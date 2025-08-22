Perú

La curiosa estrategia del Minsa para acabar con el dengue: Liberarán 6 mil zancudos Wolbachia en Comas

El Ministerio de Salud pondrá en marcha un programa piloto que utilizará zancudos portadores de la bacteria Wolbachia para reducir la transmisión del dengue, zika y chikungunya

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que implementará una nueva estrategia para combatir el dengue en el Perú, entre otros virus, como el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Se trata de liberar zancudos del género Aedes aegypti para que se apareen con otros de su especie y transmitan la bacteria Wolbachia, con la que han sido inoculados.

Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública del Minsa, aseguró que esta estrategia representa una tecnología innovadora cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo. Los mosquitos serán liberados durante 20 a 24 semanas en un radio de 20 kilómetros cuadrados en una zona específica de Comas.

El ‘Plan de implementación y evaluación de la estrategia de Wolbachia para el control del dengue en escenarios priorizados 2025-2027′, comenzará a aplicarse este viernes 22 de agosto en el distrito de Lima Norte, una de las áreas con mayor incidencia de dengue en los últimos años.

Diversos estudios internacionales respaldan esta estrategia, de acuerdo con la cartera. Un ensayo controlado aleatorio publicado en el New England Journal of Medicine en 2021 evidencia que en áreas intervenidas de Yogyakarta, Indonesia, la incidencia de dengue disminuyó en un 77% y las hospitalizaciones en un 86%. El experimento demostró que la eficacia fue similar para los cuatro serotipos del virus del dengue, incrementando el interés global en el uso de la Wolbachia para la salud pública.

Perú enfrenta un alarmante aumento
Perú enfrenta un alarmante aumento de casos de dengue, con 92,439 contagios confirmados hasta el 16 de noviembre. (Foto: Composición Infobae)

Comas será el punto de partida para la estrategia en Perú

Eduardo Quevedo, director de Relaciones Gubernamentales del World Mosquito Program (WMP), organización no gubernamental con sede en Australia, explicó que la cría de los mosquitos infectados se realizará en un laboratorio acondicionado en el Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima. “La elección de Comas responde a características medioambientales, al incremento de casos de dengue en Lima norte en los últimos años, y por la logística que implica la cría de los zancudos con Wolbachia que se llevará a cabo en un ambiente especialmente acondicionado en el Instituto Nacional de Salud”. remarcó.

La estrategia del Minsa cuenta con el apoyo técnico del WMP, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico y la Oficina de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. El proyecto servirá como modelo para futuras acciones preventivas que podrían expandirse a más territorios del país, en función de la evolución y los resultados obtenidos con esta tecnología.

Identificar a tiempo los síntomas
Identificar a tiempo los síntomas del dengue es vital para una recuperación efectiva. Los expertos urgen a buscar asistencia médica sin demora ante cualquier señal alarmante. (Andina)

Fundamentos y prevención del dengue en la población

El dengue es una enfermedad infecciosa provocada por el virus del mismo nombre, transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este insecto prolifera en depósitos de agua y es el principal vector del contagio. Los síntomas suelen presentarse en forma de fiebre alta, dolores corporales y erupciones cutáneas; en casos graves, puede producir hemorragias y descensos peligrosos en la presión arterial.

Frente a la ausencia de un tratamiento específico para el dengue, las autoridades subrayan la importancia de la prevención y promueven la eliminación de criaderos de mosquitos en el entorno doméstico. Se recomienda cambiar de forma regular el agua de floreros y bebederos, mantener recipientes tapados y autorizar la fumigación en las áreas de mayor riesgo, para apoyar las medidas tradicionales junto con las innovaciones biotecnológicas como la Wolbachia.

