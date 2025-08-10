Yo Soy en su semana de estreno | Latina

La noche del 2 de agosto, el escenario de Surco se llenó de emoción y expectativa: “Yo Soy” reabrió sus puertas con una velada especial en la que no faltaron las sorpresas. El público no solo fue testigo de la confirmación del ganador de la temporada 15 de “El Gran Chef Famosos”, sino que también disfrutó de un concierto en el que exparticipantes consagrados del programa volvieron a pisar el escenario.

Este arranque no fue solo un reencuentro nostálgico; los aplausos, las ovaciones y los recuerdos de aquellas voces que alguna vez protagonizaron las galas lograron emocionar a quienes seguían la transmisión y a los propios jurados, que se reencontraron entre bromas y anécdotas.

Participantes que dieron de qué hablar en la primera semana

La competencia empezó realmente fuerte desde el lunes 4 de agosto, cuando dieron inicio los castings en vivo. Nuevos rostros y viejos sueños se mezclaron en la fila, con imitadores que desde el primer momento buscaron dejar huella a través del talento, la actitud y, en algunos casos, el desparpajo.

Uno de los nombres que más resonó fue el de Matthew Ríos Cevallos, heredero artístico de Lucecita Cevallos. Se presentó como Camilo Sesto y, desde su ingreso, captó la atención.

Yo Soy en su semana de estreno: Lo bueno, lo malo y lo más divertido del casting en vivo

Las cámaras mostraron a Ricardo Morán cruzando los dedos y pidiendo en voz alta que la imitación estuviera a la altura, mientras la audiencia contenía el aliento. Matthews no defraudó: su parecido vocal y la pasión que puso en escena emocionaron tanto a los jurados, quienes celebraron ruidosamente una de las interpretaciones que mejor supo homenajear al clásico español.

Igual de sólido fue el caso de Anderson Martínez, imitador de Chechito, quien no solo se metió en el personaje, sino que demostró dominio escénico y una voz con personalidad. El jurado no dudó y le entregó el pase a la siguiente ronda, avalando su esfuerzo y dejando en claro que en esta etapa inicial las sorpresas pueden llegar de todos los rincones.

Yo Soy en su semana de estreno: Lo bueno, lo malo y lo más divertido del casting en vivo

Entre los momentos más comentados de la semana estuvo la prueba de Ana Belén en el rol de Karol G. Aunque la joven llegó con mucha ilusión, olvidó la letra en repetidas ocasiones, debió pedir que le repitieran la pista —lo que despertó nervios y complicidad—, y finalmente optó por la honestidad y el humor: “Yo misma me troleo”, dijo. Su actitud relajada la convirtió en uno de los personajes más virales de la semana, recordando que el talento y la simpatía pueden ir de la mano.

Yo Soy en su semana de estreno: Lo bueno, lo malo y lo más divertido del casting en vivo

La diversidad geográfica y de estilos también se hizo presente con Manuel Vallejos, quien se presentó en uno de los casting del norte del país para rendir tributo a Iván Cruz. Su actuación fue bien recibida y uno de los comentarios más directos del jurado fue: “Me asombró mucho la transformación. Me ha gustado”, señalando lo logrado de su caracterización y la entrega sobre el escenario.

Por otra parte, quien dejó marca desde su entrada fue Luis Purizaca Velázquez, imitador de Christian Yaipén del Grupo 5. Proveniente de Chiclayo, llegó al casting perfectamente caracterizado, con el traje y los icónicos lentes del líder de la agrupación.

Yo Soy en su semana de estreno: Lo bueno, lo malo y lo más divertido del casting en vivo

Ni bien entonó la primera nota, el jurado reconoció el timbre de voz y la similitud, otorgándole el pase directo a la siguiente etapa. La escena demostró el nivel de preparación de varios de los aspirantes y la buena acogida que tienen los personajes populares entre los seguidores del reality.

Un jurado renovado y un show con chispa propia

El regreso de “Yo Soy” sumó nuevos integrantes al panel de jurados: Carlos Alcántara y Jely Reátegui. Lejos de limitarse al rol de evaluadores distantes, ambos se animaron a protagonizar algunos de los momentos más espontáneos de la semana. Alcántara confesó entre risas que su polo estaba roto al subir al escenario, transformando lo que pudo ser un descuido en una nota de humor que acercó más al jurado con el público. Por su parte, Jely Reátegui no dudó en bailar con los concursantes, regalando imágenes que rápidamente circularon entre fanáticos del programa.

Yo Soy en su semana de estreno: Lo bueno, lo malo y lo más divertido del casting en vivo

Mauri Stern y el panel completo

La semana cerró con broche de oro con la incorporación oficial de Mauri Stern como cuarto integrante del jurado. Anunciado el sábado 9 de agosto en la promoción del programa, la llegada de Stern devolvió al panel la energía y el análisis musical que los seguidores apreciaban en temporadas anteriores. Con este ingreso, se verá al nuevo jurado en los siguientes castings.