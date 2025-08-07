Perú

¿Por qué se cayeron los contenedores en el Callao? Empresa rompe el silencio y revela su versión

Una semana después del controvertido incidente, la naviera Evergreen atribuyó la caída de la carga a un inusual oleaje causado por el terremoto en Rusia. También aseguró que está coordinando el retiro de la carga esparcida frente al puerto

Por Tomás Ezerskii

Guardar
10 contenedores que cayeron al mar del Callao están a la deriva y 15 ya están hundidos, advierte la Marina - 24 Horas Noticias

El pasado 1 de agosto, el buque portacontenedores Ever Lunar de la empresa taiwanesa Evergreen Line sufrió un incidente mientras se encontraba fondeado en la bahía del puerto del Callao, lo que provocó la caída al mar de más de 50 contenedores. El hecho paralizó parcialmente las operaciones portuarias y generó una crisis medioambiental en las playas de la capital. A casi una semana del evento, la empresa finalmente emitió un comunicado oficial explicando las razones detrás del accidente.

La declaración fue difundida a través de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) y detalla que el incidente fue ocasionado por una combinación de factores marítimos poco usuales. En concreto, una fuerte corriente derivada de un tsunami, generado por el terremoto registrado recientemente en Rusia, habría alcanzado las costas sudamericanas. Esto, sumado a las “duras condiciones marítimas invernales” y al “repentino oleaje prolongado” en la zona, provocó la pérdida de la carga.

“Todo el personal a bordo del Ever Lunar se encuentra sano y salvo. Ninguna de las mercancías perdidas es peligrosa y se puede confirmar que no se ha producido contaminación. El incidente ha sido notificado a las autoridades locales, incluyendo las unidades portuarias, navales y policiales, y Evergreen está cooperando con las investigaciones pertinentes”, informó la empresa.

Evergreen afirma que retirará los contenedores caídos y niega daños ambientales

contenedores - Callao
contenedores - Callao

En el comunicado difundido por su representante en el país, Evergreen Shipping Agency (Perú) S.A.C., la empresa aseguró que todo el personal del buque se encuentra a salvo y que ninguno de los contenedores caídos contenía materiales peligrosos. También subrayó que no se ha producido contaminación como resultado del siniestro.

Además, informó que ya ha iniciado coordinaciones con agencias navieras locales y aseguradoras para las labores de salvamento, y que por orden de las autoridades locales procederán a retirar la carga dispersa tanto en el mar como en las playas afectadas como Ancón, Ventanilla y Chancay.

La empresa también indicó que ha informado del incidente a todas las autoridades competentes, incluyendo unidades portuarias, la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú (PNP), y que está colaborando activamente en las investigaciones. Por ahora, el caso sigue en evaluación, aunque una hipótesis preliminar apunta a fallas en el aseguramiento de la carga.

Marina de Guerra confirma saqueo de contenedores y anuncia investigación penal

Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)
Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)

A raíz del accidente, al menos cinco contenedores fueron saqueados tras llegar a la orilla, según informó la Marina de Guerra del Perú. En zonas como Ancón y Ventanilla, pescadores y vecinos comenzaron a vender los productos en la vía pública. En redes sociales circularon imágenes de electrodomésticos, maquillaje y artículos de campaña navideña ofrecidos a precios bajos, muchos de ellos aún húmedos por el contacto con el agua marina.

La Marina anunció que este tipo de actos serán investigados penalmente. El capitán de navío Amílcar Velásquez, jefe de la Capitanía del Puerto del Callao, fue enfático: “No son objetos abandonados. Quien saquea incurre en delito”.

A la fecha, se ha confirmado que 57 contenedores cayeron al mar, de los cuales 8 siguen flotando bajo custodia, 17 fueron hundidos intencionalmente a más de 100 metros de profundidad, y el resto se encuentra disperso en zonas costeras o en proceso de recuperación.

Mientras tanto, la empresa y su aseguradora vienen realizando trabajos de limpieza en las zonas afectadas. En algunas playas ya se logró retirar gran parte de los residuos visibles. Sin embargo, la situación ha despertado preocupación ciudadana por el manejo ambiental y la lenta reacción inicial de algunas autoridades.

El Ministerio del Ambiente (Minam) alertó sobre los riesgos para el ecosistema marino debido a la gran cantidad de tecnopor, plásticos y desechos que llegaron a las playas. Por su parte, la Capitanía del Puerto estima que las labores de recuperación podrían extenderse hasta por 20 días, dependiendo de las condiciones climáticas.

Temas Relacionados

CallaoAncónContenedoresperu-noticias

Últimas Noticias

Asociación italiana y religiosos en Perú llevan atención y esperanza a familias con VIH en regiones rurales

Desde el Hogar San Camilo en Chosica hasta una residencia en Huancayo, religiosos y voluntarios brindan atención integral a niños, adolescentes y padres con esta enfermedad

Asociación italiana y religiosos en

Joao Grimaldo en modo asistente: tercer servicio consecutivo en la Conference League en goleada de Riga FC

El extremo peruano ha vuelto a destacarse en la Fase Previa del campeonato europeo al aportar con un pase gol en la victoria 3-0 sobre Beitar Jerusalén

Joao Grimaldo en modo asistente:

Rafael López Aliaga deja la MML y viaja a Ayacucho: “Estoy de licencia, no soy alcalde de Lima en este momento”

El líder de Renovación Popular viajó a Ayacucho con licencia para inaugurar una sede del Hospital de la Solidaridad. Durante su visita, defendió el tren Lima–Chosica y reiteró su posición a favor de reducir el tamaño del aparato estatal

Rafael López Aliaga deja la

La gasolina más barata y más cara de Lima este 7 de agosto

Conoce el precio de hoy de los combustibles en la capital de Perú

La gasolina más barata y

El segundo cánido más grande de Sudamérica fue fotografiado en Perú: zorro andino reaparece en área protegida en La Libertad

La reciente fotografía de un zorro andino en Santuario Nacional de Calipuy confirma la presencia de esta especie clave, considerada un indicador biológico fundamental para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región

El segundo cánido más grande
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presentación con misterio: el inusual

Presentación con misterio: el inusual plan de Ferrari para mostrar su primer auto 100% eléctrico

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

El rover Curiosity de la NASA cumplió 13 años en Marte y lo “festejó” con la foto de una roca coral

Otra suba de las tasas para los plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 39% anual a clientes minoristas

Digital Finance Forum: cómo la IA irrumpió en el sistema financiero y qué estrategias adoptan las empresas

INFOBAE AMÉRICA
Blanco absoluto, mitología y Minions:

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

TELESHOW
Mica Viciconte opinó sobre el

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”