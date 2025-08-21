Nueva campaña veterinaria para este 22 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria organizará este viernes 22 de agosto una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos del distrito que busquen acceder a servicios preventivos para el cuidado de sus mascotas.

La actividad se llevará a cabo en el mercado 18 de enero, situado en la cuadra 5 del jirón General Valdez, zona 15, y estará disponible desde las 9 hasta las 13 horas.

La jornada tiene como objetivo promover el bienestar animal y prevenir enfermedades comunes en perros y gatos del distrito.

Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios gratuitos ofrecidos incluyen las siguientes:

Consultas veterinarias generales: Evaluación y orientación acerca del estado de salud y el cuidado integral de las mascotas.

Desparasitación: Tratamiento dirigido a eliminar parásitos internos y externos que afectan la salud animal.

Antipulgas: Aplicación de productos específicos para el control y eliminación de pulgas.

Corte de uñas: Procedimiento efectuado por especialistas para evitar lesiones asociadas al crecimiento excesivo de las uñas.

Limpieza de oídos: Servicio enfocado en remover suciedad y evitar infecciones auditivas en las mascotas.

Vacunación antirrábica: Inmunización preventiva contra la rabia.

Los interesados deben acudir con sus mascotas al mercado 18 de enero - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Para participar en la campaña existen requisitos específicos. Los gatos deben ser transportados en un bolso especial o kennel y acompañados de su manta para asegurar su comodidad y minimizar el estrés durante el traslado. Los perros, por su parte, deben ingresar obligatoriamente con correa y bozal, medida que busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes, el personal veterinario y los voluntarios.

Se recomienda a los vecinos llegar temprano, ya que en este tipo de campañas suele registrarse una alta concurrencia desde las primeras horas. Muchos residentes esperan que estas actividades se repitan en próximas fechas para seguir promoviendo el acceso a servicios veterinarios en la comunidad.

Campaña veterinaria gratis

La Municipalidad de Jesús María tiene previsto organizar una jornada veterinaria gratuita el viernes 22 de agosto en el parque Huiracocha, situado en el jirón Huiracocha, cerca de la cuadra 17. La iniciativa se enfoca en brindar atención médica a las mascotas del distrito y promover el cuidado responsable entre los residentes.

Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

La campaña se desarrollará desde las 9 hasta las 12 horas y permitirá que las familias lleven a sus perros y gatos para acceder a servicios esenciales orientados al bienestar animal. El evento está pensado principalmente para quienes requieren atenciones básicas para sus animales de compañía.

Consulta veterinaria : Personal especializado evaluará a las mascotas para identificar posibles afecciones, heridas u otros signos que puedan requerir atención especializada.

Inscripción de mascotas : Se recopilarán los datos y rasgos físicos de cada animal a fin de incorporarlos en un registro distrital, lo que facilita la búsqueda si se produce una pérdida y posibilita la organización de futuras campañas.

Desparasitación interna : Este servicio elimina los parásitos presentes en el tracto digestivo de perros y gatos, lo que disminuye el riesgo de contagio de enfermedades a otros animales y también a los miembros del hogar.

Promoción de la tenencia responsable: Los visitantes recibirán recomendaciones sobre el cuidado cotidiano de sus mascotas, como mantener vigente el esquema de vacunación, ofrecer condiciones adecuadas en casa y proveer una alimentación equilibrada.