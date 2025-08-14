Perú

Rafael Vela asegura que evidencia contra Martín Vizcarra es “abrumadora” y apunta a “una sentencia de condena ejemplar”

Fiscalía sostiene que el expresidente recibió 2.3 millones de soles en presuntas coimas de las empresas encargadas de los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela aseguró que la evidencia contra el expresidente Martín Vizcarra es "abrumadora". (Crédito: RPP)

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que la evidencia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra es “abrumadora” y que podría derivar en “una sentencia de condena ejemplar”.

En entrevista con RPP, Vela se refirió a la reciente decisión judicial que dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra, quien es investigado por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

El fiscal destacó que el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz resulta “razonable” debido al avance del juicio oral y proyectó que en aproximadamente un mes se conocerá el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial sobre la culpabilidad del exmandatario. “Estimamos por la fuerza abrumadora de la evidencia… debería ser una sentencia de condena ejemplar”, indicó, subrayando la confianza del Ministerio Público en el conjunto de pruebas presentadas durante las audiencias.

Rafael Vela respalda orden de
Rafael Vela respalda orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Acusaciones y evidencias

De acuerdo con la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido 2.3 millones de soles en coimas de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Rafael Vela explicó que durante la lectura de la resolución, el magistrado consideró fundado el pedido fiscal al advertir la existencia de un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato precisó que se puso en conocimiento de los órganos judiciales “la carencia de arraigo del señor Vizcarra y de su comportamiento procesal”, señalando que este comportamiento podría facilitar la probabilidad de fuga y entorpecer la actividad probatoria. Asimismo, Vela reafirmó la confianza en la evidencia acumulada durante el juicio oral como suficiente para demostrar la culpabilidad de Vizcarra, por quien el Ministerio Público ha solicitado 15 años de prisión.

Expresidente hace campaña política pese
Expresidente hace campaña política pese a las inhabilitaciones en su contra. | Martín Vizcarra (Facebook)

Medida cautelar y expectativas

Vela subrayó que, aunque la prisión preventiva es una medida cautelar, los argumentos presentados en el juicio oral refuerzan la percepción de que la condena sería inevitable.

“Nosotros confiamos en la fuerza de esa evidencia y de los argumentos que se han expuesto hoy… que es mucho mayor la cantidad de evidencia donde se demuestra la culpabilidad del señor Martín Vizcarra”, concluyó.

El fiscal también resaltó que gran parte de la evidencia se ha dado a conocer públicamente a través del sistema de audiencias, lo que permite al país seguir el proceso y evaluar la solidez de los elementos presentados. Según Vela, esta transparencia refuerza la confianza del Ministerio Público en que la justicia aplicará sanciones ejemplares, reflejando la gravedad de los delitos imputados.

Foto de archivo del fiscal
Foto de archivo del fiscal superior peruano Rafael Vela Barba. EFE/ Paolo Aguilar

Martín Vizcarra envía mensaje

El expresidente Martín Vizcarra compartió recientemente un mensaje grabado para sus simpatizantes a través de su cuenta de TikTok, en caso de que se dictara prisión preventiva en su contra. En el video, el exmandatario aseguró que conocía la resolución desde hacía dos días, ya que contaba con un documento firmado que confirmaba el resultado de la medida.

Vizcarra denunció que la situación ya no responde a criterios de justicia, sino a intereses políticos. “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”, afirmó, y alertó sobre la existencia de un “pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado”.

Martín Vizcarra publica video en sus redes sociales: "hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú" | TikTok / Martín Vizcarra

Con estas declaraciones, Vizcarra destacó que su situación actual no es solo un ataque personal, sino parte de un contexto más amplio de presiones políticas y corrupción. Según su percepción, la medida de prisión preventiva responde a intereses que buscan controlar las instituciones del país y limitar la acción de quienes, a su juicio, buscan cambios y modernización en la gestión pública.

Temas Relacionados

Rafael VelaLava JatoMartín VizcarraPoder Judicialperu-noticias

Últimas Noticias

Cristian Benavente cuenta con ficha de inscripción en Liga 1 y dorsal en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025

El ‘Chaval’ regresó a la máxima categoría del fútbol peruano luego de una travesía demasiado discreta por Rumanía. Espera que su paso por el Rímac le permita recuperar su mejor versión

Cristian Benavente cuenta con ficha

Alianza Lima vs U. Católica 2-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Con doblete de Alan Cantero, que entró desde el banco de suplentes, el equipo de Néstor Gorosito logró importante resultado para el choque de vuelta, que se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto en Quito

Alianza Lima vs U. Católica

Prisión preventiva para Martín Vizcarra: ¿Cómo afectará a su partido Perú Primero rumbo a 2026?

El exmandatario afrontará cinco meses de prisión preventiva por presuntos sobornos vinculados a obras en Moquegua. Infobae Perú conversó con José Beteta, quien advirtió que la medida debilita su influencia y plantea dudas sobre el futuro político de su partido

Prisión preventiva para Martín Vizcarra:

La histórica Quinta Heeren de Barrios Altos será restaurada y convertida en punto clave del turismo cultural limeño

Declarada patrimonio histórico, este sitio albergó embajadas y residencias aristocráticas, pero también episodios trágicos y relatos paranormales. Ahora, la Municipalidad de Lima promete rescatarla y abrirla al público como eje de un renovado circuito cultural

La histórica Quinta Heeren de

Golazo de Alan Cantero en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025

El atacante argentino rompió el marcador en el estadio Alejandro Villanueva con una gran definición tras un pivoteo de Hernán Barcos ante el elenco ecuatoriano

Golazo de Alan Cantero en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UIF detectó la filtración

La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal

Fiebre amarilla en Argentina: la vacuna será gratuita solo en zonas con riesgo comprobado de transmisión

Llevó a la “cosificación” de Julieta Prandi y la abusó “con total impunidad”: los fundamentos de la condena a Claudio Contardi

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Mauro Icardi replicó junto a

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía por Estambul junto a Wanda Nara

La mamá de Emilia Mernes recordó los primeros pasos de la carrera de su hija: “Me hace feliz su felicidad”

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”