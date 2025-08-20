Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con frase inesperada durante show: “Chiquitito como el amor que tengo”

La odontóloga y exfigura de realities sorprendió al animar un show para niños en el Mall del Sur, donde una ocurrencia espontánea se robó la atención y generó comentarios en redes sociales por su toque divertido y auténtico (Mall del Sur)

Onelia Molina dio un giro inesperado a su carrera al presentarse como animadora infantil en un evento por el Día del Niño en el Mall del Sur. La odontóloga y exparticipante de realities, conocida por su presencia televisiva, se integró a las celebraciones con bailes, dinámicas y premios para los pequeños.

En medio del show, soltó una frase peculiar que llamó la atención: describió las pelotas del juego como “chiquititas, casi como el amor que tengo”. Este detalle se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones entre los padres, asistentes y usuarios en redes sociales.

Un debut que marca un nuevo rumbo profesional

Con carisma y espontaneidad, Onelia Molina incursionó en la animación infantil durante un espectáculo por el Día del Niño, conectando con familias y mostrando una faceta desconocida de su carrera. (Mall del Sur)

La aparición de Onelia Molina en el escenario infantil no pasó desapercibida. Conocida por su carisma frente a cámaras, sorprendió al incursionar en un formato completamente diferente. El Mall del Sur fue el punto de encuentro para decenas de familias que acudieron a celebrar el Día del Niño.

La animadora captó la atención de los pequeños con juegos sencillos, dinámicas participativas y canciones que mezclaron diversión y movimiento. Entre risas y música, Onelia demostró soltura en el escenario, adaptando su estilo a un público exigente que responde solo a la espontaneidad y la conexión directa.

El espectáculo incluyó bailes, sorteos de juguetes y sesiones fotográficas con los asistentes, elementos que consolidaron la experiencia familiar. Para algunos padres, verla en un rol completamente distinto resultó una sorpresa agradable. Otros la ubicaban únicamente en el ámbito televisivo, por lo que presenciarla en un formato cercano a la niñez añadió un matiz inesperado a su perfil profesional. Este debut evidenció la intención de diversificar su carrera, acercándose a audiencias más amplias.

La frase que se volvió el centro de atención

La frase “chiquititas, casi como el amor que tengo” bastó para que el espectáculo infantil de Onelia Molina se viralizara, generando un aluvión de comentarios, memes y debates en distintas plataformas. (Mall del Sur)

El momento más comentado del espectáculo llegó cuando Onelia, mientras repartía pelotas diminutas entre los niños, improvisó una línea que causó revuelo: “Chiquititas, casi como el amor que tengo”.

La frase, cargada de un matiz personal, desató sonrisas y algunas miradas cómplices entre los padres presentes. Aunque su tono fue ligero y enmarcado en un juego infantil, el comentario rápidamente cruzó las fronteras del evento y llegó a redes sociales, donde se interpretó de múltiples maneras.

Para algunos, la línea reflejaba humor y autenticidad. Para otros, insinuaba un guiño hacia su vida sentimental, despertando especulaciones sobre su relación actual.

En plataformas digitales, fragmentos del video comenzaron a circular con miles de reproducciones, acompañados de comentarios que variaban entre la sorpresa y la admiración. La frase inesperada convirtió un sencillo show infantil en un fenómeno mediático, mostrando una faceta más espontánea y menos guionizada de Onelia.

Una competencia implícita en el mundo infantil

El mercado de shows infantiles reúne a figuras televisivas, pero Onelia Molina marca distancia y asegura que su camino es único, apostando por un estilo propio y dejando atrás cualquier rivalidad. (Mall del Sur)

Al ser consultada sobre si esta nueva faceta la coloca en competencia directa con otras animadoras reconocidas, Onelia respondió con firmeza: “Yo no compito con nadie, yo hago mi chamba”. Con esa declaración, la presentadora marcó distancia de nombres como Rosángela Espinoza, Brenda Carvalho o Karen Dejo, quienes ya tienen un espacio consolidado en la animación para niños.

Su postura refleja un enfoque centrado en su propio crecimiento, sin la intención de medir su trabajo bajo los parámetros de otras figuras. Además, el mercado de shows infantiles vive un auge, con artistas y exparticipantes de realities encontrando en este formato una oportunidad para conectar con audiencias familiares y generar nuevos ingresos.

Onelia, con su estilo carismático y presencia reconocible, parece dispuesta a ocupar un lugar singular en esta tendencia, pero sin asumir rivalidades.

El evento dejó claro que, para ella, esta faceta no busca reemplazar su carrera previa, sino ampliarla. Su mensaje dejó en evidencia que la autenticidad es su carta principal para abrirse camino en un espacio cada vez más competitivo.