Plaza Vea cerrará todas sus tiendas este jueves 21 de agosto: ¿cuál es la razón?

La cadena de supermercados Plaza Vea informó que todas sus tiendas a nivel nacional cerrarán anticipadamente el jueves 21 de agosto por motivos internos.

La cadena de supermercados Plaza Vea informó que todas sus tiendas a nivel nacional cerrarán anticipadamente el jueves 21 de agosto por motivos internos. El anuncio se realizó a través de un comunicado difundido por las redes sociales oficiales de la empresa, generando sorpresa entre los usuarios acostumbrados a sus horarios habituales de atención.

Según el comunicado de Plaza Vea, “el jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación”. La advertencia señala que el cierre se aplicará a todas las filiales del supermercado en el país y recomienda a los clientes tomar previsiones para evitar contratiempos durante ese día.

La cadena, reconocida por la venta de abarrotes, electrodomésticos y productos de uso cotidiano, enfatizó que la medida tiene carácter temporal y excepcional. Habitualmente, sus tiendas operan hasta las 10 p.m. en la mayoría de sedes. A través de comentarios en redes sociales, la empresa precisó que la atención al público se reanudará el viernes 22 de agosto en los horarios habituales.

Plaza Vea de la Av. Universitaria, también en Los Olivos. Foto: Google Maps

El motivo del cierre fue ampliado por la propia compañía en respuesta a la curiosidad de los clientes. Fuentes de Plaza Vea informaron que la jornada especial corresponde a la realización del evento interno denominado ‘Macedonia’, dedicado a la confraternidad y reconocimiento del desempeño de sus colaboradores. Como parte del evento, se llevarán a cabo actividades como concursos de baile. “Comentarte que es un evento interno que hace la empresa para ver el desempeño de las tiendas y hay concursos de baile para nuestros colaboradores”, precisó la empresa en respuesta a las inquietudes de los consumidores.

La medida ha generado diversas reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales expresaron su comprensión por el reconocimiento al personal, mientras que otros solicitaron alternativas para las compras de última hora. Plaza Vea reiteró que sus servicios, tanto en tienda como en línea, se restablecerán con normalidad tras el día de cierre.

Cierre total de una tienda

La cadena de supermercados Plaza Vea sorprendió a los consumidores al anunciar el cierre definitivo de una de sus tiendas más emblemáticas en Perú. Según un comunicado oficial, el pasado viernes 7 de marzo marcó el último día de operaciones de la sede ubicada en el Óvalo Grau, en Piura. Este local era considerado un punto clave para los vecinos de la zona, reconocida por su accesibilidad y la variedad de productos que ofrecía.

Plaza Vea en la Av. Santiago Antunez de Mayolo, Los Olivos. Foto: Google Maps

En el mensaje publicado en la puerta del establecimiento, la empresa agradeció a sus clientes por su preferencia y los invitó a seguir realizando sus compras en otras sucursales de Plaza Vea o a través de la plataforma web. Aunque los directivos no detallaron los motivos del cierre, versiones no confirmadas mencionan que la decisión podría haberse originado por la no renovación del contrato de alquiler.

El cierre generó tristeza y preocupación en la comunidad piurana, donde varios usuarios, a través de redes sociales, expresaron su pesar por perder su supermercado de referencia. Además de los impactos en los clientes, también surgieron preocupaciones por el futuro laboral de los trabajadores.

Plaza Vea, parte del grupo Intercorp, opera en el país desde 2001 y se ha consolidado como una de las principales cadenas del sector retail. El cierre de la tienda en Piura refleja los desafíos del rubro y el proceso de transformación que atraviesa el sector de supermercados en el Perú.