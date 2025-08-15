¿Perú sobreviviría a un terremoto de gran magnitud si ocurre hoy? Este es el grave panorama del país ante un sismo (Créditos: RPP)

Perú es un país recurrente a sismos por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, sin embargo, enfrenta una amenaza estructural crítica. La decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), Lourdes Giusti, advierte que casi la mitad de la población se encuentra en graves problemas, pues reside en casas de alto riesgo sísmico ante un eventual terremoto.

“Nuestra realidad es que solo el 15 % de las viviendas construidas en el país han sido realizadas con algún tipo de orientación profesional. es decir, con planos, con licencias. Entonces, estamos en un muy grave panorama ante un sismo”, señaló.

Además, contrastó con otros países latinoamericanos, donde el índice de autoconstrucción no supera el 16%. “En nuestro país, el 45 % por ciento de la población está en asentamientos humanos con alta exposición y de riesgo ante sismos. Esa es nuestra realidad”, puntualizó.

Este 15 de agosto se cumple un año más del terremoto de Ica - Créditos: Andina.

La experta recordó que el antecedente más reciente de catástrofe, el terremoto de Ica y Pisco de hace 18 años, dejó cerca de 600 personas fallecidas, casi 2.300 heridos y más de 76.000 viviendas declaradas inhabitables. En total, 431. 000casas resultaron afectadas, y las labores de reconstrucción requirieron mil millones de dólares en inversión estatal.

Lourdes Giusti precisó que la situación se torna más compleja en vecindarios históricos de Lima, donde muchas viviendas datan del siglo XIX y principios del XX, y no pueden ser modificadas por su estatus de patrimonio cultural. “Serían 353.496 viviendas destruidas y 623.882 inhabitables", proyectó Giusti citado un informe de un escenario del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), un terremoto con epicentro en Lima podría dejar un millón de viviendas destruidas o inhabitables.

Las autoridades organizan simulacros de sismos como prevención - Créditos: Andina.

En el apartado presupuestal, la arquitecta denunció que el Perú invierte solo el uno punto veintiocho por ciento de sus ingresos en prevención, mientras que en otros países de Latinoamérica la cifra asciende a cuatro por ciento.

“Podríamos decir que, en el Perú, la prevención es casi la cuarta parte de los demás países de América Latina”, explicó. Además, recalcó que muchas municipalidades operan con recursos humanos y técnicos limitados, lo cual complica la elaboración e implementación de planes de reducción de riesgos.

La decana del Colegio de Arquitectos del Perú insistió en la importancia de fortalecer a los gobiernos locales para que puedan identificar las zonas de peligro y ejecutar medidas de prevención. “La prevención y la seguridad de la vivienda empiezan por la planificación técnica y profesional obligatoria”, subrayó.

Perú enfrenta una amenaza debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico - Créditos: Andina.

Distritos afectados ante un posible sismo

Un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), determinó cuáles son los distritos de Lima con mayor riesgo ante un evento sísmico, teniendo en cuenta tanto las condiciones de los suelos como la fragilidad de las edificaciones.

De acuerdo con el Mapa de Microzonificación Sísmica, los distritos con mayor exposición incluyen Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y sectores en ladera de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia y Ate. En estos lugares, la inestabilidad del terreno podría agravar los efectos de un sismo y poner en peligro a un amplio sector de la población.