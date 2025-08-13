Arequipa celebra 485 años: así son la entrada de ccapo, el cholololo y otras costumbres que llenan de color su aniversario

Arequipa celebra en Agosto su 485 aniversario con una serie de actividades

La ciudad de Arequipa vive su mes más esperado del año con una programación que combina costumbres, pasacalles, música y actividades comunitarias. En el marco de los 485 años de su fundación española, las celebraciones se extienden durante agosto y parte de septiembre, involucrando a instituciones públicas, privadas y colectivos ciudadanos. La agenda incluye desde expresiones ancestrales como la entrada de ccapo, hasta festividades modernas como el Corso de la Amistad.

La Municipalidad Provincial, universidades, asociaciones culturales y empresas han coordinado un calendario que no solo busca congregar a la población, sino también proyectar las tradiciones locales hacia visitantes nacionales y extranjeros. El aniversario se convierte en una oportunidad para reforzar la identidad y recordar el valor histórico de las costumbres que aún se preservan.

En medio de esta diversidad, destacan manifestaciones propias del mestizaje cultural arequipeño, expresadas en actos como el cholololo o en el particular uso del lenguaje local. El calendario festivo no se limita a los días centrales de agosto, sino que se extiende con actividades que reflejan tanto la historia colonial como las influencias posteriores en la región.

Entrada de ccapo

Es una costumbre antigua que consistía en el recojo de ccapo, un arbusto que crece en la zona alta de la Ciudad Blanca, precisamente en las faldas del volcán Chachani. (ANDINA)

La entrada de ccapo mantiene su fecha tradicional del 14 de agosto, víspera del aniversario de Arequipa. Antiguamente, esta costumbre consistía en recolectar el arbusto en las faldas del volcán Chachani y trasladarlo en burros o mulas hasta la Plaza de Armas. Allí, las fogatas encendidas con este vegetal servían para soportar el frío nocturno mientras la población esperaba el amanecer del día central.

Actualmente, la práctica de encender fogatas ha quedado de lado para proteger la especie y reducir la contaminación del aire. El traslado del ccapo se realiza de día, aunque se mantiene la misma fecha y la ruta festiva. Este año, el recorrido parte por las avenidas Bolognesi, Cayma y Ejército, cruza el puente Grau y continúa por Juan de la Torre y Santa Catalina, con llegada prevista a la Plaza de Armas cerca de las seis de la tarde. Danzas, música y carros alegóricos acompañan el trayecto, que en esta edición rinde homenaje a Los Dávalos, intérpretes de yaravíes y valses.

Cholololo

Arequipa celebrará este viernes 15 de agosto su aniversario número 485 de fundación

El cholololo es una expresión propia del habla arequipeña que refleja cercanía y confianza entre amigos. El Diccionario de Peruanismo explica: “Se quedaron con el apodo de calas (criollo de ciudad), pero nuestros lonccos (criollo de campo) abuelos no se quedaban atrás. Y uno quería ser como el otro: el cala quería ser sincero, hablar las cosas como son; y el loncco quería expresarse con la facilidad con que hablaba el cala y (así) nació el cholololo, porque el cholo es el mestizo”.

La frase mantiene vigencia y forma parte del acervo lingüístico popular, reforzando la identidad mestiza y la mezcla de influencias urbanas y rurales en la región.

Expresiones del habla popular

El vocabulario arequipeño conserva quechuismos y modismos particulares. Entre ellos, pajla para referirse al calvo, ccala para el desnudo y huíshuí para algo grasiento o desaseado. También existen términos de carga irónica hacia personas con recursos, como chinicolquero para el chacarero que no trabaja y vive de rentas, y quirco para el arrogante.

Persisten usos verbales arcaicos como emplear “saber” en lugar de “soler” o “recoger” por “llegar”, ejemplo de ello es la frase: “¿A qué hora sabe usted recogerse a su casa?”. La minería y el ferrocarril introdujeron anglicismos como “poner breque” (frenar) y “jedeche” (persona fastidiosa), adaptaciones de brake y headache.

Characato y su vínculo con Arequipa

Bandera de Arequipa en el mes de su aniversario

El pueblo de Characato, fundado el 24 de junio de 1541, guarda una historia paralela a la de Arequipa. En 1565 fue designado corregimiento, con jurisdicción sobre varios poblados. Durante el virreinato, sus arrieros se convirtieron en enlace comercial entre Arequipa y regiones de Bolivia, Chile y el norte argentino. El término “characato” terminó asociándose a los arequipeños en general por la frecuencia con la que eran identificados en sus viajes.

La localidad atraviesa una trayectoria histórica que abarca etapas preínca, inca, española y mestiza. Hoy conserva elementos de cada una en su identidad y tradiciones.

Corso de la Amistad

El Corso de la Amistad es uno de los eventos más esperados, con música, danzas y presentaciones artísticas que celebran la historia y cultura de Arequipa. La cesión de espacios públicos contribuirá a una celebración inclusiva y ordenada. (Andina)

El Corso de la Amistad es uno de los actos centrales de las fiestas arequipeñas. Aunque no existe un registro exacto de su primera edición, el historiador Rommel Arce señala que se originó en la década de 1970 bajo el nombre de Gran Parada Leonística. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a 1947, cuando el regidor Augusto Valdivia impulsó la Semana de Arequipa, una serie de siete días de actividades por el onomástico de la ciudad.

Con el paso del tiempo, el pasacalle se transformó en un desfile con carros alegóricos, comparsas y delegaciones, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la tradición y la participación ciudadana. Durante el aniversario, esta celebración recorre las principales calles y concentra la atención de miles de personas, tanto locales como visitantes.