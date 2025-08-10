Perú

Santa Rosa: 14 policías y una balsa vieja para enfrentar al narcotráfico en la triple frontera con Brasil y Colombia

El tráfico de drogas y el crimen organizado son las principales amenazas que deben enfrentar los agentes de la PNP en una zona altamente vulnerable

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
La comisaría de Caballo Cocha
La comisaría de Caballo Cocha cuenta con apenas 14 agentes, que deben enfrentarse al narcotráfico, el principal delito dentro de la triple frontera entre Brasil y Colombia. (Foto: PNP)

El abandono del Estado peruano en la zona de la triple frontera con Brasil y Colombia -actualmente discutida por el gobierno de Gustavo Petro- tiene a la provincia de Mariscal Castilla (Loreto) como uno de sus puntos más vulnerables en los que domina el narcotráfico y el crimen organizado. En particular, el distrito de Yaraví, en donde se encuentran la Isla Chinería y el distrito de Santa Rosa, cuenta con recursos extremadamente limitados para luchar contra la inseguridad.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF), actualmente el distrito de Yaraví, cuenta con un presupuesto de solo S/ 337,169 en la categoría de Orden Público y Seguridad, del cual un 69.9 % ya fue ejecutado hasta el 9 de agosto del 2025.

Además, un informe publicado por La República indica que este distrito en la región Loreto ha visto reducido su presupuesto asignado de S/ 10,2 millones a S/ 6,5 millones solo entre el año 2021 y 2025.

La comisaría de Caballo Cocha
La comisaría de Caballo Cocha cuenta con apenas 14 agentes, que deben enfrentarse al narcotráfico, el principal delito dentro de la triple frontera entre Brasil y Colombia. (Foto: PNP)

A esto se suma la poca cantidad de agentes de la Policía Nacional que están encargados de resguardar la seguridad en la zona: apenas 14 policías cumplen sus funciones en la comisaría de Caballococha, la única localidad que cuenta con una en la zona fronteriza de la provincia de Mariscal Castilla.

Recursos limitados contra el narcotráfico

El alférez PNP Renzo Choquepata, quien es el jefe de la comisaría, reveló al medio periodístico cuáles son las condiciones a las que deben enfrentarse para cumplir con su deber: solo 10 agentes dedicados a la investigación criminal, tránsito, violencia familiar, además de solo un bote viejo de hace 30 años que no es capaz de realizar persecuciones y que es el único medio de transporte que les permite ir desde Caballococha hasta Santa Rosa.

La Policía Nacional indicó que en Santa Rosa, los delitos más comunes son el narcotráfico, el contrabando, robo agravado y trata de personas, pero los recursos tan limitados impiden incluso las detenciones. “Cuando hay que trasladar a los detenidos a Caballacocha para las diligencias, muchas veces la ‘chalupa’ no está disponible debido a las frecuentes averías (...) Varias veces nos hemos quedado varados en pleno río Amazonas”.

La comisaría de Caballo Cocha
La comisaría de Caballo Cocha cuenta con apenas 14 agentes, que deben enfrentarse al narcotráfico, el principal delito dentro de la triple frontera entre Brasil y Colombia. (Foto: PNP)

Según La República, la instalación de una base del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) para luchar contra el narcotráfico en el Trapecio Amazónico no ha mejorado las capacidades de la PNP para enfrentar a criminales peruanos, colombianos y brasileños.

Uno de los agentes indicó al medio periodístico que sus embarcaciones tampoco son capaces de hacer frente a las que usan los narcotraficantes porque no tienen la misma potencia y tampoco cuentan con una dotación adecuada de combustible. “En una persecución nos llevan de encuentro”, afirmó.

La precariedad de los agentes de la PNP en la zona es tal que incluso servicios básicos como el acceso a internet debe ser financiado por los agentes. “Nuestra situación es tan precaria que nosotros tenemos que pagar el consumo de Internet. Con eso decimos todo”, indicaron a La República.

Temas Relacionados

Isla Santa RosaLoretoIsla ChineríaPolicía Nacional del PerúPNPBrasilColombiaNarcotráficoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Últimas Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 5 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima venció a Ayacucho FC de visita. Universitario superó a Sport Boys. Sporting Cristal logró imponerse ante Melgar. Revisa cómo quedaron las posiciones tras estos resultados

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Ayacucho 1-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con una anotación de penal convertida por Pablo Ceppelini, a partir de una infracción infantil, los íntimos salieron airosos de su visita al Estadio Las Américas. Nuevo triunfo en calidad de forastero

Alianza Lima vs Ayacucho 1-0:

Dayanita estalla en llanto al ver a su madre y le hace promesa en vivo: “Prometo ser mejor persona”

La comediante se quebró en televisión al reunirse con su madre y, entre lágrimas, le hizo una conmovedora promesa. Madre e hija se abrazaron fuerte

Dayanita estalla en llanto al

¿Quién es Vitoria Beatriz, la actriz de cine para adultos, y cuál es la causa de su repentina muerte?

La actriz brasileña de cine para adultos falleció a los 28 años tras permanecer varios días en estado crítico. El anuncio fue realizado por Inka Productions, que destacó su energía y el vínculo que mantuvo con colegas y seguidores.

¿Quién es Vitoria Beatriz, la

Sporting Cristal vs Melgar 1-0: gol, resumen y mejores jugadas del ajustado triunfo ‘rimense’ por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Con el solitario gol de Ian Wisdom, el conjunto ‘cervecero’ se impuso al cuadro ‘rojinegro’ en el estadio Alberto Gallardo y recuperó el liderato del segundo certamen de la temporada

Sporting Cristal vs Melgar 1-0:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza diseña un

La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña libertaria en la Provincia

Los looks icónicos de Georgina Rodríguez: cómo construyó su influencia en la moda global

Nuevo pronunciamiento crítico de la Iglesia: “El mercado, por sí solo, no garantiza la inclusión social”

La banda de La Banda: armas, una escopeta tumbera, drogas y cinco detenidos por narcomenudeo

Parejas sin abrazos ni muestras de afecto: estrategias de los expertos para mejorar la conexión emocional

INFOBAE AMÉRICA
Al legado de Roy Lichtenstein

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

TELESHOW
Los desopilantes consejos de Adrián

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Las razones del sorpresivo regreso de Rufina Cabré al país: por qué no se quedó en Turquía con su mamá China Suárez

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”