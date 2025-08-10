Alcalde de Ancón agradece obras de la fundación Mbappé pero critica descoordinación con municipio: “Tiene que tocar la puerta”

Alcalde de Ancón agradece pero reclama falta de coordinación con municipalidad por obras de la fundación Mbappé. (Fotocomposición Infobae Perú/RPP)

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, expresó su reconocimiento a las obras que la fundación Inspired by KM, liderada por Fayza Lamari, madre del futbolista francés Kylian Mbappé, viene ejecutando en su distrito. Sin embargo, mostró su molestia porque estas iniciativas no fueron coordinadas previamente con la municipalidad.

“Cuando usted va a una casa, lo primero es que tiene que tocar la puerta y presentarse quién es. Usted no entra a la casa y construir lo que da la gana y después dice ‘Mira, ya construí’. Creo que así no funcionan las cosas. Creo que debe haber un respeto entre todos”, declaró en entrevista con RPP.

Pese a esta crítica, la autoridad edil agradeció “de todo corazón” que iniciativas privadas como esta lleguen a Ancón, especialmente considerando las limitaciones presupuestarias del municipio para realizar proyectos de infraestructura educativa, deportiva y comunitaria que benefician a cientos de vecinos, en especial a niños y jóvenes del distrito.

Inspired by KM inuguró cancha de fútbol en Ancón. (Foto: RPP)

Inauguración de cancha de fútbol

Este sábado, Fayza Lamari inauguró una cancha de fútbol en Ancón, un espacio diseñado para que más de 160 niños y jóvenes practiquen deporte en condiciones adecuadas y seguras. Perú es el primer país de Latinoamérica en recibir la presencia de la fundación Inspired by KM, que busca dejar “una huella positiva” en las comunidades que apoya.

Durante la ceremonia de inauguración del espacio deportivo, Fayza Lamari resaltó la calidez y hospitalidad con la que fueron recibidos por la comunidad local, y reafirmó el compromiso de la fundación de su hijo con el desarrollo comunitario y el bienestar de los niños y jóvenes del distrito.

La Fundación Inspired by KM supervisó los trabajos de remodelación de una cancha de fútbol. - Crédito: Cortesía Cotacero Studio

Esta iniciativa forma parte del trabajo social impulsado por Kylian Mbappé, que busca fomentar la educación, el deporte y el desarrollo personal de menores en situación de vulnerabilidad. “Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, manifestó ante la prensa.

La llegada de Lamari a Perú generó gran expectativa y entusiasmo entre los vecinos, quienes se mostraron felices por su presencia y el apoyo brindado. Se espera que el proyecto beneficie directamente a decenas de familias de Ancón, impulsando su desarrollo integral.

Anteriormente, el escenario era un terreno baldío que fungía como cancha; hoy es un campo de fútbol con pasto sintético. - Crédito: Cortesía Cotacero Studio

Experiencia de Fayza Lamari en Ancón

Durante su visita a Ancón, Fayza Lamari expresó su profunda admiración por la cultura peruana y la calidez de sus habitantes. Uno de los momentos más destacados fue su paso por la olla común ‘María Fe’, liderada por la señora Magda, donde compartió un almuerzo con las vecinas del lugar. Allí, Lamari no solo disfrutó de platos tradicionales como el cebiche y la causa, sino que también participó en la preparación de los potajes, mostrando su conexión con la comunidad local.

“El cebiche, la causa… me han encantado”, comentó Lamari, quien además quedó sorprendida por el sabor de la “alverjita verde con seco de pollo”. Más allá de la gastronomía, la visitante destacó la calidez con la que fue recibida: “Las personas que nos han recibido, siempre sonrientes, nos han recibido con las manos abiertas y nos han querido”, afirmó, resaltando el espíritu acogedor de los vecinos.

Además de su recorrido gastronómico, Fayza Lamari aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres que forman parte de estas iniciativas solidarias en Ancón. Reconoció la importancia de su labor en el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad, concluyendo con entusiasmo: “Muchas gracias. ¡Arriba las mujeres!”

¿Qué proyectos impulsa la fundación en Ancón?

Perú se ha convertido en el primer país de América Latina en recibir el apoyo de la fundación Inspired by KM, impulsada por el futbolista Kylian Mbappé y sus patrocinadores. Tras su inicio en Ancón, se planea expandir estas iniciativas a otros países de la región, como Brasil y Colombia.

La Fundación Inspired by KM impulsa dos obras sociales en Perú. - Crédito: Composición Infobae

Los proyectos que impulsará la fundación son:

Inauguración de campo de fútbol con césped sintético para más de 160 niños y jóvenes.

Construcción de un centro promotor educativo comunitario.

Remodelación y mejoras en otros espacios comunitarios.

Apoyo directo a la olla común ‘María Fe’ y a las madres responsables de su gestión.