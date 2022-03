¿Qué es cadmio en la palta peruana?

UE rechazó un contenedor de palta Hass de Perú por tener un alto nivel de cadmio

La industria corre un peligro. Las últimas noticias en Perú han informado sobre lo que está ocurriendo con la agroexportación de la palta peruana, uno de los insumos que generan ingresos al país y un gran porcentaje de familias peruanas que se dedican a su plantación. Los primeros reportes oficiales indican que las autoridades sanitarias de Países Bajos han retirado del mercado un lote del fruto por contener niveles de cadmio por encima de lo permitido por la Unión Europea.

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) fue la institución oficial en dar la alerta mediante una notificación publicada el 21 de marzo. De acuerdo a este reporte, la advertencia ha sido calificada como grave porque las paltas peruanas contenían cadmio en una proporción de 0,054 mg/kg en ppm (milígramo/kilógramo en parte por millón). Pero, ¿por qué no es el adecuado? La autoridad indica que el nivel máximo permitido es de 0,05 mg/kg en ppm, según consta en el anexo al Reglamento de la Comisión Europea 488/2014, sobre la presencia del cadmio, metal pesado en alimentos.

¿QUÉ ES EL CADMIO?

Su definición general sostiene que es un metal del grupo de los elementos de transición, de color blanco plateado, maleable, parecido al estaño, altamente tóxico, que se obtiene casi exclusivamente como subproducto en el refinado de los minerales de cinc. Se usa en aleaciones para la fabricación de extintores, alarmas de incendios y fusibles, en soldadura, etc.

Entre las manifestaciones clínicas por ingestión de cadmio se encuentran síntomas como: náuseas, vómitos, dolores abdominales y cefalea. “En muchos casos hay diarrea intensa con colapso. Estos síntomas aparecen cuando se ingiere agua o alimentos con cadmio en concentraciones de alrededor de 15 ppm. La intoxicación aguda puede producirse por la ingestión de altas concentraciones de cadmio y lleva incluso al choque”, datos expresados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado México.

¿CÓMO LLEGÓ EL CADMIO A LAS PALTAS?

Luis Gomero, ingeniero y presidente del Consorcio Agroecologico Peruano (CAP) explicó a diario La República que existen hasta cuatro fuentes de contaminación del metal pesado, las cuales deberían ser inmediatamente rastreadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“... Uno, puede ser por plantaciones que han estado en el entorno de la actividad minera; otro, porque el suelo haya estado cargado y las plantas lo están tomando; otra, que estén haciendo aplicaciones masivas de pesticidas. Finalmente, una opción poco probable es por fertilizantes que contengan cadmio, pero eso normalmente sucede bajo condiciones tropicales con uso de roca fosfatada”.

El profesional también manifestó que el procedimiento correcto es que los que han detectado el caso en Países Bajos deben comunicar el lugar de procedencia de las paltas para poder tomar acciones inmediatas que no generen dificultades en la agroexportación de este alimento.

EXPORTACIÓN DE PALTAS

Los embarques de palta al exterior, acumulados hasta el mes de agosto 2021 registraron un valor de US$ 1,149.7 millones, 59.8 % más en comparación a lo obtenido en el mismo período del año anterior (US$ 719.4 millones). Sólo en agosto 2021, se tuvo un valor de US$ 267.2 millones, mientras que en el mismo período del año 2020 se obtuvo US$ 105.9 millones, lo que representó un crecimiento del 152.4 %.

Durante los meses de enero a agosto del año 2021, las exportaciones de palta se dirigieron a 38 países; Países Bajos se presenta como el principal destino, con envíos por US$ 385.6 millones, con una participación del 33.5 %; seguido por Estados Unidos, con US$ 211.4 millones (18.4 %) y España con US$ 182.9 millones (15.9 %); estos tres países comprenden más del 67% del total exportado, según lo expuesto por el reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

