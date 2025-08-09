Barristas de Alianza Lima y Universitario convierten calles de Los Olivos en campo de batalla con piedras, sables y bombardas

Vecinos de Los Olivos vivieron una noche de terror luego de que barristas de los equipos de fútbol Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron violentamente. (Crédito: TV Perú)

Las calles del asentamiento humano Cinco Estrellas, en Los Olivos, se convirtieron en un escenario de guerra la noche del último viernes, cuando un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes paralizó a los vecinos. Los testigos relataron que los hinchas rivales se atacaron con piedras, palos, machetes, bombardas y hasta presuntamente armas de fuego, lo que dejó varios heridos y múltiples daños materiales.

En conversación con TV Perú, Rosa Martínez, residente de la zona desde hace más de 20 años, narró entre lágrimas los momentos de terror que vivió. “Fue como una batalla campal. Las piedras caían por todos lados y había humo de bombardas que no nos dejaba ver. Nadie podía salir de sus casas”.

Según informaron lo afectados, la disputa inició en la intersección de la avenida Angélica Gamarra con la cuadra 16 y se extendió por varias calles, afectando a peatones, comercios y viviendas.

Barrias de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en Los Olivos. (Fotocomposición Infobae Perú/Video captura: TV Perú)

Vecinos atrapados y heridos

El disturbio se prolongó por más de media hora, tiempo suficiente para que varios jóvenes terminaran heridos, algunos con cortes en el rostro y otros con golpes en distintas partes del cuerpo. Los vecinos denunciaron que, además, varias casas resultaron con ventanas rotas y vehículos estacionados sufrieron daños en la carrocería y lunas.

“Un grupo estaba en la esquina y el otro vino de frente. En segundos comenzaron a tirarse piedras y a gritar insultos. Nosotros cerramos la puerta y apagamos las luces para que no nos vean”, relató Ernesto Huamán, quien vive a pocos metros del lugar de la pelea. Otros vecinos afirmaron que incluso escucharon disparos, aunque la Policía no confirmó el uso de armas de fuego.

Enfrentamiento de barristas en Los Olivos causó pánico entre vecinos y dejó daños materiales en las casas. (Foto: Infobae Perú/Captura video: TV Perú)

Denuncia por violencia recurrente

Los residentes del asentamiento humano Cinco Estrellas señalaron que no es la primera vez que se enfrentan barristas en la zona. Según dijeron, este tipo de riñas ocurre con frecuencia los fines de semana o en fechas cercanas a partidos de fútbol.

“No podemos seguir así, vivimos con miedo de que nos toque una piedra o que algún niño salga lastimado”, expresó indignada Carmen Gutiérrez para el citado medio.

Enfrentamiento en barristas de Alianza Lima y Universitario causó graves daños. (Foto: Captura video TV Perú)

Asimismo, los vecinos reclamaron la instalación de rejas de seguridad y la presencia permanente de serenazgo y Policía Nacional. “Aquí necesitamos que la policía esté todos los días, no solo cuando pasa algo grave. Si hubiera patrullaje constante, esto no pasaría”, sostuvo un comerciante afectado, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

