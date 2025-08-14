Perú

Joven peruano es atacado con arma blanca en Madrid y evoluciona favorablemente en hospital Gregorio Marañón

La Policía investiga las causas del ataque y analiza cámaras de seguridad. No se descarta la participación de más agresores

Ataque con arma blanca deja herido a joven peruano en Puente de Vallecas; la Policía investiga posible ajuste entre bandas. (Emergencias Madrid)

En las primeras horas del día, cuando la actividad en las calles de Puente de Vallecas es mínima y el silencio solo es interrumpido por el paso ocasional de algún vehículo, un violento suceso quebró la tranquilidad. Sobre las 4:30 de la madrugada, hora España, un joven de 28 años, de origen peruano, fue atacado con arma blanca en plena vía pública, en la calle Payaso Fofó, una zona residencial del distrito madrileño.

Según fuentes sanitarias, la víctima presentaba dos heridas: una en el muslo y otra en el hemitórax. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió estabilizarlo antes de su traslado al hospital Gregorio Marañón, donde permanece bajo observación médica. Los sanitarios confirmaron que su estado es estable y que evoluciona favorablemente.

La agresión, ejecutada por dos varones que se dieron a la fuga inmediatamente, dejó sobre el asfalto dos navajas mariposa. Estos elementos fueron incautados por los agentes como parte de la investigación. Los primeros indicios apuntan a que la víctima y sus atacantes no se conocían, y que el incidente podría estar vinculado a disputas entre bandas juveniles, aunque la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis.

“Hemos ido a la calle Payaso Fofó a atender a un varón de veintiocho años, que tenía varias heridas por arma blanca, la más importante en el hemitórax izquierdo. El paciente fue trasladado con preaviso hospitalario, hemodinámicamente estable”, relató Montserrat Marcos, supervisora de guardia de Samur-Protección Civil.

La intervención de las autoridades

El ataque ocurrió a las
El ataque ocurrió a las 4:30 a.m. en la calle Payaso Fofó, Puente de Vallecas, Madrid. (Euro express)

Agentes de la Policía Municipal llegaron de inmediato al lugar y escoltaron el convoy sanitario hasta el hospital para garantizar la seguridad del traslado. Posteriormente, efectivos de la Comisaría de Puente de Vallecas asumieron el control de las pesquisas.

Fuentes policiales indicaron a Europa Press que los testimonios recogidos en la zona refuerzan la hipótesis de que no había relación previa entre los implicados. Sin embargo, no se descartan otros móviles y, hasta el momento, no se han producido detenciones.

Las investigaciones se centran en el análisis de las armas abandonadas, así como en la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. Se espera que estas imágenes puedan ofrecer pistas sobre la ruta de huida de los agresores y la posible implicación de terceros.

La zona de Puente de Vallecas ha registrado en los últimos años episodios esporádicos relacionados con la actividad de grupos juveniles violentos. La Policía Nacional no descarta que el ataque responda a un acto de intimidación o ajuste de cuentas dentro de estas dinámicas.

La presencia de navajas mariposa en la escena ha llamado la atención de los investigadores, ya que este tipo de arma es comúnmente utilizada en contextos de confrontación entre bandas. La prioridad para las autoridades es identificar a los responsables y evitar que se produzcan nuevos incidentes.

Canales de apoyo consular

Dado que la víctima es de nacionalidad peruana, la Embajada de Perú en España dispone de canales de atención para casos de emergencia. Los familiares o allegados que requieran información pueden comunicarse desde España a los números +34 91 577 2670 o +34 91 577 2680.

Para consultas generales, se recomienda visitar la página web de la Embajada o establecer contacto por correo electrónico, ya que la atención telefónica puede ser limitada. El Consulado General del Perú en Madrid se encuentra en el Paseo de la Castellana, 179, código postal 28046.

