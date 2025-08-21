Un pene circuncidado es aquel al que se le ha removido quirúrgicamente el prepucio (El Tiempo)

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar total o parcialmente el prepucio, es decir, la piel que cubre la cabeza del pene. Aunque es una práctica común en algunas culturas y religiones por motivos tradicionales o higiénicos, en países como el Perú su aplicación es poco frecuente y se realiza, sobre todo, por razones médicas específicas. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), la circuncisión no forma parte del protocolo de rutina en el sistema de salud pública, salvo que existan problemas como fimosis o infecciones recurrentes.

Sin embargo, conocer la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado puede ayudar a comprender cómo este procedimiento impacta tanto en la anatomía como en la salud y la higiene del pene.

¿Qué es un pene circuncidado?

Un pene circuncidado es aquel al que se le ha removido quirúrgicamente el prepucio. Como resultado, el glande o cabeza del pene queda permanentemente expuesto. Este procedimiento se realiza en algunos casos durante los primeros días de vida por razones culturales, religiosas o médicas, aunque también puede practicarse en la adultez si existen problemas como infecciones crónicas, fimosis (estrechez del prepucio) o para mejorar la higiene.

¿Qué es un pene no circuncidado?

Un pene no circuncidado conserva el prepucio, es decir, una capa de piel que recubre y protege el glande. En estado de reposo, esta piel cubre completamente la cabeza del pene, y al momento de una erección o durante la higiene, el prepucio puede retraerse para dejar expuesto el glande. Esta es la condición natural de la mayoría de los hombres en el mundo, especialmente en países como el Perú, donde la circuncisión no es una práctica común.

¿Cuál es la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado?

La principal diferencia es anatómica: el pene circuncidado tiene el glande expuesto en todo momento, mientras que en el no circuncidado, el glande está cubierto por el prepucio. Esta diferencia influye en aspectos como la higiene, la sensibilidad, la apariencia y algunos riesgos de salud.

En términos de sensibilidad, los hombres no circuncidados pueden experimentar mayor sensibilidad en el glande, ya que este está protegido por el prepucio. Sin embargo, esta sensibilidad también puede variar con el tiempo y por factores individuales.

Otra diferencia es en la acumulación de esmegma, una sustancia blanca que se forma naturalmente entre el glande y el prepucio. En los hombres no circuncidados, si no se realiza una higiene adecuada, esta sustancia puede acumularse y favorecer infecciones.

Ventajas y desventajas del pene circuncidado y el no circuncidado

Ventajas del pene circuncidado:

Menor riesgo de infecciones urinarias durante la infancia.

Disminución del riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mayor facilidad para la higiene genital , ya que no hay pliegues donde se acumulen bacterias o esmegma.

Puede reducir el riesgo de desarrollar fimosis o balanitis (inflamación del glande).

Desventajas del pene circuncidado:

Pérdida de sensibilidad en el glande , debido a la exposición constante que puede endurecer la piel.

Dolor y riesgos quirúrgicos si la circuncisión no se realiza correctamente.

Puede ser innecesaria si no hay una indicación médica clara.

Ventajas del pene no circuncidado:

Mayor sensibilidad , ya que el prepucio protege el glande.

El procedimiento quirúrgico no es necesario si no hay problemas médicos.

Mantiene la anatomía natural del cuerpo.

Desventajas del pene no circuncidado:

Requiere mayor cuidado en la higiene para evitar infecciones.

Puede presentar problemas como fimosis o infecciones recurrentes si no se limpia adecuadamente.

Mayor acumulación de esmegma si no hay higiene diaria.