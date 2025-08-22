El Salvador impone disciplina militar en colegios con peinados, uniformes y saludos: ¿Qué normas ya no rigen en Perú?

'Disciplina escolar': lo que hace El Salvador frente a la realidad en el Perú | Foto composición: Infobae Perú

La designación de una militar como ministra de Educación en El Salvador y la implementación de nuevas reglas para reforzar la disciplina escolar han generado un amplio debate en la región. Mientras en ese país se busca que los directores supervisen el uniforme, el corte de cabello y la presentación de los estudiantes, además de instaurar “lunes cívicos” obligatorios, en el Perú la normativa vigente apunta en otra dirección: evitar restricciones que limiten el acceso a la educación, incluso cuando se trata de la vestimenta o la apariencia personal.

Las medidas de Bukele: orden y civismo como pilares

El presidente Nayib Bukele nombró el 14 de agosto a la capitán Karla Trigueros como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, con el encargo de fortalecer la disciplina en los colegios. El 18 de agosto de 2025, Trigueros envió un memorándum a los directores de escuelas públicas con medidas obligatorias que entraron en vigencia el 20 de agosto. Entre los puntos centrales se establecieron:

Uso de uniforme limpio y ordenado .

Corte de cabello adecuado y presentación personal “correcta”.

Ingreso en orden, con saludo respetuoso, supervisado por los directores.

La ministra advirtió que el incumplimiento por parte de los directores será considerado falta grave administrativa.

Días después, el 21 de agosto, la funcionaria dispuso la creación de los “lunes cívicos”, obligatorios en todos los colegios públicos desde septiembre. Estas ceremonias incluyen:

Formación en orden y disciplina.

Ingreso del Pabellón Nacional.

Entonación del Himno Nacional.

Oración a la Bandera.

Exposición de un estudiante sobre un personaje ilustre o hecho histórico.

Retiro del Pabellón Nacional.

La situación en Perú: prioridad al acceso y la inclusión

Los lineamientos para la vestimenta y corte escolar establecido por el Minedu para los colegios públicos | Foto composición: Infobae Perú

En contraste, en el Perú la normativa educativa ha cambiado significativamente en los últimos años. Si en décadas pasadas los antiguos estudiantes recuerdan exigencias como cortes de cabello estrictos, prohibición de tintes de cabello, maquillaje o aretes, además de formaciones cívicas semanales, hoy la política educativa pone el énfasis en garantizar el acceso sin restricciones.

El Minedu ha establecido reglas claras:

En colegios públicos, el uniforme no es obligatorio y no puede condicionarse la matrícula ni la asistencia a clases a su uso. Tampoco se puede exigir que los padres lo adquieran en tiendas específicas. y no puede condicionarse la matrícula ni la asistencia a clases a su uso. Tampoco se puede exigir que los padres lo adquieran en tiendas específicas.

En colegios privados , sí puede exigirse uniforme o determinados cortes de cabello, pero solo si está contemplado en el Reglamento Interno y si esta norma fue informada a los padres antes de la matrícula.

Ninguna institución pública o privada puede impedir la matrícula ni cobrar cuotas adicionales bajo pretextos de uniformes, útiles escolares o materiales.

Sobre la presentación personal, el Minedu no establece reglas específicas para estudiantes de escuelas públicas. Esto significa que no hay normas oficiales sobre cortes de cabello, peinados o accesorios. En el caso de los colegios privados, estos sí pueden fijar disposiciones siempre que no vulneren derechos fundamentales.

Capacitarán a escolares en programación. (Foto: Agencia Andina)

En el Perú tampoco existe la obligatoriedad de que directores o docentes se ubiquen en la puerta de las instituciones para verificar el cumplimiento de lineamientos de vestimenta u otras exigencias. En los colegios públicos, son los auxiliares o porteros quienes reciben a los estudiantes, y no tienen permitido impedir su ingreso aun cuando lleguen con cabello largo o con ropa distinta al uniforme.

Incluso la Defensoría del Pueblo ha advertido que limitar el acceso a la educación por la apariencia personal constituye un acto discriminatorio.

En El Salvador, los “lunes cívicos” se han reinstaurado como ceremonias escolares habituales con la entonación del himno nacional y otras actividades protocolarias, mientras que en Perú estas formaciones dejaron de ser obligatorias y quedaron sujetas a la decisión de cada colegio. Actualmente, algunas instituciones educativas las mantienen como parte de la formación cívica, pero no existe una directiva nacional al respecto. Además, el Minedu permite que las Direcciones Regionales de Educación suspendan estas ceremonias cuando las condiciones climáticas u otras circunstancias lo requieran.

Si bien muchos padres peruanos aplauden las medidas establecidas en El Salvador, en defensa del orden y la disciplina como valores fundamentales en la formación cívica de los menores, la política oficial peruana busca equilibrar la libertad personal de los estudiantes con las normas de convivencia escolar, evitando que la apariencia o la situación económica se conviertan en barreras para el acceso a las aulas.