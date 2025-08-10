“Symphonie für Eldia”: el homenaje sinfónico al universo de Attack on Titan

Una de las productoras más activas de la movida friki en Perú, Animatissimo, anuncia uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: el concierto sinfónico “Symphonie für Eldia – Memorias musicales de Attack on Titan”. Este homenaje a la obra de Hajime Isayama propone una experiencia musical y visual inmersiva, pensada para los miles de seguidores que vibraron con la historia de Eren, Mikasa, Armin y la Legión de Reconocimiento. Más de 50 músicos, un coro, solistas invitados y elementos teatrales se combinarán sobre el escenario en una producción que apunta a trascender el típico formato de concierto para conectar con los sentimientos y recuerdos del público.

El repertorio de “Symphonie für Eldia” incluirá una cuidada selección de las piezas más emblemáticas creadas por Hiroyuki Sawano, responsable de la música de la serie original, junto a los ya clásicos openings de REVO (Linked Horizon) para las tres primeras temporadas del anime. Animatissimo ha puesto énfasis en que se trata de una interpretación sinfónica que no solo recupera las melodías, sino que las lleva al plano emocional y espectacular, con orquesta en vivo, coro y dramatización.

El objetivo, señalan desde la organización, es “despertar” la historia de Attack on Titan en la memoria colectiva de sus seguidores. Cada tema transportará al público a pasajes épicos y dramáticos: desde la caída de las murallas, las batallas encarnizadas entre humanos y titanes, hasta los sacrificios y sueños de libertad que han marcado la trama.

La experiencia se enriquecerá con una puesta en escena que suma efectos de iluminación, proyecciones visuales y elementos simbólicos inspirados en la estética de la serie, buscando que los asistentes se sumergan por completo en la atmósfera de Shingeki no Kyojin.

El evento está dirigido no solo a quienes han seguido cada episodio del anime, sino también a aquellos amantes de la música sinfónica y a familias que quieran acercarse al fenómeno cultural que ha significado Attack on Titan.

En palabras difundidas por Animatissimo, el espectáculo es “una elegía musical para quienes vibraron con la historia de Eren, Mikasa, Armin y la Legión de Reconocimiento”, una invitación a entregar los corazones en una velada de emociones intensas y comunidad. La cita representa un hito para los fans peruanos de la animación japonesa, así como un desafío de producción que confirma el auge y maduración de la cultura pop en el país.

Fecha, lugar y hora del evento

La presentación de “Symphonie für Eldia – Memorias musicales de Attack on Titan” tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Teatro NOS PUCP de Lima. El evento ofrecerá dos horarios por día: 16:00 y 20:00 horas, lo que suma un total de cuatro funciones, pensadas para que todos los aficionados puedan elegir el momento que más les convenga para asistir y disfrutar del espectáculo.

Precios y sectores de entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante la plataforma Teleticket, con precios diferenciados según el sector. Además, hay tarifas especiales para personas con documento CONADIS y espacios reservados especialmente para usuarios de sillas de ruedas, reafirmando el compromiso de accesibilidad e inclusión del evento.

CENTRO DE LA FORTALEZA

Regular: S/ 210.00 CONADIS: S/ 171.00

MURALLA INTERIOR

Regular: S/ 180.00 CONADIS: S/ 146.00

ANILLO DE VIGILANCIA

Regular: S/ 160.00 CONADIS: S/ 130.00

DISTRITO INTERMEDIO

Regular: S/ 140.00 CONADIS: S/ 114.00

ESPACIOS PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

Regular: S/ 96.00 CONADIS: S/ 78.00

ALDEA EXTERIOR

Regular: S/ 110.00 CONADIS: S/ 90.00

ZONA DE RETIRO

Regular: S/ 80.00 CONADIS: S/ 65.00

TIERRA ABIERTA

Regular: S/ 50.00 CONADIS: S/ 40.00