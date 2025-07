Confirman afición de Cristian Castro a tomar leche de un biberón en plena edad adulta: “No me gusta crecer”

Cristian Castro y su afición por el biberón. (Instagram / Tienda Festival Deco)

Cristian Castro, conocido por su trayectoria en la música latina y su personalidad extravagante, vuelve a llamar la atención del público debido a una costumbre peculiar: el consumo de leche con un biberón siendo adulto.

El tema cobró fuerza nuevamente luego de que la periodista de espectáculos Shanik Berman confirmó este hábito del cantante durante una entrevista en el programa de YouTube Faisy Nights.

Y es que si bien la singular afición del hijo de Verónica Castro no era algo desconocido, mucha de la información alrededor de sus declaraciones y prácticas han alcanzado el estatus de rumor.

¿Es real que a Cristian Castro le gusta el biberón?

Así fue la anécdota que relató el cantante en el programa Paren la mano. |Foto: Captura de Pantalla

La singular afición de Castro se hizo pública en 2018, cuando Gabriela Bo, ex esposa del intérprete, detalló que él solicitaba a una empleada doméstica que le preparara un biberón de leche cada noche.

Lejos de desmentirlo, el propio Cristian Castro abordó el tema en repetidas ocasiones, como en una entrevista con Radio Mitre en la que defendió el consumo de bebidas en biberón desde la perspectiva de confort personal.

“Lo de la mema [biberón] me encanta… es comodísimo para cuando juegas a la Play, o estás en la cama o un sillón… en lugar de tener el vaso que se te va a caer”, afirmó el intérprete.

Luego, a finales de 2020, Castro fue más allá y anunció su intención de lanzar una línea de biberones dirigida a adultos.

“Aparte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer. Nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria”, comentó sobre su proyecto emprendedor.

Shanik Berman defiende a Castro

Shanik Berman ha sido blanco de críticas por supuestamente darle información delicada de Arath de la Torre a Adrián Marcelo. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Shanik Berman secundó la autenticidad de la costumbre de Cristian Castro durante la mencionada emisión. Ante la pregunta de la conductora Mariazel sobre la veracidad del tema, Berman respondió: “Sí, yo también lo he hecho, ¿tú no?”, normalizando la conducta y compartiendo que su propia experiencia tuvo origen en la maternidad.

“Cuando nacieron las nenas [sus hijas] tomaban todas mamila y entonces empecé a tomar mamila y es muy reconfortante. O sea como que te regresa a tu mamá o cómo puede ser, no sé, pero es delicioso”, dijo Berman.

El hábito de consumir leche con biberón en la adultez, aunque poco común, ha abierto un debate en torno al bienestar emocional y la búsqueda de confort a través de rituales asociados a la infancia.

Expertos en psicología aseguran que prácticas conectadas a la etapa temprana pueden actuar como reguladores del estrés, aunque no existen investigaciones clínicas específicas sobre el uso de biberones en adultos como herramienta terapéutica.

Cristian Castro, lejos de tomar distancia respecto a las opiniones públicas, ha capitalizado la atención que recibe esta costumbre como una declaración de autenticidad personal, argumentando que cada persona tiene derecho a recurrir a aquello que le genere paz.