Largas colas por inauguración de tienda de maquillaje en Bellavista: jóvenes se amanecen, pero se quedan sin cupos

Desde la tarde del día de ayer, jueves 7 de agosto, decenas de personas, en su mayoría jóvenes acompañados por sus madres, formaron una extensa fila en las afueras del Mallplaza Bellavista. El motivo fue la inminente inauguración de una tienda de maquillaje que había anunciado promociones especiales para los primeros clientes.

La expectativa giraba en torno a la entrega de 150 gift cards, distribuidas de la siguiente manera: las primeras 50 personas recibirían tarjetas por 200 soles, las siguientes 50 por 150 soles y las últimas 50 por 100 soles. Este anuncio motivó a los interesados a organizarse y acampar toda la noche, desafiando las bajas temperaturas y la humedad de la madrugada.

Con frazadas, cartones y ropa abrigadora, quienes se encontraban en la cola trataron de soportar la incomodidad de esperar durante horas en el exterior del centro comercial para obtener este descuento.

Incomodidad por no acceder al beneficio

De acuerdo con la información recogida por Panamericana, los organizadores procedieron al empadronamiento de los asistentes, registrando a quienes ocupaban los primeros lugares. Sin embargo, surgieron quejas acerca de irregularidades en el control de la fila.

Algunos asistentes manifestaron su inconformidad porque, según sostienen, personas que no habían esperado la noche entera lograron ingresar en posiciones adelantadas. “Algunas personas se habían metido a la cola. Estamos desde las 9 de la noche. He venido con mi hija y su amiga desde San Martín de Porres”, declaró una madre de familia.

La entrega de las 150 gift cards se realizó apenas la tienda abrió las puertas. Una vez dentro, los beneficiarios pudieron canjear sus tarjetas según el monto asignado. Aquellos que no alcanzaron este beneficio directos expresaron su decepción, aunque recibieron un descuento general del 25% por inauguración, aplicable para todos los clientes en la jornada.

El malestar fue más evidente entre quienes aseguraban haber estado presentes desde horas de la tarde anterior, pero que, por fallos en la supervisión, no lograron conseguir una de las tarjetas.

Hasta aproximadamente las primeras horas del día, unas 120 personas permanecían aún en la cola, aunque ya sin posibilidad de acceder a los beneficios principales, salvo al descuento especial del día.

Sector crece en el último año

Un informe de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) revela que la industria cosmética del Perú mostró un comportamiento positivo durante el primer semestre del 2024. Según el gremio, entre enero y junio ingresaron al mercado local 442 productos nuevos, cifra que representa un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se lanzaron 423 productos.

Esta tendencia demuestra el nivel de competitividad y la alta rotación de artículos propios de este rubro. Además, el número de nuevas empresas en el sector también creció: en el primer semestre surgieron 42 empresas, frente a las 20 que se registraron durante la primera parte del 2023.

En cuanto a operaciones comerciales, el informe señala que el valor de las transacciones en la industria cosmética alcanzó los 4,300 millones de soles, un 4% más que en igual periodo del 2023.