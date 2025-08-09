Perú Deportes

“Kylian es peruano”: celebraciones en Ancón por acto social de la Fundación Inspired by KM liderado por la madre de Mbappé

Fayza Lamari, con bandera peruana en sus manos y acompañada por invitadas vestidas con camisetas del Real Madrid, dio por inaugurado las obras benéficas impulsadas por la Fundación presidida por Mbappé

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Fayza Lamari, abroquelada de madres que viven en la localidad beneficiada, sostiene la bandera del Perú. | VIDEO: Latina Noticias

Durante la semana, se conoció que la Fundación by KM, presidida por el goleador Kylian Mbappé, había llegado a Perú con el propósito de realizar actos benéficos en la localidad de Ancón. En concreto, se dio inicio a la construcción de un centro promotor educativo comunitario y a la remodelación de una cancha de fútbol, a la que le implementaron un campo sintético para que los jóvenes pudieran recrearse en ese espacio.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

