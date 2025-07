Carlos Villagrán llama “chusma” a La Chilindrina y Edgar Vivar y reaviva pleito con excompañeros de ‘El Chavo del 8′

En entrevista para la televisión peruana, Villagrán lanzó varios dardos al ser cuestionado sobre un posible reencuentro tras el éxito de la serie ‘Sin querer queriendo’. (Fotos: @carlos_kiko1, @varedg, @lachilindrina_oficial, Instagram)

Carlos Villagrán, mundialmente conocido por dar vida a Quico en El Chavo del 8, volvió a encender la polémica al referirse despectivamente a María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, quienes interpretaron a La Chilindrina y El Señor Barriga, respectivamente, en el emblemático programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Durante una reciente entrevista con el programa peruano Amor y Fuego, Villagrán fue cuestionado sobre la posibilidad de reencontrarse con sus antiguos compañeros de elenco. Su respuesta, lejos de reflejar nostalgia, dejó en claro que no tiene intención de revivir la relación con ellos.

“Yo no me junto con esa chusma”, respondió el actor, retomando una de las frases más icónicas de su personaje.

Aunque intentó matizar el comentario, lo cierto es que la declaración dejó un mensaje firme. “Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, añadió Villagrán.

Carlos Villagrán regresó a Lima a los 81 años para interpretar a Quico en un espectáculo circense (IG)

La reacción fue inmediata en redes sociales, donde muchos fanáticos expresaron su decepción por el distanciamiento que persiste entre los exintegrantes de El Chavo del 8, incluso a más de una década del fallecimiento de su creador. Algunos internautas defendieron la postura del actor, mientras que otros lamentaron que, a pesar del legado compartido, las diferencias personales sigan marcando la relación entre los intérpretes.

Heridas que no sanan

Las tensiones entre Villagrán, De las Nieves y Vivar no son nuevas. A lo largo de los años, las diferencias por derechos de personajes, homenajes fallidos y asuntos personales han alimentado una distancia que parece irreconciliable. Aunque en ocasiones anteriores se especuló con un posible reencuentro para rendir homenaje a Chespirito, nunca se concretó con la participación de todos.

Recientemente, se confirmó que María Antonieta de las Nievas y Edgar Vivar participaron en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, proyecto de HBO Max donde Villagrán tuvo un rol antagónico.

Actualmente, Carlos Villagrán se encuentra de gira en Perú, país donde ha sido recibido con cariño por el público local a pesar de haber anunciado su retiro en años anteriores.

El reencuentro entre los personajes más queridos de la televisión latinoamericana parece cada vez más lejano, especialmente por las diferencia que persisten con Florinda Meza. Mientras tanto, declaraciones como la de Villagrán mantienen viva la conversación y reavivan viejas heridas en uno de los elencos más emblemáticos de la historia del entretenimiento en español.

Maria Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca se reencontraron en Perú.