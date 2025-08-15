Ley de Nacionalidad Peruana 2025: Los nuevos requisitos y cuánto deben ganar los extranjeros para nacionalizarse

Ley de nacionalidad peruana se modifica: estos son los nuevos requisitos | Canal N

El 14 de agosto fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N.º 32421, que establece un nuevo marco legal para la obtención, recuperación y renuncia de la nacionalidad peruana. La norma deroga la Ley 26574 y plantea requisitos más estrictos para quienes deseen convertirse en ciudadanos peruanos, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad nacional y los intereses esenciales del Estado.

La ley regula las modalidades para adquirir la nacionalidad —por nacimiento o por voluntad—, así como los procedimientos de doble nacionalidad, distinción meritoria y nacionalidad para deportistas calificados. Además, establece que los trámites son estrictamente personales, sin intervención de terceros, salvo en casos excepcionales para personas con discapacidad.

Nuevos requisitos

Entre los requisitos generales para solicitar la nacionalidad peruana por voluntad, los extranjeros deberán demostrar plena capacidad jurídica, conocimiento del castellano u otro idioma oficial del Perú, y aprobar evaluaciones sobre historia, geografía, Constitución, arte, cultura y actualidad nacional. También deberán acreditar residencia migratoria mínima y vigente, así como ingresos de fuente lícita.

Detalles del nuevo diseño del DNI electrónico 3.0 | Reniec

La ley exige que los solicitantes no tengan antecedentes policiales, penales ni judiciales vigentes, ni alertas internacionales que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Toda documentación extranjera deberá estar debidamente apostillada o legalizada y traducida al castellano por un traductor juramentado.

El procedimiento tendrá un plazo máximo de 18 meses, ampliable excepcionalmente por seis meses adicionales, y conlleva el pago de un derecho de tramitación, excepto para casos de deportistas calificados y distinción meritoria.

Cuánto deben ganar para poder ser declarados ciudadanos peruanos

Uno de los cambios más relevantes es el requisito económico. Para la modalidad de naturalización y doble nacionalidad, el solicitante deberá acreditar ingresos anuales de al menos diez Unidades Impositivas Tributarias (10 UIT) provenientes de actividades lícitas y propias, que tributen formalmente en el país.

Ley de nacionalidad peruana | Foto: Otra Mirada

Este monto equivale actualmente a S/ 52,000 anuales (considerando una UIT de S/ 5,200), lo que representa aproximadamente S/ 4,333 mensuales. Esta condición busca asegurar que la persona pueda solventar sus gastos en territorio nacional sin depender de ayudas estatales.

Además, en el caso de la naturalización, se requiere un periodo mínimo de residencia continua de cinco años antes de la solicitud; mientras que para deportistas calificados y distinción meritoria, el tiempo de residencia exigido es de dos años.

Reacciones

Tras la publicación de la nueva Ley de Nacionalidad, las reacciones entre la comunidad extranjera en el Perú han sido diversas. En un recorrido de Canal N por el distrito de Lince, algunos manifestaron su preocupación por el incremento en el tiempo de residencia exigido —de dos a cinco años— y, sobre todo, por el nuevo requisito de acreditar ingresos anuales de al menos 10 UIT (S/ 52,000).

Para algunos, como un ciudadano venezolano con dos años en el país, la medida resulta “fuerte” debido a que el salario mínimo y el alto costo de vida dificultarían alcanzar esa cifra, especialmente al cubrir gastos básicos como alquiler y alimentación. Otros, en cambio, consideran que es lógico que quien busque la nacionalidad se adapte a las reglas locales, comparándolo con “llegar a la casa ajena y respetar sus normas”.

También hubo voces a favor que destacan que, si se trabaja de manera constante y formal, el requisito económico puede cumplirse, y que la regularización documental beneficiaría no solo al solicitante sino también a su familia. Entre las posturas más coincidentes está la idea de que la medida podría ayudar a filtrar solicitudes y prevenir problemas de seguridad.