Salim Vera lanza dura crítica a ‘Yo Soy’ y cuestiona la originalidad en la música peruana: “Es un perpetuador de mediocridad”. Video: Conseñal TV

Salim Vera, vocalista de la banda LBD, no dudó en criticar abiertamente al programa ‘Yo Soy’, producido por Ricardo Morán, y poner en debate el tema de la originalidad y la calidad dentro de la industria musical. Estas declaraciones provocaron una cascada de reacciones tanto en medios digitales como en redes sociales, sumando una nueva discusión sobre el verdadero valor de los concursos de imitadores y la forma en que afectan la percepción pública del arte musical en el Perú.

La controversia surgió durante la participación de Vera y Manolo Hidalgo en el espacio digital ‘Café y Conversa’, donde ambos discutían detalles sobre su trayectoria, la historia de Libido, las salidas de integrantes históricos, la reciente gira de reencuentro y el inicio de una nueva etapa con su grupo LBD.

Allí, el conductor abordó el tema de los programas de talento, preguntando específicamente por la opinión de Salim Vera respecto a ‘Yo Soy’. Su respuesta, que no tardó en hacerse viral, resultó categórica.

“Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto. Entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música”, fueron los duros comentarios de Vera.

Las palabras del cantante no solo evidenciaron una preocupación por el papel de los programas de imitación en la cultura musical local, sino que también encendieron un intenso debate en redes sociales como TikTok y Twitter.

Los usuarios se dividieron entre quienes defienden su postura y experimentan frustración ante lo que perciben como falta de oportunidades para artistas originales, y quienes consideran que los programas de imitación son plataformas válidas para el desarrollo y exhibición de talento.

Comentarios como “Por culpa de ‘Yo Soy’ le tengo que dar la razón”, “Tú haces covers de Toño”, “No estoy de acuerdo con Salim” y “Que yo sepa, Libido empezó haciendo covers” se multiplicaron en los foros digitales, demostrando que la relación entre homenaje, copia, y creatividad sigue siendo tan tensa como relevante en la música popular.

‘Yo Soy’: Polémica por dura crítica de Mauri Stern a imitador de Leonardo Favio

El enfoque crítico de Vera no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el propio formato de ‘Yo Soy’ ha recibido duras críticas tanto por parte de músicos como del público televidente debido a la actitud de algunos de sus jurados.

Un reciente episodio involucró al jurado mexicano Mauri Stern, conocido por su frontalidad, quien fue tendencia tras una dura evaluación a un participante que imitó a Leonardo Favio.

Durante la audición, Stern expresó: “Cuidado. Es una buena canción mal cantada” y luego, al despedir al concursante, añadió.

“Y así la vida no te puede recompensar ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo. En la vida hay que trabajarle para llegar y superar. Y aquí la suerte no existe”, dijo Stern. Estas frases, captadas en video y replicadas miles de veces, suscitaron críticas sobre la falta de empatía y el tono hostil de algunos jueces.

Ricardo Morán es criticado por usuarios y participantes seguidores de ‘Yo Soy’

El clima en ‘Yo Soy’ se volvió aún más polémico cuando otro jurado histórico, Ricardo Morán, fue señalado en redes sociales luego de interrumpir a un participante que intentó agradecer a Dios antes de cantar. El intercambio entre Morán y el concursante generó incomodidad visible y, posteriormente, reacciones diversas en los canales digitales.

Frases como “No es broma, esto es humillación” y “La fe no es un motivo de burla, ni de chiste, ni para nadie, ni para los jurados, ni para él” reflejaron el sentir de quienes consideraron que las creencias personales merecen respeto en cualquier contexto, incluso en reality de talento.

A ello se sumaron las denuncias públicas de Juan Carlos Paredes, imitador de Feid (Ferxxo), quien afirmó haber sido “maltratado y humillado” por el mismo Morán durante su audición en ‘Yo Soy’.

Según su testimonio, Paredes relató que su presentación fue desestimada rápidamente y que, ante su pedido de interpretar una canción más, Morán respondió: “Te ruego que no”.

El concursante expresó sentirse frustrado y decepcionado, no solo por el trato recibido, sino también porque su esfuerzo previo para caracterizarse y preparar su audición no fue valorado de manera justa frente a cámaras. Su denuncia, replicada ampliamente en redes, volvió a abrir el debate sobre los límites del estilo directo de los jurados y el respeto necesario hacia quienes buscan una oportunidad de mostrar su arte.

En medio de este contexto, las palabras de Salim Vera adquieren fuerza y relevancia. Si bien algunos le han recordado que Libido en sus inicios también interpretaba covers como parte del proceso de maduración artística, sus críticas apuntan al riesgo de que la cultura de la imitación se instale como aspiración final, restringiendo la creatividad y la autenticidad que, según él, debería caracterizar a los nuevos músicos.

El propio Vera sostiene que el éxito masivo de estos programas “lleva a la gente a pensar que el camino legítimo es el de la imitación, cuando en realidad, el arte debe desafiar, innovar y construir una voz propia”.

Por otro lado, defensores de ‘Yo Soy’ argumentan que la imitación puede ser una forma de formación, un escalón para el verdadero desarrollo artístico, siempre y cuando se complemente con la búsqueda de identidad. Citan numerosos casos de participantes que, tras el programa, optaron por una carrera original y forjaron su propio estilo, guiados inicialmente por su admiración y homenaje a grandes exponentes de la música internacional.