Frontera Perú – Colombia: topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa serán trasladados a Caballococha en Loreto

Topógrafos son investigados por presunto atentado contra la integridad nacional. Foto: captura Justicia TV (mejorada con IA)

En los últimos días, la frontera Perú – Colombia se ha convertido en escenario de un conflicto creciente. El distrito peruano de Santa Rosa, ubicado en la Isla Chineria, región Loreto, ha sido objeto de incidentes que han puesto en debate la soberanía territorial.

Primero, un avión militar colombiano vulneró el espacio aéreo peruano; luego, el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, izó la bandera de su país en suelo peruano, lo que generó un clima de tensión diplomática.

En este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos topógrafos colombianos identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. Ambos fueron sorprendidos cuando realizaban mediciones topográficas con equipos de georreferenciación satelital (GPS) en Santa Rosa, aparentemente sin contar con los permisos correspondientes.

Según el parte policial, los ciudadanos, procedentes de Bogotá y Leticia, trabajaban para una empresa constructora. Aunque argumentaron que desconocían la obligación de tramitar autorizaciones, la Fiscalía investiga si su actividad tenía fines no autorizados.

Las autoridades peruanas intervinieron y detuvieron a los topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa. (Crédito: TV PERÚ)

Investigación preliminar y detención judicial

El Poder Judicial dictó 7 días de detención preliminar contra los dos ciudadanos colombianos. Se les investiga por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal peruano, el cual contempla penas no menores a 15 años de cárcel.

De acuerdo con la resolución judicial, el hallazgo de una bandera colombiana y los trabajos realizados en la zona pueden interpretarse como acciones que afectan la soberanía del Perú. Además, se consideró que los detenidos podrían huir de la justicia o interferir en la investigación.

Durante la audiencia, Carlos Fernando Sánchez pidió disculpas a la población peruana y negó cualquier vínculo político. También rechazó tener relación con el precandidato Daniel Quintero, quien días antes había izado una bandera en territorio peruano.

Topógrafos colombianos serán trasladados a Caballococha en Loreto

Tras permanecer en custodia en la comisaría de Santa Rosa, los dos topógrafos colombianos fueron trasladados a Caballococha, en la región Loreto, donde continuarán las diligencias fiscales. El fiscal Rodolfo Sifuentes explicó que en Santa Rosa no se cuenta con ingenieros para analizar los equipos topográficos incautados, lo que motivó el traslado.

Los extranjeros permanecerán detenidos hasta el 19 de agosto, fecha en la que vencerá la medida preliminar. En Caballococha, la Fiscalía de la Nación supervisará la revisión técnica de los equipos, a fin de determinar si los datos recolectados tenían fines estratégicos.

Familiares de los detenidos, presentes en el lugar, defendieron su inocencia. El padre de uno de ellos aseguró que su hijo actuaba como ayudante y que no tenía conocimiento sobre permisos migratorios.

Panorama en la frontera amazónica

La detención de los dos ciudadanos colombianos se produce en un contexto de tensión diplomática entre Perú y Colombia. La triple frontera amazónica, conformada por Santa Rosa (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), es una zona de libre circulación para residentes, pero no exime del cumplimiento de normas migratorias ni de autorizaciones especiales para actividades técnicas.