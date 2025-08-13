Piden dictamen de retiro AFP: ESta es la fecha clave en que sesiona la Comisión de Economía

¿Se dará el debate del retiro AFP? Todo depende que la Comisión de Economía escuché el pedido de los congresistas. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Corren los días de esta nueva legislatura vital para que se decida finalmente sobre el retiro AFP, que ya tiene 19 proyectos de ley presentados en el Congreso, que buscan que los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) —aunque hay un proyecto de retiro AFP de hasta 5 UIT (S/26 mil 750)— de sus cuentas en el Sistema Privado de Pensiones.

Ya en la sesión de instalación de la mesa de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, el congresista Darwin Espinoza se pronunció sobre el retiro AFP y pidió al nuevo presidente Victor Flores Ruíz, que tenga como prioridad agendar y presentar el dictamen, que fue prometido en la anterior legislatura por Ilich López, pero que no se concretó dando como excusa que no había reglamento de la reforma de pensiones.

Pero se dio otro suceso importante en esta comisión, y es que se decidió que las sesiones ordinarias tengan lugar los miércoles a las 10:00 a.m. Así, según pudo consultar Infobae Perú con fuentes del Congreso, sería la siguiente semana de hecho, el próximo miércoles 20 de agosto, a esa hora, que se iniciarían finalmente las discusiones de temas prioritatrios en agenda de esta nueva mesa directiva de Economía. ¿Estará el retiro AFP?

La siguiente semana será clave para el retiro AFP. Darwin Espinoza vio que se vea prioritariamente el tema. - Crédito Congreso

Piden dictaminar retiro AFP

En la sesión de instalación de la Comisión de Economía, el parlamentario Darwin Espinoza tomó la palabra y emplazó al nuevo presidente Victor Flores Ruíz para que pueda priorizar el dictamen del retiro AFP.

“Quiero hacerle recordar que existen [19] proyectos de retiro AFP, que han esperado dictamen y que en la gestión pasada no tuvieron resultados. Hay mucha expectativa en usted, señor presidente, no solo de nosotros los congresistas, sino de la misma población y de los afiliados, esperando el dictamen de este retiro”, señaló el parlamentario.

De igual manera, el congresista resaltó que considera importante que la comisión pueda dar “la prioridad necesaria y así satisfacer la demanda de miles de afiliados de las AFP. Quisiera que usted lo pueda tomar en consideración y sea un de los principales y primeros puntos en ver en esta gestión”.

No todos los miembros de la Comisión de Economía están en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Sin embargo, como se sabe, tanto Flores como el secretario de la comisión, Elvis Vergara de Acción Popular, no están a favor del retiro AFP y se han mostrado en contra anteriormente. En cambio, la vicepresidenta Ana Zegarra, quien entró luego del fallecimiento del congresista Hitler Saavedra, si bien no se ha pronunciado a favor de la medida, sí es coautora de uno de los 19 proyectos de retiro AFP en el Congreso, el de su colega de bancada José Pazo.

Piden que se reglamente la reforma de pensiones

Como se recuerda, el presidente anterior de la comisión, Ilich López, condicionó la presentación de su dictamen AFP (que incluiría el retiro y otras medidas) a la promulgación de la reforma de pensiones (cuyo plazo dictaminado ya se ha incumplido), dado que se buscaba que esta estuviera en línea con ella.

Ahora, Victor Flores, el nuevo presidente, ha señalado también que presionará para que el reglamento pendiente de la reforma de pensiones se pueda promulgar finalmente. Pero lo que puede parecer un avance para que se presente el dictamen AFP, podría ir en contra del retiro, dado que este reglamento pertenece a la norma que prohíbe los retiros.

“Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la Ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser que este todavía encarpetada”, agregó el presidente de la Comisión de Economía.