiempo, los artículos útiles se donan a instituciones y los documentos se eliminan para garantizar una gestión responsable - Créditos: ATU.

Para recuperar un objeto extraviado, el procedimiento es claro: el usuario debe presentarse en la estación Central, identificar su pertenencia y registrar un acta de recepción; como parte del protocolo, se toma una fotografía que servirá de respaldo a la entrega. El trámite puede realizarse de lunes a viernes por la mañana y la tarde, dentro de los horarios establecidos por la entidad.

Quienes necesiten orientación pueden comunicarse al número (01) 203 9000, opción 1, donde recibirán atención personalizada para conocer el estado y ubicación de los artículos. La línea funciona de lunes a sábado, cubriendo una franja horaria amplia para mayor comodidad de los usuarios.

El sistema contempla un periodo máximo de tres meses para que las pertenencias sean reclamadas. Si al término de ese plazo los dueños no se presentan, los documentos personales se eliminan y el resto de materiales y objetos útiles serán transferidos en calidad de donación a instituciones con fines sociales. Esta dinámica asegura no solo la custodia responsable de los artículos, sino también su aprovechamiento responsable en caso de no ser recuperados.

El movimiento de objetos olvidados en el Metropolitano es significativo; el año pasado se gestionó la devolución de más de 300 elementos, muestra de la frecuencia con la que los pasajeros pueden extraviar sus pertenencias y de la importancia de contar con procedimientos efectivos para la ubicación y recuperación de todo tipo de artículos en el sistema de transporte urbano.

