Una vendedora de desayunos y una exbarrendera aparecen como socias de empresa con contratos de S/ 2.500 millones con el Estado

Revelan presunto caso de testaferros en empresa con contratos millonarios del Estado.

Una vendedora de desayunos y una barrendera figuraban como accionistas principales de una consultora de construcción que manejó más de 2,500 millones de soles en contratos públicos, aunque podrían no haber participado activamente en la gestión de la empresa. Informe periodísto plantea cuestionamientos sobre la transparencia en las licitaciones estatales.

Un reportaje de Panorama reveló que Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, rebautizada en 2022 tras cambios en su directorio, quedó nominalmente bajo control de estas dos mujeres sin experiencia empresarial ni trayectoria en construcción, lo que generó cuestionamientos sobre un posible caso de testaferros.

La historia comenzó en 2022, año en que Servicio de Consultoría Misaki cambió su denominación y su directorio. Desde ese momento, la empresa fue rebautizada como Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC y pasó a registrar como accionistas principales a personas sin trayectoria reconocida en el rubro.

Entre las figuras centrales del caso se encuentran Beatriz Benique Quispe, una vendedora de desayunos en Villa El Salvador, y Celeste Flores Carrillo, quien hasta el inicio de esta cuestionada operación se desempeñaba como barrendera municipal. Ambas quedaron oficialmente al frente de una de las firmas más beneficiadas por licitaciones públicas recientes, de acuerdo con portales oficiales.

Empresa tenía contratos con varias instituciones del estado

Luego de su cambio societario en 2022, Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC logró adjudicarse contratos de grandes dimensiones en diversos procesos de compra estatal. Panorama indicó que la firma integró consorcios que resultaron ganadores en procesos convocados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA), y los gobiernos regionales de La Libertad, Huánuco y Ayacucho. También firmó acuerdos con Ibermed y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Una vendedora y una exbarrendera aparecen como socias de una empresa que obtuvo millonarios contratos estatales en Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Las sumas alcanzadas por estas contrataciones sorprendieron por su magnitud. Según datos oficiales citados por Panorama, los contratos suman más de dos mil quinientos millones de soles. Destacan adjudicaciones individuales de 212 millones, 489 millones, 380 millones, 327 millones y 124 millones de soles.

Los registros muestran que durante las administraciones de funcionarios como César Acuña en La Libertad, Antonio Pulgar en Huánuco, Wilfredo Oscorima en Ayacucho, César Vázquez en el MINSA y César Sandoval en el MTC, los consorcios encabezados por la empresa obtuvieron gran parte de estos contratos millonarios.

Vendedora desconoce ser parte de una empresa millonaria

El informe de Panorama puso especial foco en la situación de Beatriz Benique Quispe, quien figura en registros estatales como titular del 50% de las acciones de Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC. La mujer asegura no tener conocimiento de las operaciones empresariales ni haber firmado documentos relacionados con contratos públicos.

Mujer figura como dueña de firma millonaria y asegura vivir con 30 soles por día. | Panorama

En entrevistas concedidas al programa, Benique Quispe afirmó que nunca autorizó la utilización de su identificación para la constitución de sociedades. “Para nada, para nada”, respondió cuando se le preguntó si alguna vez prestó su Documento Nacional de Identidad (DNI) para estos fines. Su actividad diaria consiste en atender un modesto puesto de desayunos y no reporta ingresos que superen los 30 soles por jornada.

A pesar de las cifras que se manejan en documentos oficiales, la situación económica de Benique Quispe evidencia una disonancia con el perfil que debería presentar una empresaria de la magnitud consignada por los organismos de Supervisión de Contrataciones del Estado. Según la vendedora, desconoce todos los movimientos de la firma, que sumó adjudicaciones superiores a dos mil quinientos millones de soles.

De labores de limpieza a la alta dirección de una empresa contratista del Estado

El caso de Celeste Flores Carrillo agrega complejidad a la trama. Con apenas 27 años, Flores Carrillo fue nombrada gerente y representante legal de la empresa tras desempeñarse como barrendera en el municipio de Ancón. Previo a su paso a cargos empresariales, trabajó en labores de limpieza con remuneraciones inferiores a mil soles mensuales.

Buscan a socia de empresa con contratos estatales y no la ubican. | Panorama

No existen registros de estudios universitarios a su nombre en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), ni antecedentes en el rubro de la construcción. Al momento de los cambios societarios de Grupo Pérgola SAC, su única experiencia documentada provenía de tareas municipales básicas.

Panorama buscó la versión de Flores Carrillo en la dirección registrada en Jr. Maynas, donde residía de acuerdo con los datos de la RENIEC. Los vecinos informaron que la joven ya no vive en el lugar, lo que impidió obtener declaraciones sobre su participación y responsabilidad en la conducción de la empresa. Las circunstancias levantaron nuevos cuestionamientos sobre la transparencia y los controles en la adjudicación de contratos públicos a nivel nacional.