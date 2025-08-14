Rafael Vela asegura que evidencia contra Martín Vizcarra es “abrumadora” y apunta a “una sentencia de condena ejemplar”

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela aseguró que la evidencia contra el expresidente Martín Vizcarra es "abrumadora". (Crédito: RPP)

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que la evidencia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra es “abrumadora” y que podría derivar en “una sentencia de condena ejemplar”.

En entrevista con RPP, Vela se refirió a la reciente decisión judicial que dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra, quien es investigado por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

El fiscal destacó que el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz resulta “razonable” debido al avance del juicio oral y proyectó que en aproximadamente un mes se conocerá el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial sobre la culpabilidad del exmandatario. “Estimamos por la fuerza abrumadora de la evidencia… debería ser una sentencia de condena ejemplar”, indicó, subrayando la confianza del Ministerio Público en el conjunto de pruebas presentadas durante las audiencias.

Rafael Vela respalda orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Acusaciones y evidencias

De acuerdo con la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido 2.3 millones de soles en coimas de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Rafael Vela explicó que durante la lectura de la resolución, el magistrado consideró fundado el pedido fiscal al advertir la existencia de un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato precisó que se puso en conocimiento de los órganos judiciales “la carencia de arraigo del señor Vizcarra y de su comportamiento procesal”, señalando que este comportamiento podría facilitar la probabilidad de fuga y entorpecer la actividad probatoria. Asimismo, Vela reafirmó la confianza en la evidencia acumulada durante el juicio oral como suficiente para demostrar la culpabilidad de Vizcarra, por quien el Ministerio Público ha solicitado 15 años de prisión.

Expresidente hace campaña política pese a las inhabilitaciones en su contra. | Martín Vizcarra (Facebook)

Medida cautelar y expectativas

Vela subrayó que, aunque la prisión preventiva es una medida cautelar, los argumentos presentados en el juicio oral refuerzan la percepción de que la condena sería inevitable.

“Nosotros confiamos en la fuerza de esa evidencia y de los argumentos que se han expuesto hoy… que es mucho mayor la cantidad de evidencia donde se demuestra la culpabilidad del señor Martín Vizcarra”, concluyó.

El fiscal también resaltó que gran parte de la evidencia se ha dado a conocer públicamente a través del sistema de audiencias, lo que permite al país seguir el proceso y evaluar la solidez de los elementos presentados. Según Vela, esta transparencia refuerza la confianza del Ministerio Público en que la justicia aplicará sanciones ejemplares, reflejando la gravedad de los delitos imputados.

Foto de archivo del fiscal superior peruano Rafael Vela Barba. EFE/ Paolo Aguilar

Martín Vizcarra envía mensaje

El expresidente Martín Vizcarra compartió recientemente un mensaje grabado para sus simpatizantes a través de su cuenta de TikTok, en caso de que se dictara prisión preventiva en su contra. En el video, el exmandatario aseguró que conocía la resolución desde hacía dos días, ya que contaba con un documento firmado que confirmaba el resultado de la medida.

Vizcarra denunció que la situación ya no responde a criterios de justicia, sino a intereses políticos. “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”, afirmó, y alertó sobre la existencia de un “pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado”.

Martín Vizcarra publica video en sus redes sociales: "hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú" | TikTok / Martín Vizcarra

Con estas declaraciones, Vizcarra destacó que su situación actual no es solo un ataque personal, sino parte de un contexto más amplio de presiones políticas y corrupción. Según su percepción, la medida de prisión preventiva responde a intereses que buscan controlar las instituciones del país y limitar la acción de quienes, a su juicio, buscan cambios y modernización en la gestión pública.