Perú

¿Cuál es la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado?

La diferencia entre ambos influye en aspectos como la higiene, la sensibilidad, la apariencia y algunos riesgos de salud

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Un pene circuncidado es aquel
Un pene circuncidado es aquel al que se le ha removido quirúrgicamente el prepucio (El Tiempo)

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar total o parcialmente el prepucio, es decir, la piel que cubre la cabeza del pene. Aunque es una práctica común en algunas culturas y religiones por motivos tradicionales o higiénicos, en países como el Perú su aplicación es poco frecuente y se realiza, sobre todo, por razones médicas específicas. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), la circuncisión no forma parte del protocolo de rutina en el sistema de salud pública, salvo que existan problemas como fimosis o infecciones recurrentes.

Sin embargo, conocer la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado puede ayudar a comprender cómo este procedimiento impacta tanto en la anatomía como en la salud y la higiene del pene.

¿Qué es un pene circuncidado?

Un pene circuncidado es aquel al que se le ha removido quirúrgicamente el prepucio. Como resultado, el glande o cabeza del pene queda permanentemente expuesto. Este procedimiento se realiza en algunos casos durante los primeros días de vida por razones culturales, religiosas o médicas, aunque también puede practicarse en la adultez si existen problemas como infecciones crónicas, fimosis (estrechez del prepucio) o para mejorar la higiene.

¿Qué es un pene no circuncidado?

Un pene no circuncidado conserva el prepucio, es decir, una capa de piel que recubre y protege el glande. En estado de reposo, esta piel cubre completamente la cabeza del pene, y al momento de una erección o durante la higiene, el prepucio puede retraerse para dejar expuesto el glande. Esta es la condición natural de la mayoría de los hombres en el mundo, especialmente en países como el Perú, donde la circuncisión no es una práctica común.

¿Cuál es la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado?

Al momento de una erección
Al momento de una erección o durante la higiene, el prepucio puede retraerse para dejar expuesto el glande (Braulio Manzo Perez)

La principal diferencia es anatómica: el pene circuncidado tiene el glande expuesto en todo momento, mientras que en el no circuncidado, el glande está cubierto por el prepucio. Esta diferencia influye en aspectos como la higiene, la sensibilidad, la apariencia y algunos riesgos de salud.

En términos de sensibilidad, los hombres no circuncidados pueden experimentar mayor sensibilidad en el glande, ya que este está protegido por el prepucio. Sin embargo, esta sensibilidad también puede variar con el tiempo y por factores individuales.

Otra diferencia es en la acumulación de esmegma, una sustancia blanca que se forma naturalmente entre el glande y el prepucio. En los hombres no circuncidados, si no se realiza una higiene adecuada, esta sustancia puede acumularse y favorecer infecciones.

Ventajas y desventajas del pene circuncidado y el no circuncidado

La circuncisión es un procedimiento
La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar total o parcialmente el prepucio, es decir, la piel que cubre la cabeza del pene (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas del pene circuncidado:

  • Menor riesgo de infecciones urinarias durante la infancia.
  • Disminución del riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  • Mayor facilidad para la higiene genital, ya que no hay pliegues donde se acumulen bacterias o esmegma.
  • Puede reducir el riesgo de desarrollar fimosis o balanitis (inflamación del glande).

Desventajas del pene circuncidado:

  • Pérdida de sensibilidad en el glande, debido a la exposición constante que puede endurecer la piel.
  • Dolor y riesgos quirúrgicos si la circuncisión no se realiza correctamente.
  • Puede ser innecesaria si no hay una indicación médica clara.

Ventajas del pene no circuncidado:

  • Mayor sensibilidad, ya que el prepucio protege el glande.
  • El procedimiento quirúrgico no es necesario si no hay problemas médicos.
  • Mantiene la anatomía natural del cuerpo.

Desventajas del pene no circuncidado:

  • Requiere mayor cuidado en la higiene para evitar infecciones.
  • Puede presentar problemas como fimosis o infecciones recurrentes si no se limpia adecuadamente.
  • Mayor acumulación de esmegma si no hay higiene diaria.

Temas Relacionados

pene circuncidadopene no circuncidadocircunsicióngenitales masculinosperu-salud

Últimas Noticias

Resultados de la Tinka: números ganadores del 20 de agosto de 2025

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka: números

Gana Diario del 20 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Infobae

Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

Tras meses de rumores, el ingeniero industrial anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Perú mediante un comunicado. En Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó la noticia y recordó la polémica que rodeó a la pareja

Gustavo Salcedo anuncia fin de

Christian Cueva podrá volver a ver a sus hijos luego de llegar a una conciliación con Pamela López

Tras meses de tensión, la empresaria y el deportista alcanzaron una conciliación sobre el régimen de visitas, permitiendo que el futbolista retome el contacto con sus pequeños, aunque tienen más procesos legales pendientes

Christian Cueva podrá volver a

Alianza Lima espera rival en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025: batalla campal en llave Independiente vs U. de Chile; partido suspendido

El cruce, llevado a cabo en la ciudad de Avellaneda, se paralizó por veinte minutos debido a peleas, ataques y caos en las graderías por parte de los visitantes. Un espectador cayó de lo más alto de la platea, según registraron las cámaras

Alianza Lima espera rival en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otorgarán un reconocimiento al rugbier

Otorgarán un reconocimiento al rugbier que le hizo RCP a un rival y le salvó la vida en pleno partido

Fentanilo contaminado: el Gobierno apartó a la directora del instituto que ignoró un informe que advertía incumplimientos

Diputados aprobó una resolución para sacar de la parálisis la comisión investigadora del caso $Libra

Cómo el cerebro distingue información relevante en situaciones de aprendizaje, según científicos

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

INFOBAE AMÉRICA
EEUU afirmó que Europa debe

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

Un documental checo expone con ironía la negación sobre la invasión rusa a Ucrania

TELESHOW
Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad