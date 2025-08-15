Multan con S/ 267.500 a exclusivo colegio de Lima por negar beca a estudiantes cuyo padre padece incapacidad permanente para trabajar

El colegio en cuestión es Casuarinas International College. Foto: Google Maps

El 15 de agosto de 2025, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi impuso una multa de S/ 267.500 a la Asociación Educativa Casuarinas, administradora del Casuarinas International College, por negarse a otorgar una beca integral a los hijos de un padre con incapacidad permanente para trabajar. El caso involucra la vulneración de derechos fundamentales de los consumidores, especialmente en situaciones que afectan a menores de edad.

Este fallo subraya la obligación de las instituciones educativas privadas de cumplir con la Ley 23585, que establece el derecho a la beca integral para aquellos estudiantes cuyos responsables económicos no pueden trabajar y carecen de recursos para financiar su educación. La decisión del Indecopi busca asegurar que los colegios respeten estos derechos, en especial cuando involucran a familias vulnerables.

Problema con el colegio inició en 2020

Desde el año 2020, el padre de los estudiantes informó al colegio sobre su grave estado de salud, que lo dejaba en incapacidad permanente para trabajar, además de sus dificultades económicas para costear la educación de sus hijos. A pesar de ello, nunca se le proporcionó información acerca de la Ley 23585, que garantiza el derecho a una beca integral en estos casos.

A lo largo de este tiempo, el padre presentó diversas solicitudes de apoyo económico y facilidades de pago, pero el colegio no le brindó ninguna orientación sobre el proceso ni le notificó que tenía derecho a solicitar una beca integral, como lo estipula la ley.

Parte de la resolución del Indecopi donde se especifican las faltas de Casuarinas International College y su sanción. Foto: Indecopi

La solicitud formal y la respuesta del colegio

El 22 de septiembre de 2023, el padre presentó una solicitud formal de beca integral. Sin embargo, el colegio le respondió que la beca solo se aplicaría a partir de 2024, en vez de reconocerla desde el momento en que se produjo la causa, tal como lo establece la Ley 23585. La legislación indica que el derecho a la beca debe ser retroactivo, cubriendo el período desde que el padre presentó la solicitud de apoyo, no desde el próximo año escolar.

Además de la negativa en el otorgamiento oportuno de la beca, el colegio exigió documentos que no están establecidos en la Ley 23585 ni en su reglamento, el Decreto Supremo N.º 026-83-ED. Esta falta de cumplimiento con las disposiciones legales fue uno de los motivos por los cuales se aplicó la multa.

La sanción a Casuarinas International College

Como resultado de estas infracciones, el Indecopi determinó una multa de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 267.500, que se impuso a la Asociación Educativa Casuarinas. Además de la multa, el colegio está obligado a devolver al padre de familia todos los pagos realizados por los servicios educativos desde 2020 hasta agosto de 2023, incluyendo los intereses compensatorios y moratorios, así como cualquier penalidad cobrada de manera indebida.

Este fallo resalta la importancia de que las instituciones educativas privadas respeten las leyes que protegen los derechos de los consumidores. Las personas con discapacidad, especialmente aquellas que no pueden trabajar debido a una condición de salud grave, requieren un trato justo y acorde a las normativas vigentes, para que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad sin obstáculos financieros.

Se impuso una multa de 50 UIT al colegio. Foto: Google Maps

Recomendaciones del Indecopi

El Indecopi ha reiterado que las instituciones educativas privadas deben garantizar la idoneidad y legalidad en la prestación de sus servicios. Específicamente, se debe proteger el derecho fundamental a la educación de los estudiantes, en especial cuando se trata de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

La sanción impuesta en este caso también sirve como un recordatorio para otras instituciones educativas de la importancia de cumplir con las leyes relacionadas con el acceso a la educación para todos, sin discriminación alguna.

El Indecopi ha señalado que este tipo de medidas son fundamentales para garantizar que las instituciones cumplan con sus obligaciones y respeten los derechos de los consumidores, en especial los de las personas más vulnerables.