Perú

MTC crea grupo para enfrentar la inseguridad en el transporte urbano, pero no incluye al Ministerio del Interior

A horas de un nuevo paro de transportistas, el Ministerio de Transportes creó un grupo temporal para “abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao” pero solo con gremios de transportes y ATU

Renato Silva

Renato Silva

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por César Sandoval niega influencia partidaria tras nombrar a militantes de APP en cargos clave del MTC. Composición Infobae Perú.

A solo unas horas de iniciarse un nuevo paro de transportistas, convocado para el 21 de agosto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la creación de un “Grupo de Trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao” en referencia a la situación crítica de inseguridad en el sector. Sin embargo, la norma de creación no señala como parte de sus integrantes a ningún miembro del Ministerio del Interior.

Aunque el nombre del grupo de trabajo se refiera de forma general a una “problemática del transporte urbano”, el documento publicado en El Peruano, confirma que esa “problemática” de la que se habla es la ausencia de un marco normativo para enfrentar “la creciente inseguridad ciudadana y la implementación de medidas que orienten y beneficien el cambio de matriz energética”.

¿Y el Ministerio del Interior?

Sin embargo, pese a que uno de los objetivos es abordar el problema de la inseguridad, entre los integrantes de este grupo de trabajo temporal no hay ninguna mención a representantes del Ministerio del Interior (Mininter), ni de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ministro del Interior Carlos Malaver.
Ministro del Interior Carlos Malaver. (Foto: Agencia Andina)

De hecho, los integrantes que van a conformar este grupo son: tres representantes del MTC, dos representantes de la ATU, y solo un representante de cada uno de los gremios de transporte urbano formal. Ninguno de ellos tiene por sí mismos la capacidad de promover o presentar iniciativas de ley vinculadas con problemáticas de inseguridad como la extorsión o el sicariato.

¿Qué dice el Ministro del Interior?

Al ser consultado sobre el reciente paro de transportistas, que reclaman mayores garantías para su seguridad al ofrecer sus servicios, el ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que no descarta una posible suspensión de la protesta, esto a raíz de posibles diferencias entre un sector de transportistas formales e informales.

“Siempre en los paros de transportistas tenemos reuniones y mesas de trabajo con los gremios de transportistas. Ahí están presentes. Hay una situación entre ellos, entre formales e informales, respetamos ese espacio. Esperemos”, afirmó Malaver en conversación con RPP.

La última reunión entre el Ministerio del Interior y los gremios de transportistas se produjo previo a la protesta de transportistas convocada para el 11 de agosto, que finalmente se suspendió.

Ministro del Interior Carlos Malaver.
Ministro del Interior Carlos Malaver. Composición: Infobae Perú

El Mininter ya ha recibido críticas por parte de los representantes de los transportistas, quienes acusan al sector de no haber podido articular una respuesta adecuada para luchar contra la inseguridad que ha causado la muerte de hasta 65 choferes de buses, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No hay respuesta del Gobierno”

En este contexto de inseguridad, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), afirmó que el Gobierno no ha podido mejorar la seguridad para que las empresas de transporte operen con garantías para sus trabajadores.

“Los transportistas no tenemos respuesta por parte de este gobierno. Hemos tenido dos mesas en el Congreso de la República para tratar el tema de la inseguridad y protección a los transportistas formales de Lima y Callao; sin embargo, siguen matando a nuestros choferes, siguen atentando contra nuestros terminales, buses y lo peor de todo, atentan contra los ciudadanos, nuestros clientes”, indicó Valeriano a Panamericana.

