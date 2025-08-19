Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico pondrá desde mañana a Lima y 10 regiones en alerta naranja

Gran parte del Perú estará bajo la vigencia de una viso de nivel de peligro naranja por el incremento de temperatura, informó el Senamhi. (Composición: Infobae Perú)

Un nuevo fenómeno meteorológico se registrará desde mañana, miércoles 20 de agosto, en Lima (provincia) y otras 10 regiones, de acuerdo con un reciente aviso, de nivel de peligro naranja, emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las autoridades meteorológicas ya activaron los sistemas de monitoreo ante la proximidad de este evento catalogado por ellos mismo como ‘peligroso’ y que podría modificar la vida cotidiana en diversas localidades peruana

La entidad advirtió que se trata de un incremento de la temperatura diurna en la sierra. El fenómeno afectará a un total de once departamentos del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia), Pasco, Piura y San Martín.

Senamhi advierte del incremento de la temperatura. (Andina)

El aviso n.° 284, clasificado bajo nivel naranja, estará vigente desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto, periodo en el que se espera una incidencia de moderada a fuerte intensidad.

Temperaturas máximas

El pronóstico del Senamhi detalla que las temperaturas máximas oscilarán entre 25 °C y 32 °C en las localidades de la sierra norte, y entre 25 °C y 30 °C en la sierra centro durante el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

En su reporte, el organismo advierte sobre la presencia de escasa nubosidad al mediodía, condición que contribuirá a un aumento significativo en los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Las autoridades recomiendan tener cuidado con la radiación ultravioleta. (Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) hizo hincapié en que el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, especialmente por las tardes. Las autoridades recomiendan extrema atención a las poblaciones de las zonas afectadas, anticipando un contexto en el que los riesgos de golpes de calor y exposición solar se incrementarán.

Recomendaciones preventivas

Frente al anuncio oficial del Senamhi, el Indeci activó una serie de recomendaciones preventivas para los residentes de los departamentos bajo riesgo.

La entidad aconseja a la población utilizar bloqueador y protector solar al exponerse al sol, preferir el uso de sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, y priorizar el consumo de abundante líquido durante el día. El boletín oficial subraya la importancia de evitar alimentos y bebidas que no estén adecuadamente refrigerados para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Además, el Indeci recalca la necesidad de verificar la frescura de productos como pescados, mariscos y carnes rojas antes de su consumo. Otro punto relevante es la recomendación de ventilar correctamente los ambientes interiores, tanto en viviendas como en lugares de trabajo, usar ropa de colores claros y limitar las actividades físicas al aire libre entre las 10 y las 17 horas.

En las zonas afectadas, las familias deberán tener a la mano sobres de suero oral como medida de precaución frente a una potencial deshidratación. De acuerdo con el comunicado oficial recogido por Infobae Perú, serán las autoridades regionales y locales las responsables de coordinar respuestas rápidas ante cualquier emergencia vinculada al evento meteorológico.

Monitoreo y acciones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependencia adscrita al Indeci, informó que se mantiene un monitoreo permanente sobre la situación, en estrecha coordinación con los gobiernos locales y regionales.

(Andina)

El objetivo es anticipar y mitigar posibles impactos adversos fruto del alza de temperaturas. El nivel de riesgo fue catalogado como “amarillo” en sectores específicos y “naranja” en áreas de mayor exposición, según las últimas actualizaciones.

El seguimiento a estas condiciones se ejecuta mediante sistemas informáticos y mapas de riesgo actualizados, con el propósito de informar a la población y canalizar recursos en caso de necesidad.

El acceso a información actualizada sobre las condiciones meteorológicas estará disponible para los ciudadanos a través de los canales oficiales de Senamhi e Indeci, reforzando así la prevención ante el fenómeno.