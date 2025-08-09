Darinka Ramírez lanza fuerte crítica a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, por su rol en la vida de su hija: “No ha sido abuela presente”

Darinka Ramírez lanza fuerte crítica a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, por su rol en la vida de su hija. Video: TikTok @josepastord / Magaly TV La Firme

Las declaraciones de Darinka Ramírez sobre el papel de Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, en la relación con su nieta, han generado debate en pleno desarrollo del proceso legal que enfrenta al exfutbolista y la influencer por el régimen de visitas y acuerdos económicos a favor de la menor.

Ramírez cuestionó públicamente la cercanía de la abuela paterna: “No ha sido una abuela presente”, aseguró durante una reciente respuesta para ‘Magaly TV La Firme’, fundamentando su decisión de no dejar que la niña visite la casa de su abuela sin su presencia.

El conflicto entre las partes escaló luego de la ausencia de Farfán a dos audiencias de conciliación, la última de ellas el 8 de agosto, cuyo objetivo era alcanzar nuevos acuerdos en beneficio de la niña.

Sobre la propuesta de la defensa del exfutbolista, Ramírez manifestó que prefiere que los encuentros entre padre e hija se realicen en su propio hogar, buscando priorizar la comodidad y seguridad de la menor.

“Yo creo que es una niña muy pequeña para mandársela para allá, (pero es su abuela) no ha sido una abuela presente. Yo la he llevado algunas veces a su casa, pero yo siempre he estado ahí. Sería lo ideal primero el nexo paternal con mi hija, que no lo ha hecho para luego ver el tema de si puede sacarla o no”, explicó con incomodidad tras la segunda inasistencia de Farfán.

Darinka Ramírez critica también a Jefferson Farfán: “Él no sabe criar un hijo”

La influencer remarcó que el proceso no solo implica definir cuestiones económicas, sino establecer un verdadero vínculo afectivo entre el padre y la menor.

“Él no sabe criar un hijo. En todo momento yo he estado presente cuando él la visitaba. Entonces, yo también sé que él estuvo llevando terapia psicológica por parte de sus otros hijos y yo también lo estuve llevando. Para eso se estaba coordinando la conciliación, porque no la ve desde hace cuatro meses”, declaró en el espacio conducido por Magaly Medina.

Ramírez, además, expresó que desde hace más de cuatro meses Farfán no visita a su hija, a pesar de sí cumplir con el monto de la pensión acordada, cercano a S/ 9000 mensuales, de los cuales S/ 3700 se destinan al pago de un departamento y S/ 1500 a la persona encargada del cuidado de la niña, siendo el saldo utilizado en la manutención diaria.

El conflicto legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán

El contexto del conflicto legal se da también en medio de una denuncia por violencia psicológica presentada por Ramírez a inicios de 2025. En la denuncia, describe un altercado con el exfutbolista derivado de una discusión sobre los juguetes de la niña, citando la frase: “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes, que la vida que tienes es por mí, te vas a regresar a tu casa, que tú te alimentas de mi pensión”.

Farfán respondió públicamente, negando de manera categórica haber ejercido violencia y argumentando que la única discrepancia entre los dos ocurrió por diferencias de opinión sobre la crianza.

Farfán respondió públicamente, negando de manera categórica haber ejercido violencia y argumentando que la única discrepancia entre los dos ocurrió por diferencias de opinión sobre la crianza.

Los desacuerdos sobre el lugar de las visitas y la presencia de la madre en cada encuentro han sumado tensión al proceso. Ramírez señaló que es fundamental que primero se fortalezca la relación entre Farfán y su hija, antes de permitir mayores libertades en visitas independientes a la casa de la abuela.

Insistió en que el objetivo principal es el bienestar emocional y la seguridad de la menor. Tras la segunda falta de Farfán a la conciliación, la influencer anunció: “Vamos a ir al Poder Judicial”.

Ramírez reiteró que su intención no es prolongar el litigio, sino lograr que Jefferson Farfán asuma un papel más activo y presente en la vida de su hija, más allá de sus obligaciones económicas.