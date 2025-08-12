Perú

Concierto de Cristian Castro en Lima: precio de entradas y link oficial para comprar

El ídolo mexicano prepara su regreso a nuestro país con un show inolvidable tras tres años de ausencia

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Cristian Castro, uno de los cantantes más famosos de los últimos tiempos, prepara su regreso a Perú en un evento que dará de qué hablar. Este martes 12 de agosto, se anunció el concierto del artista intérprete de temas como ‘No podrás’.

Aunque ya se venía rumoreando su llegada, sus fanáticas quedaron felices con la confirmación del evento, el mismo que se realizará el próximo 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

El popular ‘Gallito Feliz’ llegará a nuestro país luego de su último concierto en el 2022. En su repertorio, se espera que siga interpretando sus emblemáticas canciones como: “Azul”, “Por amarte así”, “No podrás”, “Yo quería”, “Volver a amar”, “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas” y “Lloviendo estrellas”.

Tras dar a conocer su próxima llegada, lo que se quería saber era cual era el precio de las entradas para poder adquirirlas, pues en tan solo unos días iniciaría la venta de las mismas y es evidente que sus seguidores buscan agotarlas casi de inmediato.

Precios de entradas y zonas

Para esta ocasión, el Costa 21 dividirá su espacio en tres zonas, dos de ellas numeradas y una en stand up. Los precios van desde los 165 soles a los 493 soles. Aquí te detallamos, por zonas. Además, toma en cuenta que habrá preventa exclusiva con tarjetas Interbank, lo que puede ayudarte a ahorrar algunos soles.

ZONA: PLATINUM (Asientos numerados)

  • Preventa (15% dcto. Interbank): S/ 430
  • Precio regular: S/ 493

ZONA: VIP (Sin asientos)

  • Preventa (15% dcto. Interbank): S/ 283
  • Precio regular: S/ 324

ZONA: Tribuna General Numerado

  • Preventa (15% dcto. Interbank): S/ 165
  • Precio regular: S/ 189
¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de Cristian Castro?

La venta de entradas está programada para iniciar este viernes 15 de agosto. Toma en cuenta que comenzará con la preventa para los usuarios que tengan una tarjeta Interbank, ellos tendrán la opción de comprar los días 15 y 16 de agosto y/o hasta agotar stock en el precio con descuento de 15%. Tras agotarse, se espera que inicie la venta general.

La expectativa es realmente alta, por lo que se espera que en la venta de entradas Cristian Castro logre un sold out, con esperanzas de una segunda fecha, como ya lo han hecho otros artistas.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia, en este caso el concierto de Cristian Castro.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.

