Daniella Fernández rompe en llanto luego de quedar fuera de la cobertura de los Panamericanos y su reacción a un comentario de Walo se vuelve viral

La periodista de Movistar Deportes compartió en vivo su dolor y desconcierto por quedar fuera de la cobertura de los Juegos Panamericanos Junior. Además, vivió un tenso momento con el influencer deportivo Walo

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Daniella Fernández rompe en llanto luego de quedar fuera de la cobertura de los Panamericanos. Video: TikTok @detodounpoco

La exclusión de Daniella Fernández de las transmisiones de los Juegos Panamericanos Junior por parte de Movistar Deportes ha provocado una cadena de reacciones en el ámbito deportivo y mediático.

La periodista, reconocida por su especialización en deporte amateur y por casi dos décadas de carrera, se mostró visiblemente afectada y expresó su frustración y dolor a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde compartió sus impresiones y denunció falta de explicación y transparencia en la decisión.

El episodio se tornó aún más tenso cuando, durante el ‘live’, el influencer y analista táctico Walo participó con un comentario que fue tomado por Fernández como un acto de provocación. La periodista no dudó en responder con palabras directas: “¿Sabes qué Walo? Ándate a la mie*** hue***, te lo digo con todas mis ganas y gracias por entrar a mi ‘live’, mantenido”, desatando aún más atención en la audiencia que seguía la transmisión.

La frase se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas digitales, tomando gran atención sobre las dinámicas en los medios deportivos.

Daniella Fernández y su reacción a un comentario de Walo se vuelve viral. Video: TikTok @detodounpoco

Daniella Fernández rompe su silencio y afirma que estarían tomando represalias

Durante el transcurso de la transmisión, Fernández no pudo contener las lágrimas mientras relataba el momento en el que se enteró de que quedaba fuera de la cobertura. En su testimonio, remarcó el desconcierto que le produjo no recibir razones claras sobre la decisión tomada por el canal.

“Han empezado a tomar sus represalias lamentablemente. Así es, me duele, porque sentí que era mi casa y el tema humano se perdió y me da pena que esas personas que construyeron el canal con tanto amor y era un sitio lindo para ir, hoy no. De verdad que sí”. Su declaración no solo reflejó la pérdida de la cobertura de este evento en particular, sino el desencanto de un ambiente laboral que antes consideraba familiar y acogedor.

La periodista relató que, hasta el momento, Movistar Deportes no le había dado una explicación formal sobre los motivos de su exclusión de las transmisiones, insinuando que la decisión responde más a conflictos personales o a un intento de perjudicarla que a una cuestión de capacidad profesional.

“Sé que se cierra una puerta y se abren miles, pero que me den una explicación, porque no es por capacidad, es por hacer daño. Es gente mala y les juro que pronto contaré todo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de revelar información adicional sobre su salida en un futuro próximo.

Daniella Fernández abre debate sobre la desigualdad de género en el medio deportivo

En su relato, Fernández reivindicó el esfuerzo y la dedicación que ha brindado a su labor periodística, particularmente en la promoción de deportes menos populares: “Saben que me saco la mie*** trabajando y busco que los otros deportes tengan cabida, espacio, pero acá, sin ninguna razón, me dicen que me sacan de las transmisiones de los Juegos Panamericanos”.

Daniella Fernández rompe en llanto
Daniella Fernández rompe en llanto luego de quedar fuera de la cobertura de los Panamericanos.

Estas palabras resonaron en la comunidad deportiva, donde muchos reconocen su aporte a la visibilización del deporte amateur y su compromiso con la diversidad en la cobertura deportiva.

El incidente también abrió el debate sobre la desigualdad de género existente en el periodismo deportivo. Fernández lamentó que su experiencia no sea aislada, subrayando las dificultades propias de una mujer que desarrolla su carrera en un medio históricamente dominado por hombres.

“Es difícil ser mujer en un mundo para hombres como es el periodismo deportivo, 18 años trabajando y yendo hacia adelante. Y duele y muchísimo. No me han botado, me ha sacado de la transmisión (...) con las ganas de fregar, de jo***, me duele, me afecta, cuando te entregas tanto como un trabajo que es mi pasión, que pensé era mi casa y mi familia”, comentó la periodista deportiva.

La situación descrita por la periodista ha suscitado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios muestran su apoyo con mensajes de aliento y destacando su labor, otras personas comentaron que no se debe considerar a una empresa donde se trabaja como una familia.

“Danielita Fernández, eres bella y fuerte como mujer y una gran periodista deportiva. Sécate ésas lágrimas y demuestra que vales mucho con tu trabajo. El Perú te conoce lo buena comentarista que eres”, “Fuerzas Daniella, todo se va a esclarecer, los que te seguimos sabemos que eres una gran profesional y que este trabajo te apasiona. Vamos que sí se puede”, fueron algunos comentarios dando su apoyo a la periodista deportiva.

El trabajo no es tu casa es el lugar donde te ganas la vida, cada día hay personas que pierden su trabajo y tienen que seguir adelante. Mucho drama”, “Nunca una empresa es tu casa... Una empresa alquila tus servicios para sus intereses... Exagerado reclamo”, fueron otros comentarios que cuestionaban y minimizaron las quejas de Fernández.

