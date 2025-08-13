El emotivo reencuentro entre María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar en la casa de Ernesto Pimentel

El tierno encuentro entre ‘La Chilindrina’ y Édgar Vivar en la casa de Ernesto Pimentel

La tarde del 12 de agosto, Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de La Chola Chabuca, compartió un video donde se aprecia el conmovedor reencuentro entre María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) y Édgar Vivar (Don Barriga), dos de los actores más queridos de la Vecindad del Chavo del 8.

La magia de la televisión y la amistad se volvió a sentir en Lima gracias a un momento que quedará grabado en la memoria de los fans del mundo de Chespirito.

Una amistad que resiste al paso del tiempo

En las imágenes, ambos artistas se abrazan con calidez y conversaron como viejos amigos que no necesitan presentaciones. Además, se observa a Édgar Vivar llegando al lugar y recibiendo a 'La Chilindrina’ con un afectuoso abrazo.

“¿Dónde está tu hijo?, me dijeron que está en Lima”, le pregunta Vivar con una sonrisa. María Antonieta responde que se encuentra visitando Machu Picchu, Cusco. Luego, él se interesa por su estado de salud, y la actriz le asegura que está bien, lo que provoca otro intercambio de sonrisas y palabras de cariño.

Este instante fue celebrado por los seguidores, quienes en redes sociales comentaron que este tipo de reuniones reviven la magia de una serie que marcó a varias generaciones en toda Latinoamérica.

‘La Chola Chabuca’ comparte emotivo momento en sus redes

Ernesto Pimentel acompañó el clip con un mensaje que reflejó lo especial del momento: “Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo”, escribió en una inicio.

“La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Hoy, mi querido Edgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia” expresó.

El popular conductor aprovechó para invitar a las familias a celebrar el Día del Niño en El Circo de La Chola Chabuca y el Gran Circo Estelar, donde ambos artistas compartirán con el público momentos llenos de nostalgia y diversión.

La conexión entre María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar es evidente. Ambos compartieron años de trabajo en uno de los programas más populares de la televisión hispana, interpretando a personajes que, aunque no siempre coincidían en escena, formaban parte de un universo entrañable que millones de espectadores hicieron suyo.

En diversas entrevistas, los actores han manifestado el cariño que se tienen, así como el respeto profesional que los ha unido incluso después del fin del programa.

¿Por qué Kiko no se reunió con ellos?

El reencuentro ocurre en medio de ciertos roces públicos entre otros exintegrantes del elenco. Hace pocas semanas, Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, volvió a encender la polémica al referirse en tono irónico a sus antiguos compañeros.

Durante una presentación, Villagrán llamó “chusma” a La Chilindrina y a Édgar Vivar, reavivando los conflictos que han trascendido a lo largo de los años entre algunos de los miembros de 'El Chavo del 8′.

Aunque intentó matizar el comentario, lo cierto es que la declaración dejó un mensaje firme.“Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, añadió Villagrán.

Estas declaraciones generaron debate entre los fans, algunos de los cuales defendieron a María Antonieta y a Vivar, mientras que otros consideraron que se trató de una broma en el estilo característico de Kiko.

Las tensiones entre Villagrán, De las Nieves y Vivar no son nuevas. A lo largo de los años, las diferencias por derechos de personajes, homenajes fallidos y asuntos personales han alimentado una distancia que parece irreconciliable. Aunque en ocasiones anteriores se especuló con un posible reencuentro para rendir homenaje a Chespirito, nunca se concretó con la participación de todos.

Carlos Villagrán, ‘Kiko’, revela que fue despedido de ‘El Chavo del 8’ por celos: “No me fui, me sacaron”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El legado de ‘El Chavo del 8′

Más allá de los desencuentros, El Chavo del 8 sigue ocupando un lugar especial en la memoria de millones. La serie, creada por Roberto Gómez Bolaños, trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un referente del humor familiar en América Latina.

Los personajes, sus frases icónicas y las situaciones cotidianas que retrataban continúan siendo parte del imaginario colectivo, y cada reunión entre sus intérpretes despierta un sentimiento de nostalgia que une a fans de distintas edades.

La primera visita de la vecindad del 'Chavo del 8' a Perú. (Grupo El Comercio)