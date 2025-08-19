Empresa de ‘Los Chinos’ y otras unidades analizan su participación en el paro de transportistas de este jueves 21 de agosto

Empresa 'Los Chinos' y otras unidades evalúan su participación en el paro de transportistas | BDP

A pocos días del anuncio de un paro en el servicio de transporte público, crece la incertidumbre entre pasajeros y trabajadores del sector. En la zona de Puente Nuevo, punto neurálgico del tránsito en Lima Este, la inminente medida de fuerza prevista para este jueves 21 de agosto ha despertado opiniones divididas tanto en las empresas como entre quienes operan diariamente en las rutas.

En el inicio de la jornada, varios conductores y cobradores compartieron que aún desconocen cuál será la postura definitiva de sus organizaciones. En recorridos por diferentes paraderos, la mayoría respondió, ante la pregunta del equipo periodístico de Buenos días Perú de Panamericana Televisión, que no tienen información clara sobre una directiva general, aunque manifestaron opiniones personales en favor o en contra de interrumpir el servicio.

Un profesional del volante que labora en la firma Etuchisa o más conocida como ‘Los Chinos’ señaló que todavía no existen acuerdos oficiales, pero subrayó que, si correspondiera, él sumaría su apoyo a la causa. Casos similares se repiten en otras compañías urbanas.

Algunos choferes consideran necesario unirse a la protesta para visibilizar las demandas gremiales, mientras otros continúan con sus actividades habituales ante la falta de orientación - Créditos: Andina/Panamericana TV.

La situación tampoco es homogénea en agrupaciones conocidas San Felipe, Pegaso Express o Los Loritos, donde los testimonios recogidos apuntan a escenarios en los que las decisiones, en más de una ocasión, dependen de factores individuales más que de disposiciones institucionales.

Algunos choferes consultados insisten en la necesidad de respaldar una protesta para visibilizar las demandas gremiales, pero resaltan que hasta el momento no existen lineamientos claros, por lo que una parte considerable del personal seguiría desempeñándose con normalidad en caso de no recibir orientación de sus directivos.

Otros trabajadores, en contraste, sostienen que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de comunicación oficial sobre el paro, lo que abre la puerta para que continúen desarrollando sus actividades cotidianas sin alteraciones, dando prioridad a sus responsabilidades contractuales y la atención al público.

Los transportistas reclaman acciones ante los ataques de los extorsionadores - Créditos: Andina.

Las dudas también se extienden a unidades de Pegaso Express y Encantada S.A., donde la respuesta más recurrente entre sus representantes ha sido la ausencia de información definitiva respecto a la medida.

Una mirada desde la perspectiva de los usuarios permite observar otro matiz del tema. Varios pasajeros entrevistados afirmaron comprender y respaldar las demandas del sector. “Claro que sí, porque mira, mucha matanza ya, demasiado. Sí apoyaríamos, sí, gracias. Ya basta ya con la presidenta”, expresó una pasajera.

Gremios se suman a la medida

La Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, conformada por diversos operadores del servicio en Lima, informó que la convocatoria responde al incremento de extorsiones, asesinatos y amenazas que afectan a conductores y cobradores.

Manuel Odiana, quien encabeza la organización, sostuvo que el panorama actual es insostenible y cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades. En declaraciones a Exitosa, Odiana señaló que la situación ha llegado a un límite crítico y advirtió que el paro de 24 horas fijado para el 21 de agosto podría ser el último antes de una huelga indefinida, en caso de no obtener una reacción concreta por parte del Estado.

Los manifestantes esperan una pronta solución del Gobierno - Créditos: Andina.

Durante su intervención, el representante instó al gobierno a tomar medidas urgentes para controlar la criminalidad que afecta al sector. Odiana agregó que, si no hay avances en el corto plazo, el gremio evaluará convocar una paralización nacional por tiempo indefinido.

Por otro lado, Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reiteró que la protesta se produce ante la falta de acción efectiva de las autoridades frente al aumento de la violencia criminal dirigida al gremio. Palomino indicó que la suspensión de actividades programada para el 21 de agosto busca visibilizar la ausencia de soluciones, luego de meses de diálogos sin resultados con representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior.