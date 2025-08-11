Perú

Unicef exige justicia medidas inmediatas tras la muerte de una niña madre en Huánuco

La menor, de 13 años, falleció tras dar a luz sin atención médica en una zona rural de la sierra peruana. El organismo pidió frenar la violencia sexual y garantizar protección infantil

Yenny Melo

Una niña de 13 años
Una niña de 13 años murió tras dar a luz en su vivienda en Piruro, Panao, revelando la precariedad de la atención médica y la persistente realidad de los embarazos forzados en el país.

En la madrugada del 1 de agosto, en una vivienda aislada del caserío de Piruro, en el distrito de Panao, Huánuco, se produjo una muerte que nunca debió suceder. Una niña de apenas 13 años falleció horas después de dar a luz, sin atención médica y rodeada solo de sus familiares. La tragedia, ya confirmada y registrada por las autoridades locales, motivó un pronunciamiento público de Unicef Perú exigiendo al Estado peruano asumir de manera urgente y efectiva su deber de proteger a la niñez ante la violencia y el abandono.

El caso conmocionó a la comunidad rural y a todo el país. La adolescente, según relatos recogidos por las autoridades el día del levantamiento del cuerpo, quedó inconsciente tras el parto y fue hallada sin vida poco después, en el mismo lugar donde había dado a luz. El traslado del cuerpo no fue inmediato debido a la lejanía y las dificultades de acceso que enfrenta la zona. Solo un día después, efectivos policiales y peritos de criminalística, acompañados de personal médico, lograron ingresar para realizar el procedimiento legal y trasladar los restos a la morgue de Huánuco.

El fallecimiento de una adolescente
El fallecimiento de una adolescente tras el parto en una zona aislada de Huánuco expone la desprotección que enfrentan niñas y adolescentes ante la violencia y la negligencia estatal.

La tragedia en Piruro: Investigación y contexto de la muerte

La investigación fiscal se puso en marcha de inmediato. La fiscalía de la provincia de Pachitea y la policía tratan de esclarecer en qué circunstancias quedó embarazada la menor y si efectivamente fue víctima de una violación sexual, una situación lamentablemente recurrente en zonas vulnerables de Perú.

La necropsia confirmó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una hemorragia posparto. Muestras biológicas fueron derivadas al laboratorio de criminalística para profundizar la pesquisa, mientras la fiscalía busca identificar al responsable y determinar eventuales delitos cometidos antes y durante el embarazo de la niña.

En el interior de su
En el interior de su vivienda, los padres narran a la policía las circunstancias que rodearon la muerte de su hija, en medio de la precariedad y el dolor.

El destino del recién nacido

El drama no terminó con la joven madre. El bebé, un varón recién nacido, sobrevivió y ha quedado bajo el cuidado de su abuela materna. El Juzgado de Familia de Pachitea deberá decidir en las próximas semanas quién asumirá la custodia definitiva del menor. Mientras tanto, se dispuso que el niño sea llevado al centro de salud local para una evaluación médica integral, una atención que su madre jamás pudo tener debido a las distancias y las carencias que marcan la vida de cientos de familias rurales en Huánuco y en tantas otras regiones del Perú.

El recién nacido se mantiene bajo observación mientras se define su custodia. Personal médico ha realizado una evaluación para verificar su estado de salud y asegurar que reciba los cuidados necesarios en este periodo crítico. Las autoridades han señalado que harán seguimiento a su situación para garantizar que cuente con protección adecuada y acceso a servicios básicos.

La fiscalía investiga las circunstancias
La fiscalía investiga las circunstancias del embarazo y muerte de la menor, mientras la comunidad de Huánuco permanece conmocionada por el trato recibido por la joven madre.

Unicef exige respuesta estatal

El caso generó un pronunciamiento inmediato de Unicef, que llamó la atención sobre la gravedad de la violencia que afecta a la niñez en el Perú. “Esta es una muerte prevenible que nunca debió ocurrir. No debería ocurrir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”, enfatizó el comunicado difundido el 11 de agosto a través de sus canales oficiales.

El organismo subrayó que corresponde al Estado peruano y a todas sus instituciones “garantizar la protección integral de la niñez y, en el caso particular de niñas embarazadas, el acceso a información, consejería desde la salud, atención psicosocial y apoyo jurídico para ejercer los derechos que les concede la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes peruanas”.

En el cierre de su comunicado, Unicef recurrió a la consigna NoMásCamilas, en alusión a un caso que marcó un precedente en el país y que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas. Este llamado busca evitar que se repitan historias como la de Camila —nombre que representa a tantas menores víctimas de violencia— y reafirma la exigencia de una respuesta urgente y coordinada para proteger a la infancia en Perú.

Unicef reclama acción urgente por
Unicef reclama acción urgente por caso de adolescente fallecida tras parto en Perú

Un problema recurrente y visible

El texto de Unicef también insistió en la urgencia de “fortalecer las acciones de prevención, velar por los derechos de las víctimas y de los niños nacidos de embarazos producto de estas situaciones”, demandando una respuesta firme y consensuada de todos los actores involucrados en la lucha contra la violencia. Además, aportó un dato relevante: según el Ministerio de Salud, en 2024, el 14% de muertes maternas en Perú correspondió a niñas y adolescentes menores de 19 años. El impacto de los embarazos tempranos, combinados con contextos de violencia y pobreza, representa un problema de salud pública y derechos humanos cuya dimensión apenas se comienza a asumir en su real magnitud.

El embarazo infantil supone una
El embarazo infantil supone una gran problemática en el Perú. - Crédito: EFE/PNG Tree

El caso, lejos de ser aislado, refleja la persistencia de la violencia sexual y el abandono en el que sobreviven miles de niñas en el país. En zonas rurales como Piruro, la distancia respecto de los servicios de salud, la falta de transporte y las barreras sociales y económicas incrementan la vulnerabilidad de la niñez. La deficiente respuesta estatal, tanto en prevención como en protección y atención oportuna, termina condenando a las víctimas a la muerte o a una vida marcada por secuelas físicas y psicológicas.

Hace apenas una semana, en la misma región de la sierra central, otro hecho estremeció a la población: una niña de 13 años se quitó la vida en su domicilio en Tarma, alimentando el debate sobre la presión, el temor y la soledad que enfrentan los menores de edad desprotegidos.

Justicia y exigencia social

En Pachitea, activistas exigieron justicia por la niña madre de 13 años que murió al dar a luz en el caserío de Piruro, poblado de Yuragmarca. | Tu Diario Huánuco

El caso ha impulsado a la comunidad de Piruro a pedir respuestas y medidas claras por parte de las autoridades. La muerte de una niña en estas circunstancias no solo ha generado indignación local, sino que también ha puesto en evidencia la urgencia de garantizar protección real a la infancia. La demanda de justicia se traduce en el reclamo de investigaciones rápidas, sanciones para quienes resulten responsables y un acompañamiento efectivo para las familias afectadas.

Además del pedido de justicia, se reclama una intervención estatal sostenida que evite nuevos casos y mejore la atención en salud, educación y protección social en zonas rurales. La expectativa de quienes alzan la voz es que la tragedia no quede en el olvido, sino que marque un punto de quiebre para fortalecer la prevención y respuesta frente a la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país.

