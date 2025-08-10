Milett Figueroa revela detalles íntimos de su relación con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa hace íntimas confesiones sobre su relación con Marcelo Tinelli. YouTube/ XNo decirlo.

Milett Figueroa ha generado impacto tras su regreso a Perú y una serie de declaraciones que dieron luz sobre su vida en pareja con Marcelo Tinelli, reconocido conductor argentino. Su reciente participación en el pódcast ‘X no decirlo’, espacio conducido por Giancarlo Cossio y Fiorella Alzamora, no solo reafirmó el momento sentimental que atraviesa, sino que brindó detalles inéditos de una relación marcada por la pasión y la ausencia de monotonía.

Durante la entrevista, Milett fue consultada por la intimidad con su pareja y sorprendió con su respuesta directa. “Fantasías tenemos todos, pero todas las fantasías las cumplo con mi novio”, afirmó, dejando claro que su romance mantiene la chispa encendida.

Con esta declaración, disipó rumores sobre un posible distanciamiento y refirió que el vínculo con Tinelli continúa sólido, pese al difícil momento económico que enfrenta el conductor argentino.

Milett Figueroa da detalles íntimos de su relación con Marcelo Tinelli.

La modelo, quien fue captada en los estudios de América Televisión, relató que con Marcelo Tinelli existe una intensa atracción mutua y una complicidad especial que trasciende lo cotidiano. “Nos miramos y nos gustamos tanto que no hay hora”, comentó al referirse a la química presente en su día a día, sin importar el momento o las circunstancias.

Sobre el aspecto físico de Tinelli que más la atrae, respondió sin dudar: “Todo, te lo juro”, remarcando que la pasión en la pareja se mantiene con el tiempo. Además, confesó que valora especialmente las manos de su pareja y su porte. “Sus manos. Siempre se lo digo. Me encanta su porte también. Mide 1.90”, sostuvo. Además, recordó que su primer encuentro con el conductor argentino, previo a firmar su contrato para participar en ‘Bailando’, le resultó impactante por el atractivo del conductor.

No son monótonos

Acerca de su rutina de pareja, Milett fue enfática al rechazar la monotonía. “Yo detesto la rutina. La rutina es solamente para estar organizada con los horarios de trabajo, pero después no tiene que haber rutina”, señaló, sugiriendo que la espontaneidad y la pasión son pilares en su vínculo con el presentador de televisión.

La intimidad, según sus propias palabras, no tiene horarios ni reglas fijas: “No hay hora”, reiteró la actriz, evidenciando así la intensidad con la que ambos viven su relación. También insistió en que entre ellos predomina el deseo de comunicarse más allá de las palabras, con miradas y gestos que consolidan la confianza y la atracción.

Fiorella Alzamora, quien notó un anillo de diamante en la mano izquierda de Milett Figueroa, hizo la respectiva pregunta sobre un posible compromiso. Ante la curiosidad, la modelo respondió: “Son detalles de amor”, sin dar mayores precisiones pero dejando entrever una posible propuesta de matrimonio.

La modelo peruana vivió una experiencia de película en Italia, rodeada de paisajes espectaculares, detalles románticos y momentos inolvidables que Marcelo Tinelli preparó especialmente para sorprenderla en su día especial (Instagram)

En Perú, la presencia de Milett en las instalaciones de América Televisión generó interés tanto por el contexto personal como profesional, sobre todo luego de que trascendieran versiones acerca de una crisis económica en la vida de Marcelo Tinelli. Sin embargo, las declaraciones de la modelo no demuestran el buen momento que atraviesan como pareja.

Como se recuerda, la pareja se conoció cuando Milett Figueroa viajó a Argentina para ser parte del programa Bailando 2023, donde se terminó ganando el corazón Marcelo Tinelli. No pasó mucho tiempo para que la pareja oficializara su relación, generando gran revuelo en Perú y el país albiceleste.

