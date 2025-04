Rafael Vela tras condena de 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia: “En Perú sí se puede sentenciar a un expresidente”

Rafael Vela reacciona tras condena a Humala y Heredia: “Aquí estamos”

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba se pronunció tras la decisión del Poder Judicial de sentenciar a Ollanta Humala y Nadie Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos, en el marco del caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano. La pena es efectiva, por lo que ambos estarán recluidos hasta el 28 de julio de 2039.

A su salida de la sede del Poder Judicial, acompañado del fiscal Germán Juárez Atoche y el suspendido fiscal José Domingo Pérez, Rafael Vela brindó declaraciones a la prensa, tras varios meses de silencio, ya que al fiscal de la Nación, solo tiene permitido hacer pronunciamientos al vocero oficial del Ministerio Público.

Durante su intervención, Vela resaltó el trabajo de su equipo y consideró que la decisión de la sala es una prueba que en el Perú no existen personajes “intocables” y que incluso se puede sentenciar a un expresidente.

Rafael Vela responde a detractores tras condena de 15 años a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Foto: captura Exitosa/PJ

“Lo que hemos visto el día de hoy, es el reflejo del esfuerzo, en este caso del fiscal Juárez Atoche, pero de todo el Equipo Especial Lava Jato. Porque lo que aquí se ha demostrado es que hubo prueba actuada a nivel de cooperación internacional.(...) Todo un esfuerzo y una estrategia que finalmente determina que un expresidente constitucional de la República en el Perú sí rinde cuentas y en el Perú sí puede ser sentenciado. (...) Es la demostración que en el Perú, dentro del debido proceso, no hay intocables y la ley es para todos. Inclusive para este segundo presidente de la República”, resaltó.

Vela Barba también advirtió que los fiscales encargados de investigar al poder son objeto de persecución mediática y judicial. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, los miembros del Equipo Especial Lava Jato siguen adelante con su labor. Además, destacó que, a lo largo de este proceso, no se les ha permitido defenderse, haciendo clara referencia a la prohibición impuesta por Delia Espinoza de que los fiscales declararan a los medios.

“Y es esta la razón por la que somos perseguidos, porque hemos llevado a la justicia a dos expresidentes constitucionales de la República que son sentenciados. Y esto se trata del esfuerzo de fiscales valientes que han decidido no ponerse de costado. Han decidido enfrentar justamente el poder. Ante esa situación, el Equipo Especial Lava Jato, muestra su unidad ante lo que siempre he dicho, que no debe haber intocables y que enfrentar el poder es sumamente difícil, pero todavía queda esperanza en los fiscales. Queda esperanza en el sistema de justicia, que se pueda ajusticiar a personajes de muy alto perfil, inclusive a presidentes constitucionales de la República”, agregó.

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión. Foto: Poder Judicial

Rafael Vela envía mensaje a fiscal de la Nación y a sus críticos

En otro punto, se refirió a los procedimientos administrativos injustos a los que los fiscales son sometidos. Esta declaración se da en medio de la suspensión de seis meses que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público le impuso José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lava Jato.

“Nosotros seguimos trabajando, con entereza y determinación. Seguimos esforzándonos todos los días por cumplir con nuestro trabajo, pese a la criminalización, pese a los procedimientos administrativos injustos. Pese a la campaña de demolición mediática. Pese a todo, seguimos presente sometidos a la Justicia y por supuesto, siempre confiando en que el trabajo de la Fiscalía, el trabajo del equipo especial Lava Jato ha sido, en todo sentido, fruto del esfuerzo de la institución y fruto del esfuerzo de fiscales valientes”, manifestó.

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remueve al fiscal Rafael Vela de la coordinación de las fiscalías de lavado de activos. (Foto: Andina)

También les recordó a sus críticos y detractores, especialmente aquellos dentro del poder político, que continúan enfrentando todas las acusaciones: “Aquí estamos. Siempre respondemos con entereza. Seguimos respondiendo, pese a todo. Respondiendo a la justicia... Por eso nos atacan, muchas gracias”, concluyó.