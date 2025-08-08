Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de aulas y la remodelación de una cancha de fútbol

La Fundación Inspired by KM impulsa dos obras sociales en Perú. - Crédito: Composición Infobae

Qué duda cabe de que Kylian Mbappé, en la actualidad, es uno de los mejores futbolistas del mundo con proyección a convertirse en uno de los más grandes genios de la historia por su irrupción, crecimiento y capacidad goleadora. Joven ganador de la Copa del Mundo con Francia en Rusia 2018 y subcampeón en la edición Qatar 2022, vive momentos inolvidables con Real Madrid, a la espera de marcar una época gloriosa en el Santiago Bernabéu.

Aunque Mbappé cuenta con un enfoque central en Chamartín, no deja de preocuparse por el prójimo, sobre todo por los más desfavorecidos. Así las cosas, sobre la marcha de su trayectoria, decidió, hace un lustro, crear la Fundación Inspired by KM, con el propósito de apoyar a niños y jóvenes a cumplir sus sueños empleando el fútbol como un vehículo integrador.

Los trabajos de construcción del centro educativo impulsados por la Fundación Inspired by KM. - Crédito: Cortesía Cotacero Studio

Inicialmente, la organización benéfica del ídolo del fútbol francés tenía como eje central ayudar a los chicos de París, sobre la base de cuatro valores imprescindibles: aprender, comprender, compartir y transmitir. Sin embargo, con el avance de los años se decidió expandir la misión por otros países y ahora ha recalado en América del Sur, específicamente en Perú.

Como presidente de la entidad Inspired by KM, Kylian Mbappé aprobó el traslado de miembros nucleares de su familia, se presume su madre Fayza Lamari y hermanos menores, para que supervisen la construcción de un centro promotor comunitario, que le corresponde a un Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) en la localidad de Ancón, para promover el juego y la exploración en zonas vulnerables, y la remodelación total de una cancha de fútbol sintética, con el objetivo de que los jóvenes puedan contar con un escenario ideal para el esparcimiento en momentos recreativos.

Anteriormente, el escenario era un terreno baldío que fungía como cancha; hoy es un campo de fútbol con pasto sintético. - Crédito: Cortesía Cotacero Studio

A la espera de la presentación oficial del centro educativo, el actual ‘pichichi’ de LaLiga 2024/25 ha publicado —a manera de historias— en su cuenta de Instagram el recorrido que ha hecho su organización desplazándose hacia Perú desde Europa. Se puede apreciar, por ejemplo, un clip que resume el viaje de los integrantes del instituto con visitas a lugares históricos del país andino.

Lo más importante, sin embargo, fue la revelación de postales de los proyectos realizados en el territorio nacional. Primero aparece, en La Finca, un campo de fútbol, con medidas reglamentarias, que anteriormente era un terral. Y luego se observan los trabajos finales de la edificación del colegio que fomentará una enseñanza de calidad. Todo esto gracias a la generosidad de Kylian Mbappé, ejemplo de grandeza humana.

La Fundación Inspired by KM supervisó los trabajos de remodelación de una cancha de fútbol. - Crédito: Cortesía Cotacero Studio

Historia de Inspired by KM

En enero de 2020, Kylian Mbappé lanzó la asociación Inspired by KM, con el propósito de ayudar a 98 jóvenes (un guiño a su año de nacimiento), de entre 9 y 16 años, de diversos orígenes sociales, étnicos y territoriales.

A través de actividades culturales, deportivas, cursos de idiomas, salidas pedagógicas y estancias, los participantes de la organización reciben apoyo continuo hasta su incorporación a la vida laboral.

Además, en colaboración con la cadena Accor, se garantiza asistencia logística y alojamiento para ampliar el alcance del programa. Esta iniciativa, financiada por Mbappé junto a sus patrocinadores, viene a ofrecer a los jóvenes impulsos reales para desarrollar sus proyectos personales.