¿Arándanos negros o rojos?: beneficios para la salud que ofrece cada una de las variedades de esta fruta

Los arándanos son considerados superalimentos, es decir, alimentos con una alta concentración de nutrientes que ofrecen múltiples beneficios para la salud (Campo Grande)

Incluir frutas en la dieta diaria es esencial para mantener una buena salud. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomiendan consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, ya que aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

Dentro de este grupo, los arándanos han ganado popularidad en los últimos años por su alto contenido de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Son considerados superalimentos, es decir, alimentos con una alta concentración de nutrientes que ofrecen múltiples beneficios para la salud. Pero no todos los arándanos son iguales: existen arándanos negros (o azules) y arándanos rojos, y cada variedad tiene características y propiedades específicas que vale la pena conocer.

Arándanos negros y rojos: beneficios para la salud

<u><b>Arándanos negros</b></u>

Los arándanos negros o azules son ricos en antocianinas, un tipo de antioxidante que les da su color oscuro característico. Estas sustancias tienen un efecto protector sobre las células, ayudando a prevenir el daño oxidativo causado por los radicales libres.

Los beneficios principales de los arándanos negros son:

  • Salud cerebral: las antocianinas mejoran la memoria, la concentración y la salud cognitiva en general. Se ha demostrado que su consumo regular puede retrasar el envejecimiento cerebral.
  • Salud cardiovascular: ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.
  • Control del azúcar en sangre: mejoran la sensibilidad a la insulina, lo cual es beneficioso para personas con riesgo de diabetes tipo 2.
  • Protección ocular: previenen el deterioro de la visión relacionado con la edad.

Además, los arándanos negros contienen vitamina C, vitamina K, fibras y manganeso, nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmune y los huesos.

Los arándanos negros son ricos en antocianinas, que mejoran la memoria, la concentración y la salud cognitiva en general (Imagen Ilustrativa Infobae)

<u><b>Arándanos rojos</b></u>

Los arándanos rojos, conocidos también como cranberries, tienen un sabor más ácido y también son ricos en antioxidantes, aunque su composición difiere ligeramente de la de los arándanos negros. Son especialmente conocidos por sus beneficios para la salud urinaria.

Los beneficios principales de los arándanos rojos son:

  • Prevención de infecciones urinarias: contienen proantocianidinas, compuestos que impiden que las bacterias (especialmente E. coli) se adhieran a las paredes del tracto urinario.
  • Salud bucal: ayudan a reducir la formación de placa bacteriana en los dientes.
  • Propiedades antiinflamatorias: pueden reducir la inflamación sistémica y proteger contra enfermedades crónicas.
  • Salud digestiva: favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal.

Ambos tipos de arándanos son bajos en calorías y pueden ser incorporados fácilmente en una dieta saludable. La elección entre uno u otro dependerá de los objetivos de salud específicos o del gusto personal.

Cómo consumir arándanos negros o rojos

Tanto los arándanos negros como los rojos pueden consumirse frescos, congelados, deshidratados o en forma de jugo natural (sin azúcar añadido).

Algunas ideas para incluirlos en la alimentación:

  • Agregarlos a yogur, avena o batidos en el desayuno.
  • Incluirlos en ensaladas para dar un toque dulce y ácido.
  • Usarlos como snack entre comidas, en su forma natural o deshidratada.
  • Preparar infusiones o aguas saborizadas con arándanos rojos.
  • Cocinarlos en salsas naturales para acompañar carnes o postres.
Los arándanos rojos ayudan a reducir la formación de placa bacteriana en los dientes (Segob)

Es importante leer las etiquetas de los productos procesados, ya que algunas presentaciones comerciales (como los jugos de cranberry) pueden contener azúcares añadidos que reducen sus beneficios nutricionales.

El mejor momento del día para consumir arándanos

No existe una hora exacta obligatoria para consumir arándanos, pero ciertos momentos del día pueden potenciar sus beneficios:

  • En el desayuno: consumir arándanos en la mañana puede ayudar a empezar el día con energía, gracias a sus antioxidantes y su capacidad de mejorar la concentración y la memoria.
  • Como snack entre comidas: son una opción saludable para reducir el apetito y evitar alimentos ultraprocesados.
  • Después de hacer ejercicio: su efecto antiinflamatorio ayuda a la recuperación muscular.
  • Antes de dormir (en el caso de arándanos negros): su contenido antioxidante puede apoyar la reparación celular durante el descanso.

Para quienes buscan prevenir infecciones urinarias, los arándanos rojos pueden consumirse a lo largo del día, en especial acompañados de una buena hidratación.

