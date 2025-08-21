Perú

Nueva campaña veterinaria para este 22 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Especialistas chequearán a los animales para identificar signos de enfermedad, lesiones o cualquier condición que requiera atención adicional

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria organizará este viernes 22 de agosto una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos del distrito que busquen acceder a servicios preventivos para el cuidado de sus mascotas.

La actividad se llevará a cabo en el mercado 18 de enero, situado en la cuadra 5 del jirón General Valdez, zona 15, y estará disponible desde las 9 hasta las 13 horas.

La jornada tiene como objetivo promover el bienestar animal y prevenir enfermedades comunes en perros y gatos del distrito.

Esta iniciativa fomenta la tenencia
Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios gratuitos ofrecidos incluyen las siguientes:

  • Consultas veterinarias generales: Evaluación y orientación acerca del estado de salud y el cuidado integral de las mascotas.
  • Desparasitación: Tratamiento dirigido a eliminar parásitos internos y externos que afectan la salud animal.
  • Antipulgas: Aplicación de productos específicos para el control y eliminación de pulgas.
  • Corte de uñas: Procedimiento efectuado por especialistas para evitar lesiones asociadas al crecimiento excesivo de las uñas.
  • Limpieza de oídos: Servicio enfocado en remover suciedad y evitar infecciones auditivas en las mascotas.
  • Vacunación antirrábica: Inmunización preventiva contra la rabia.
Los interesados deben acudir con
Los interesados deben acudir con sus mascotas al mercado 18 de enero - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Para participar en la campaña existen requisitos específicos. Los gatos deben ser transportados en un bolso especial o kennel y acompañados de su manta para asegurar su comodidad y minimizar el estrés durante el traslado. Los perros, por su parte, deben ingresar obligatoriamente con correa y bozal, medida que busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes, el personal veterinario y los voluntarios.

Se recomienda a los vecinos llegar temprano, ya que en este tipo de campañas suele registrarse una alta concurrencia desde las primeras horas. Muchos residentes esperan que estas actividades se repitan en próximas fechas para seguir promoviendo el acceso a servicios veterinarios en la comunidad.

Campaña veterinaria gratis

La Municipalidad de Jesús María tiene previsto organizar una jornada veterinaria gratuita el viernes 22 de agosto en el parque Huiracocha, situado en el jirón Huiracocha, cerca de la cuadra 17. La iniciativa se enfoca en brindar atención médica a las mascotas del distrito y promover el cuidado responsable entre los residentes.

Se recomienda asistir desde muy
Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

La campaña se desarrollará desde las 9 hasta las 12 horas y permitirá que las familias lleven a sus perros y gatos para acceder a servicios esenciales orientados al bienestar animal. El evento está pensado principalmente para quienes requieren atenciones básicas para sus animales de compañía.

  • Consulta veterinaria: Personal especializado evaluará a las mascotas para identificar posibles afecciones, heridas u otros signos que puedan requerir atención especializada.
  • Inscripción de mascotas: Se recopilarán los datos y rasgos físicos de cada animal a fin de incorporarlos en un registro distrital, lo que facilita la búsqueda si se produce una pérdida y posibilita la organización de futuras campañas.
  • Desparasitación interna: Este servicio elimina los parásitos presentes en el tracto digestivo de perros y gatos, lo que disminuye el riesgo de contagio de enfermedades a otros animales y también a los miembros del hogar.
  • Promoción de la tenencia responsable: Los visitantes recibirán recomendaciones sobre el cuidado cotidiano de sus mascotas, como mantener vigente el esquema de vacunación, ofrecer condiciones adecuadas en casa y proveer una alimentación equilibrada.

Temas Relacionados

campaña veterinariaMunicipalidad de La VictoriaLa Victoriaperu-noticias

Más Noticias

Obispos de Perú, liderados por el cardenal Carlos Castillo, rechazan la Ley de Amnistía: “Sin justicia no hay paz”

En un contundente pronunciamiento, el Episcopado peruano, junto a diócesis y vicariatos de todo el país, calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos y una puerta abierta a la impunidad de delitos de lesa humanidad

Obispos de Perú, liderados por

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El tenista peruano se impuso por 6-3 y 6-1 al local y amigo del ‘Colorado’, Pablo Llamas. Ambos deportistas venían de superar la clasificación del US Open

Ignacio Buse avanzó a cuartos

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

El equipo sub-23 del estratega nacional se estrenó en las clasificatorias de la Copa de Asia de la categoría con una holgada derrota en Camboya

El amargo debut de Nolberto

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El comentarista deportivo argumentó que ‘Yoshi’ solo ha completado los 90 minutos en dos partidos durante los últimos 15 meses. Un factor que considera preocupante de cara al duelo por Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Resultados de cuartos de final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo y candidato: Perú Libre

Prófugo y candidato: Perú Libre respalda a Vladimir Cerrón para las Elecciones Generales 2026

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Madre del hijo menor de

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “Me da solo 300 soles”

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

DEPORTES

Ignacio Buse avanzó a cuartos

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025