Iniciativa peruana para la prevención de diabetes obtuvo premio mundial

El plan contempla el fortalecimiento de laboratorios y unidades especializadas para el manejo del pie diabético. (Shutterstock)

El Ministerio de Salud (Minsa) del Perú ha recibido un importante reconocimiento internacional gracias a su iniciativa “Fortalecimiento integral de la prevención y el manejo de la diabetes en el primer nivel de atención en el Perú”. El proyecto fue galardonado por la World Diabetes Foundation (WDF), una organización que promueve y premia a los sistemas de salud más resilientes del mundo, con un financiamiento de un millón y medio de dólares.

Esta propuesta, presentada por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas del Minsa y respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), busca mejorar la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la diabetes en el país.

Un plan enfocado en el primer nivel de atención

El programa propone fortalecer las capacidades del personal de salud para el manejo integral de la enfermedad, empoderar a las personas que viven con diabetes mediante herramientas de automanejo y mejorar la infraestructura y los sistemas de información para garantizar un seguimiento y monitoreo efectivos.

Asimismo, se contempla la mejora en la calidad de atención mediante la optimización de recursos, el acceso a insumos para diagnóstico y control, y la reducción de barreras que impiden la atención oportuna.

La estrategia incluye la implementación de 902 establecimientos de salud con insumos para el diagnóstico y control de la diabetes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementación en 902 establecimientos de salud

El proyecto será implementado en 902 establecimientos de salud del país que participan en la estrategia Hearts, una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir y controlar enfermedades cardiovasculares. Estos centros contarán con un abastecimiento adecuado de insumos para el diagnóstico y control de la diabetes.

Además, se desarrollará un plan para optimizar la organización de servicios y la gestión de la cadena de suministro en las Redes Integradas de Salud (RIS), con un sistema de transporte que garantice la cadena de frío y el acceso rápido a los servicios de apoyo al diagnóstico.

Fortalecimiento de laboratorios y manejo de complicaciones

La propuesta incluye el fortalecimiento de los laboratorios para el seguimiento de personas con diabetes y la implementación de unidades especializadas en el manejo del pie diabético, una de las complicaciones más graves de la enfermedad.

También contempla un programa básico de recordatorios y alertas para mejorar la adherencia al tratamiento y el seguimiento de pacientes, lo que permitirá prevenir complicaciones y reducir hospitalizaciones.

El Ministerio de Salud presentó la propuesta que recibió financiamiento de la World Diabetes Foundation para fortalecer el primer nivel de atención en el país.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitación y trabajo comunitario

Con el objetivo de ampliar la cobertura y la calidad de la atención, el plan incorpora tres cursos especializados en la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap) dirigidos al personal de salud del primer nivel de atención.

Además, se promoverá el acceso al programa integral de hábitos saludables para personas con alto riesgo de desarrollar diabetes, y se capacitará e integrará a 280 agentes comunitarios en actividades de prevención y detección temprana.

Un impulso a los sistemas de salud resilientes

El financiamiento otorgado por la WDF permitirá implementar estrategias sostenibles para mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención frente a la diabetes mellitus en el Perú.

La World Diabetes Foundation, con presencia y proyectos en Asia, África, América Latina y Europa, tiene como misión apoyar iniciativas que marquen una diferencia tangible en la vida de las personas con diabetes, especialmente en entornos primarios y comunitarios donde el acceso a servicios especializados es limitado.

Un desafío de salud pública en crecimiento

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en el mundo. Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), más de 537 millones de adultos viven con esta condición, y se estima que la cifra alcanzará los 643 millones para 2030. En el Perú, las cifras oficiales indican un incremento constante en la prevalencia, lo que convierte a la prevención y al diagnóstico temprano en herramientas clave para frenar su avance.

El reconocimiento de la WDF no solo destaca el esfuerzo del Minsa en esta área, sino que también posiciona al Perú como un país comprometido con el fortalecimiento de su sistema de salud primaria y con la adopción de modelos innovadores para enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles.