Salud del corazón: besarte con tu pareja reduce los niveles de colesterol

Cuando los niveles de colesterol LDL son elevados, puede acumularse en las paredes de las arterias, formando placas que dificultan el paso de la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se habla de los beneficios para la salud de un gesto de afecto tan común como un beso, lo primero que se viene a la mente es el bienestar emocional: sentirse querido, generar vínculos, expresar amor. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que besar también tiene efectos positivos en la salud física. De hecho, besar frecuentemente podría ayudar a reducir los niveles de colesterol, lo cual impacta directamente en la salud cardiovascular.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el Perú, y el colesterol alto es uno de los factores de riesgo más frecuentes. Se estima que más del 30 % de los peruanos adultos tiene el colesterol elevado, muchas veces sin saberlo. Esto se debe, en parte, al estilo de vida sedentario, la alimentación alta en grasas saturadas y el estrés crónico.

Ante este panorama, cualquier estrategia natural y accesible que contribuya a mantener el colesterol bajo control es bienvenida. Y aunque parezca curioso, besarse con frecuencia es una de ellas.

Besarte con tu pareja reduce los niveles de colesterol

El contacto afectivo constante con la pareja, como los besos, puede generar cambios fisiológicos favorables, como la disminución del estrés, la presión arterial y, sí, también el colesterol.

Besar estimula la liberación de hormonas como la oxitocina (conocida como la “hormona del amor”), la dopamina y la serotonina, todas asociadas con sensaciones de bienestar, relajación y felicidad. Al mismo tiempo, disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés.

Besar aumenta la frecuencia cardíaca de manera suave, lo que mejora la circulación sanguínea y favorece la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es importante porque el estrés crónico está directamente relacionado con niveles más altos de colesterol LDL (el llamado colesterol “malo”), que puede acumularse en las arterias y aumentar el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Al reducir el estrés de forma constante, se favorece un mejor perfil lipídico.

Además, besar también aumenta la frecuencia cardíaca de manera suave, lo que mejora la circulación sanguínea y favorece la salud del corazón. En este sentido, besar no solo es una expresión de amor, sino también una forma de cuidado mutuo.

Cómo el colesterol afecta la salud del corazón

El colesterol es una sustancia grasa que el cuerpo necesita en ciertas cantidades para formar membranas celulares y producir hormonas. Sin embargo, cuando los niveles de colesterol LDL son elevados, puede acumularse en las paredes de las arterias, formando placas que dificultan el paso de la sangre.

Esto aumenta el riesgo de enfermedades graves como:

Infarto de miocardio

Accidente cerebrovascular

Hipertensión

Insuficiencia cardíaca

Además, el colesterol alto suele no presentar síntomas, por lo que muchas personas no saben que lo tienen hasta que aparece una complicación.

Se recomiendan como mínimo 3 a 5 besos largos al día para mejorar la salud física (Imagen ilustrativa Infobae)

Para mantener los niveles de colesterol dentro de rangos saludables, es importante:

Llevar una dieta equilibrada (baja en grasas saturadas y azúcares)

Hacer actividad física regularmente

Evitar el tabaco y el alcohol en exceso

Reducir el estrés

¿Cuántos besos con tu pareja mejoran tu salud física?

Para que los beneficios físicos del beso se hagan notorios, la constancia es clave. No se trata de un beso rápido en la mejilla antes de salir de casa, sino de besos prolongados y afectuosos, que duren al menos entre 10 y 15 segundos, varias veces al día.

Se recomienda como mínimo 3 a 5 besos largos al día para mantener un vínculo emocional fuerte y favorecer la liberación hormonal que contribuye a la buena salud física. Estos besos no solo deben darse en momentos íntimos, sino también como parte de la rutina diaria: al despertar, antes de salir, al reencontrarse y antes de dormir.

Convertir los besos en un hábito puede parecer algo sencillo, pero tiene un impacto profundo no solo en la relación de pareja, sino también en el cuerpo. Además, fortalece la comunicación, incrementa la empatía y mejora la conexión emocional, lo cual también ayuda a mantener niveles bajos de estrés.