Perú

Problemas de aprendizaje en el primer semestre escolar: cómo detectarlos y actuar a tiempo

Con el cierre de las clases de mitad de año, muchos padres se preguntan por qué sus hijos no logran alcanzar el rendimiento esperado, sin imaginar que podrían existir retos cognitivos que aún no han sido identificados

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El uso de herramientas digitales
El uso de herramientas digitales con enfoque neuroeducativo puede reforzar lectura, cálculo y concentración en niños con bajo desempeño académico. (Andina)

Con el cierre del primer semestre escolar, muchos padres se enfrentan a la preocupación de ver que sus hijos no alcanzaron el rendimiento esperado. Las causas pueden ser variadas: estrés, falta de hábitos de estudio, problemas emocionales o, en muchos casos, dificultades de aprendizaje no diagnosticadas.

Según datos del Hospital Almenara, seis de cada diez niños atendidos en su servicio de patología del desarrollo presentan problemas relacionados con la comprensión lectora, las habilidades matemáticas y otras áreas cognitivas. Estos retos no siempre se detectan a tiempo, lo que puede afectar no solo el rendimiento escolar, sino también la autoestima y la motivación del estudiante.

La importancia de detectar el problema a tiempo

Para Milagros Bruno, coordinadora de la segunda especialidad en Neuroeducación y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de la Universidad Autónoma del Perú, es fundamental reconocer que cada niño aprende de forma distinta.

“Cada niño aprende de forma distinta. Por eso, es fundamental identificar no solo si existe una dificultad, sino también cuál es su estilo y tipo de aprendizaje. Esto permite personalizar la enseñanza y brindarles las herramientas adecuadas”, señala Bruno.

Especialistas en neuroeducación recomiendan identificar
Especialistas en neuroeducación recomiendan identificar el estilo y tipo de aprendizaje de cada estudiante para personalizar la enseñanza y mejorar su rendimiento escolar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La especialista recalca que una detección temprana puede marcar la diferencia en el futuro académico de un niño. Ignorar las señales o pensar que “ya se le pasará” puede retrasar el apoyo que necesita, generando un impacto más profundo con el tiempo.

Cinco claves para acompañar a un niño con dificultades de aprendizaje

1. Detectar a través del juego

El juego libre o guiado es una poderosa herramienta para evaluar cómo un niño procesa la información. Actividades con patrones, secuencias, memoria visual o lógica permiten identificar tanto fortalezas como desafíos. Observar cómo reacciona ante el error o cómo resuelve problemas puede revelar más que un boletín de calificaciones.

2. Integrar herramientas digitales personalizadas

Actualmente existen aplicaciones con enfoque neuroeducativo que adaptan los contenidos al estilo de aprendizaje del menor. Estas plataformas pueden reforzar lectura, cálculo o concentración mediante dinámicas lúdicas y progresivas. La clave es utilizarlas como un complemento, nunca como castigo o sustituto del trabajo escolar.

3. Usar el diálogo metacognitivo

Más que preguntar si el niño hizo la tarea, es mejor conversar sobre cómo fue su proceso de aprendizaje. Preguntas como “¿qué fue lo más fácil y lo más difícil?” o “¿qué estrategia usaste?” ayudan a que el estudiante tome conciencia de su forma de aprender. Esto fortalece la conexión entre cuerpo y cerebro, un aspecto esencial para fomentar la autonomía.

4. Crear entornos multisensoriales en casa

No todos los niños aprenden de la misma manera. Algunos necesitan moverse, tocar o visualizar para asimilar mejor la información. Incorporar letras en relieve, música suave, organizadores visuales o técnicas de estudio con movimiento puede marcar la diferencia, especialmente para quienes tienen un estilo kinestésico o visual.

El Hospital Almenara reporta que
El Hospital Almenara reporta que seis de cada diez menores atendidos en su servicio de patología del desarrollo presentan dificultades vinculadas a comprensión lectora y habilidades matemáticas. (Adobe Stock)

5. Buscar una evaluación profesional

Si las señales persisten, lo más recomendable es acudir a un psicopedagogo o especialista en neuroeducación. Un diagnóstico preciso permitirá diseñar un plan de acompañamiento personalizado, enfocado en el desarrollo integral del niño.

Un llamado a la comprensión y al apoyo

Bruno advierte que detectar una dificultad de aprendizaje no debe generar alarma, sino abrir la puerta a una mejor comprensión del niño. Con las estrategias adecuadas, es posible revertir el bajo rendimiento y fortalecer su confianza.

“El objetivo no es comparar, sino entender que cada niño tiene un potencial único que merece ser descubierto y acompañado”, concluye.

En un contexto donde la exigencia escolar y el ritmo de vida pueden generar presión adicional, el rol de la familia y los educadores es clave. Reconocer, actuar y acompañar a tiempo puede significar la diferencia entre un niño que se siente incapaz y uno que aprende a superar sus retos con éxito.

Temas Relacionados

dificultades de aprendizajecomprensión lectorabajo rendimiento escolarperu-noticiasEducación

Últimas Noticias

Iniciativa peruana para la prevención de diabetes obtuvo premio mundial

El proyecto busca mejorar la detección temprana, el tratamiento y el seguimiento de pacientes en centros de salud de todo el país, con énfasis en fortalecer la capacidad de respuesta del primer nivel de atención

Iniciativa peruana para la prevención

El único país de Sudamérica donde opera Walmart: cadena de supermercados estadounidense se fue de Argentina y Brasil

Walmart llegó al mercado argentino en 1995 con ambiciosos planes de expansión. No obstante, en noviembre de 2020, decidió retirarse completamente del país al transferir todas sus operaciones al grupo De Narváez, sin conservar ningún tipo de participación en el negocio

El único país de Sudamérica

ChatGPT no reemplaza la terapia psicológica, según experto

El acceso limitado a especialistas en salud mental está llevando a muchas personas a buscar respuestas inmediatas en plataformas de inteligencia artificial, aunque los expertos advierten que no ofrecen la atención ni el acompañamiento humano necesarios

ChatGPT no reemplaza la terapia

En esta cafetería de Lima apuesta por jóvenes con habilidades diferentes

Entre el aroma a granos recién tostados y el sonido de la máquina de espresso, un grupo de jóvenes encuentra su primera experiencia laboral en un espacio que busca romper estereotipos y abrir oportunidades reales

En esta cafetería de Lima

Lactancia materna: mitos, verdades y recomendaciones clave para todas las etapas

La alimentación exclusiva con leche durante los primeros seis meses puede reducir el riesgo de enfermedades y favorecer el desarrollo del niño, aunque en el país aún persisten brechas importantes en su cumplimiento recomendado

Lactancia materna: mitos, verdades y
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No habla con nadie”: revelaron

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Cayó una banda dedicada al desguace y venta ilegal de autopartes en Lomas de Zamora: hay cinco detenidos

Así fue la reacción del arco político al discurso de Javier Milei: el equilibrio fiscal y jubilaciones como foco

INFOBAE AMÉRICA
El régimen chino utiliza el

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

Buscaba orquídeas y terminó secuestrado: la historia del británico que pasó nueve meses cautivo en Colombia

De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

Una investigación responsabiliza al Ejército de Daniel Ortega por el crimen del ex militar nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”