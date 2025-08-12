Evelyn Vela confirma su relación con Cristian Castro y revela íntimos detalles: “Quería que viva en Nueva York con él”

Evelyn Vela habló de su relación con Cristian Castro.

Evelyn Vela confirmó públicamente que mantuvo una relación sentimental con el cantante mexicano Cristian Castro, despejando años de rumores que circulaban en los medios de espectáculos sobre un posible vínculo amoroso entre ambos. La exbailarina brindó detalles de este episodio de su vida en una reciente entrevista para el podcast de Café con la Chévez, del diario Trome, donde compartió cómo se originó el acercamiento y cuáles fueron sus motivos para no dar un paso más allá en la relación.

Los rumores que vinculaban a la popular “Reina del Sur” y al intérprete de “Azul” surgieron en la prensa de espectáculos a raíz de interacciones públicas y de mensajes en redes sociales, pero hasta la reciente declaración de Vela, ninguno había confirmado la versión. En esta ocasión, la exbailarina decidió hablar con franqueza y explicar las circunstancias de su romance con el también conocido como el ‘Gallito feliz’.

¿Cómo inició la relación de Cristian Castro con Evelyn Vela?

Evelyn Vela admitió que Cristian Castro le propuso mudarse junto a él a Nueva York cuando estaban saliendo. “Quería que yo me vaya a vivir a Nueva York con él. Imagínate cómo me voy a ir a vivir a Nueva York con él, si recién estábamos saliendo y voy a dejar a mis hijos. No hay forma”, sostuvo, dejando claro que en ningún momento pensó relegar su papel de madre ni alterar la estabilidad familiar por una relación incipiente.

En la entrevista, Vela también hizo referencia a la compleja personalidad del artista mexicano. “Es que lo que pasa es que Cristian es una persona que un día está bien, que te quiere, en el otro día te ama y al otro día te odia. Creo que es bipolar”, explicó la examiga de Melissa Klug, resaltando los cambios de ánimo que experimentó durante el tiempo que compartieron.

Evelyn Vela reveló que Cristian Castro le propuso vivir su romance en Nueva York.

La historia entre ambos comenzó en el ámbito virtual. Según relató Vela, fue el propio Cristian Castro quien la buscó en redes sociales, lo que dio pie a una serie de conversaciones que luego se trasladaron al plano personal. “Él me comenzó a escribir por las redes y comenzamos a conocernos, a salir y ya pues. Y ya pasó, me deslumbré por el hijo de la ‘Vero’ (Verónica Castro)”, detalló la exbailarina.

El vínculo entre la exbailarina peruana y el cantante mexicano no sobrepasó el umbral de lo sentimental, ya que las prioridades familiars de Vela y la propia dinámica del artista hicieron inviable una relación más estable y duradera. Sin embargo, el episodio fue significativo en la vida de Evelyn Vela y fue recordado con naturalidad y sinceridad ante las cámaras.

Su actual amistad con Cristian Castro

Si bien la relación romántica quedó en el pasado, Evelyn Vela confirmó que mantiene una relación cordial con el artista. “Hemos vuelto a hablar después de lo que pasó, del escándalo que salió el ampay, que esto, que el otro, pero es mi amigo. Un amigo nada más”, aclaró, haciendo referencia a la vez que los captaron juntos.

El testimonio de Vela llega en un contexto en el que Cristian Castro vuelve a estar en los titulares por su regreso a los escenarios peruanos, con un concierto programado para el próximo mes de octubre en Lima. La confirmación del romance suma un nuevo capítulo al interés mediático en torno al artista y revive la atención sobre su vida personal, tanto a nivel local como internacional.

Cristian Castro presentará un repertorio con sus grandes baladas el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Cristian Castro?

El concierto de Cristian Castro se realizará el próximo 24 de octubre en Costa 21, San Miguel. El cantante mexicano confirmó su esperado regreso al Perú con un show especial. La presentación forma parte de su nueva gira internacional, en la que repasa más de tres décadas de carrera y celebra junto al público peruano sus canciones más reconocidas.

Cristian Castro es considerado como uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español. Tras agotar entradas en el Movistar Arena de Chile y anunciar una tercera fecha en Santiago, el intérprete latinoamericano extiende su tour a Lima, donde sus seguidores podrán reencontrarse con su voz y sus clásicos en un formato de espectáculo renovado.

Los boletos para el concierto de Cristian Castro ya están a la venta en Teleticket.