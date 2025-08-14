Perú

Gisela Valcárcel niega ser 'fujimorista' y redes sociales le recuerdan apoyo a campaña de Keiko Fujimori: "Es una patraña"

La presentadora manifestó que votó por Mario Vargas Llosa y afirmó que sus opiniones políticas no constituyen militancia en el fujimorismo. Sin embargo, usuarios en redes sociales difundieron registros de su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña de 2021

La figura de Gisela Valcárcel volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras un pronunciamiento que hizo en sus redes sociales, donde fue enfática en afirmar que no es fujimorista. El mensaje, directo y sin rodeos, provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y detractores, quienes desempolvaron episodios del pasado para cuestionar su declaración.

En su reciente publicación, la exconductora de El Gran Show escribió con firmeza: “No soy fujimorista, no soy, no he sido ni lo seré. Eso es una patraña, igual que lo de Montesinos, en lo que me quieren meter”.

Con estas palabras, rechazó tajantemente las versiones que circulan sobre una supuesta simpatía hacia el fujimorismo y, en especial, los rumores que la vinculan con Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial y figura clave del régimen de Alberto Fujimori.

En su reciente mensaje, la conductora reforzó su idea de independencia política: “Yo voté por Mario Vargas Llosa y hasta ahora sigo en ese centro. No soy fujimorista por nada. Hasta hoy no he cambiado. Qué pena que la forma de hablar de los fujimoristas sea tan fea, pero no soy fujimorista y estoy expectante como todos en estas elecciones”.

Incluso instó a que la gente no se deje influenciar: “No tienes que creerme nada a mí. No tienes que creerle tampoco a ningún candidato”.

Usuarios cuestionaron a Gisela Valcárcel con video en la ‘sala del SIN’

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Entre los comentarios más recurrentes, varios usuarios recordaron el episodio ocurrido en 1999, cuando la presentadora habría sostenido una reunión en la sala de SIN con Montesinos.

Según se ha mencionado en reportajes y versiones periodísticas, el encuentro habría tenido como objetivo que el operador político utilizara sus influencias para frenar la circulación de un libro escrito por la entonces pareja de Gisela.

Aunque la conductora no hizo alusión a ese hecho en su reciente pronunciamiento, los usuarios lo colocaron nuevamente en debate, compartiendo frases irónicas como: “Antes no se acordaba de nada, ahora tampoco” o “Menos mal que hay evidencias, porque si no, diría que nunca pasó”.

La controversia no se quedó ahí. Otros internautas recordaron imágenes y registros de momentos en los que Gisela Valcárcel abrazó a Keiko Fujimori en actos de campaña, lo que, para sus críticos, contradeciría su actual postura.

“No quiere decir que sea fujimorista, pero sí apoyó su campaña”, escribió un usuario, mientras otro rescataba entrevistas del pasado donde la presentadora expresaba opiniones políticas favorables a la lideresa de Fuerza Popular.

La vez que Gisela Valcárcel dijo que decidió votar por Keiko Fujimori

Uno de los antecedentes más citados fue una entrevista concedida en 2021 al programa de Canal N. En ese entonces, Gisela Valcárcel no solo expresó su apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial frente a Pedro Castillo, sino que justificó su decisión:

“En curso. Sí, pero no se le ha demostrado nada. Entonces he decidido votar por Keiko. Yo estoy votando porque creo que con Keiko el dólar no subirá”. La declaración fue interpretada por muchos como una posición política clara, pese a que ella insistía en no identificarse con el fujimorismo como corriente.

Gisela Valcárcel habla de su muerte: “No quiero que sea nada apoteósico”

En una reciente reunión familiar, Gisela Valcárcel reveló a un medio conocido que solicitó un entierro privado, sin velorio “apoteósico” ni cobertura mediática.

“Cuando me muera quiero un entierro privado y luego que mi familia, nadie de ellos vea nada en la televisión, ni medios digitales porque siempre recuerdan cosas buenas de los muertos, también habrá un porcentaje que hable mal, pero por lo general siempre hablan bien”, comentó Gisela Valcárcel en conversación con Expreso.

“No quiero que sea nada apoteósico. Mientras estemos con vida hagamos el bien, venimos para eso al mundo. Por ese propósito”, agregó.

