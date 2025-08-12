Perú

BCR a contrarreloj para mantener monedas en su tamaño original: Ministerio de Defensa ordenaría cambio de diseño este mes

Culminan las reuniones con el Mindef. Congreso y BCR contra el tiempo para evitar una costosa transformación de monedas y billetes que inquieta al sistema financiero del Perú

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
¿Se cambiará el diseño de
¿Se cambiará el diseño de monedas y billetes? Todo el sistema financiero alerta: la confusión y el costo de cambiar monedas podría sacudir la economía nacional durante años. Créditos: BCR

El Banco Central de Reserva (BCR) podría dejar atrás la preocupación por un inevitable cambio de diseño y aumento de tamaño en las monedas, una posibilidad que se originó luego de la promulgación de la Ley 32251 y un fallo del Tribunal Constitucional que ordena el uso estricto de los símbolos patrios en los billetes y monedas.

Esta obligación llevó al BCR a advertir sobre los altos costos y complicaciones técnicas que implicaría agrandar las monedas para incluir el escudo nacional completo y el lema “Firme y Feliz por la Unión”. Pero gracias a una nueva ley, esta controversia podría llegar a su fin, según el propio Ministerio de Defensa, encargado de su reglamentación.

El BCR, la Ley 32251 y un polémico mandato del Tribunal Constitucional

Se trata del dictamen recaído en los proyectos 10738/2024-CR y 10769/2024-CR, liderados por el congresista no agrupado Edward Málaga Trillo y Patricia Juárez, de Fuerza Popular. El texto, aprobado en mayoría por la Comisión de Constitución, y listo para ingresar a votación en el Pleno, propone que la inclusión del escudo nacional y el lema quede a criterio exclusivo del Directorio del BCR, no como mandato obligatorio.

Recordemos que la posición pública del ente emisor es que la disposición, además de generar un sobrecosto de producción, comprometería el funcionamiento de miles de máquinas expendedoras y equipos de distribución en todo el país, ya que requerirían adaptaciones costosas.

El presidente del BCR, Julio Velarde, también alertó sobre el riesgo de que la coexistencia de dos series distintas de monedas confundiera al público y aumentara las posibilidades de falsificación, afectando incluso programas numismáticos y la transmisión cultural asociada a los diseños actuales.

Cambiar tu sencillo por monedas
Cambiar tu sencillo por monedas gigantes podría convertirse en una pesadilla colectiva si no se aprueba la reforma que exige el BCR. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

¿Qué problemas genera el rediseño de monedas y billetes? Esto dice el BCR

La raíz de estos problemas está en la Ley 32251, promulgada en enero de este año, que unificó y actualizó las normativas sobre los símbolos patrios, exigiendo que el escudo de armas y el lema nacional aparezcan en billetes y monedas. A raíz de este mandato, y ante las dificultades técnicas y operativas, los legisladores presentaron un proyecto que evitará los cambios forzados en el diseño.

Pero la nueva propuesta del Congreso ha recibido el respaldo del propio presidente del BCR, Julio Velarde, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el exministro de Economía, José Salardi, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes coincidieron en la importancia de preservar la autonomía técnica y operativa del BCR para decidir sobre el diseño de la moneda nacional.

Julio Velarde. El destino de
Julio Velarde. El destino de millones de monedas y la estabilidad del circulante nacional está en manos del Congreso, mientras el reloj avanza hacia una posible revolución monetaria.

Ministerio de Defensa reglamentará el cambio de monedas y billetes del BCR

El proyecto legislativo impulsado en el Pleno modifica los artículos 11, 16 y 24 de la Ley 32251. En el artículo 11, habilita al BCR a usar el escudo de armas -con las ramas- en billetes y monedas, siguiendo lineamientos similares a los establecidos para la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FFAA).

Por su parte, el artículo 16 de la nuevva reforma, que alcanza a la Ley Orgánica del BCR, precisa que el lema “Firme y feliz por la unión” solo debe acuñarse o imprimirse “cuando así lo acuerde” el Directorio del Banco Central.

Por último, el artículo 24 de la enmienda de Málaga retira la obligatoriedad de usar el escudo nacional y el gran sello del Estado en monedas y billetes, manteniendo la exigencia únicamente para documentos oficiales como timbres fiscales, pasaportes, sellos postales y credenciales, entre otros.

El Perú entero observa la
El Perú entero observa la votación en el Congreso: un fallo puede disparar una crisis por billetes y monedas imposibles de identificar.

“Firme y feliz por la unión”: BCR advierte sobre el impacto económico del cambio

El momento de decisión se vuelve urgente porque el Ministerio de Defensa, encargado de reglamentar la Ley 32251, ha estado celebrando reuniones formales a lo largo de varias semanas con gremios empresariales, representantes de medios de comunicación (incluido el IRTP), especialistas técnicos y el propio BCR para socializar el contenido del nuevo reglamento.

El documento normativo regulará no solo los símbolos utilizados por el banco, sino también el uso general de símbolos patrios en documentos y actividades comerciales, e incluso plantea franjas horarias para la entonación obligatoria del himno nacional en medios de comunicación.

Segun fuentes consultadas por Infobae Perú, esta reglamentación podría publicarse alrededor del 19 de agosto o antes de terminar el mes, y si ocurre previo a la aprobación de la nueva ley, el BCR se vería obligado a iniciar el proceso de rediseño y adaptación, que podría tomar hasta un año. Por ello, una rápida aprobación del proyecto en el Pleno resulta clave para evitar la aplicación de la antigua norma y, con ella, los elevados costos y trastornos para el sistema financiero y el comercio en general.

Temas Relacionados

BCRmonedascambio de diseñoMinisterio de DefensaLey 32251peru-economia

Últimas Noticias

Asombroso hallazgo en la sierra de Perú: identifican dos nuevas especies de insectos en Cusco

Un estudio internacional revela inéditas especies en zonas altoandinas y redefine el mapa evolutivo de estos ejemplares

Asombroso hallazgo en la sierra

Ucayali, Padre Abad, registra un sismo de magnitud 4.4

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Ucayali, Padre Abad, registra un

Patricia Benavides no irá al JNE: Junta de Fiscales Supremos rechaza propuesta y se queda en el Ministerio Público

Delia Espinoza tendrá que nombrar a la ex fiscal de la Nación en un despacho supremo

Patricia Benavides no irá al

Felipe Chávez sería convocado a la selección para amistosos de noviembre: el ambicioso proyecto de la FPF con jugadores de ascendencia peruana

El volante de 18 años debutó recientemente en el primer equipo de Bayern Munich y estaría en la consideración para la ‘bicolor’ adulta en la gira por Rusia

Felipe Chávez sería convocado a

Prácticas profesionales: ¿Me corresponde un pago extra si culmino un año laboral y ya no continuaré?

En muchos casos, los estudiantes que terminan su carrera técnica o universitaria optan por iniciar prácticas como un puente entre la formación académica y el trabajo formal

Prácticas profesionales: ¿Me corresponde un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vialidad: un día antes de

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén: todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Se desmayó un chofer de colectivo en pleno viaje por Bariloche, volcó y los pasajeros se salvaron milagrosamente

El Banco Central le dará una nueva ventanilla de liquidez a los bancos para impulsar una baja en las tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

Martin Scorsese revela que estuvo a punto de tomar una decisión extrema durante el rodaje de “Taxi Driver”

Nomadismo digital en Bali: lo que debe saber antes de mudarse a la isla

TELESHOW
María Becerra y otro récord

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?