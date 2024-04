Giuseppe Benignini tilda de ‘dolida’ a Micheille Soifer, y que le tendría envidia: “Con casi 40 sigues soltera”

Giuseppe Benignini tilda de ‘dolida’ a Micheille Soifer, y que no lo supera. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 10 de abril, la conductora Magaly Medina quedó sorprendida por la contundente respuesta que Giuseppe Benignini ofreció a su expareja, Micheille Soifer. El modelo venezolano abordó los comentarios de la chica reality sobre él, así como la noticia reciente de que será padre y las menciones a sus exparejas extranjeras.

Desde el inicio de su mensaje, Benignini advirtió que Soifer le tendría envidia debido a que él será un ‘padre joven’ y que no lo ha podido superar. “Entiendo que no me has podido superar todavía y eso es válido, estamos en el mundo real, eso puede pasar. Ahora bien, eso no te da el derecho a ti ni a nadie de hablar de una manera despectiva como que sí que se reproduzcan por allá, como una manera despectiva al hablar como si fueran animales, como si los hijos cuando uno los trae son cualquier cosa, los hijos son una bendición. Y yo me siento muy feliz y contento de que a mis 26 años yo pueda ser papá joven”, dijo en un inicio.

Además, el modelo le recordó sus fracasos en el amor. “Algo que quizás tú no lo puedas hacer todavía porque no tienes una pareja estable, no todo el mundo va a aguantar, que tú siempre quieras abrir ‘pechito’ y decir yo soy Michelle, tu ego está muy inflado y ese tipo de cosas, los hombres no se las aguantan. Por eso es que has fracasado en el amor y te lo digo de todo corazón sin tratar de generar polémica, ni de ofenderte, ni nada”, agregó.

En otro momento, el venezolano cuestionó el estado sentimental de la integrante de EEG, señalando su soltería a pesar de su ‘edad’. “Que tú estás dolida, me doy cuenta de que sus antiguas parejas, todos tienen su familia. Como tú dices en tu declaración, es que eso es lo bueno de estar con extranjeros porque todos se van. No, eso no es lo bueno.”

“Lo bueno es que tú eres ‘clasista’ porque más de una oportunidad, yo te pregunté por qué no estabas con peruanos y tu respuesta era de que eran feos, de que no te gustaba andar con peruanos. Por eso todos tus parejas han sido extranjeros. No, no es que eso es lo bueno, es que tú lo eliges así”, acotó.

“Qué curioso que ella ya con casi 40 años, porque ella está un poco mayor de edad, ella todavía sigue soltera, no tenga pareja, no tenga hijos. Me dijeron que congeló sus óvulos y entiendo la frustración y entiendo tu molestia de que yo lo hice y quizás tú no lo puedes hacer”, agregó Benignini.

¿Qué dijo Micheille Soifer?

Hace poco, tras el anuncio del matrimonio de su expareja Giuseppe Benignini, Michelle Soifer no tardó en expresar su opinión al respecto. Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, la cantante de cumbia respondió con una actitud de desinterés y sorpresa.

“¡Ay, no sé, pero no me importa!”, fueron las palabras de la integrante de ‘Esto es Guerra’, dejando en claro su reacción frente a la noticia, la cual evidenció un marcado desinterés por los acontecimientos relacionados con su expareja.

La modelo también hizo un comentario en referencia a sus exparejas, señalando su deseo de que todos prosigan con sus vidas y desaparezcan de la suya: “Que todos se reproduzcan, que se vayan y desaparezcan, por favor. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlo de mi vida, créeme que lo haría”, expresó de manera contundente.