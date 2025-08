Melcochita confirma que le robó sus ideas Carlos Álvarez en EVDLV: “Contaba chistes míos en sus shows”

Melcochita confirma en ‘EVDLV’ que Carlos Álvarez hizo propios sus chistes: “Nunca reclamó nada”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Sentado frente al temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, abrió su corazón y su memoria en una entrevista que no solo estuvo cargada de nostalgia, sino también de revelaciones que han remecido el mundo del humor peruano.

Con su estilo relajado y su peculiar forma de hablar, el veterano comediante sorprendió al confesar que, durante años, uno de los grandes referentes del humor político local, Carlos Álvarez, habría usado chistes y rutinas creadas por él sin darle el crédito correspondiente.

El popular sonerista no se mostró molesto, pero sí dejó claro que lo que ocurrió fue real. “Son cosas pequeñas. A mí me da alegría que me imiten”, dijo con una sonrisa serena mientras conversaba con Beto Ortiz.

Sin rencor, pero con firmeza, Melcochita relató que muchas de sus ideas, aquellas nacidas de su ingenio natural para el humor cotidiano y la criollada, fueron aprovechadas por Álvarez en varios de sus espectáculos. “En sus espectáculos contaba chistes míos, pero lo hacía de otra manera, las incorporaba y con base en eso hacía sus shows”, detalló.

Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones, especialmente porque durante décadas ambos artistas han compartido espacio en la televisión nacional, aunque rara vez se había hablado públicamente de conflictos o tensiones entre ellos.

Para Melcochita, sin embargo, no se trata de enemistades ni de cuentas pendientes. “Muchos se desesperan antes de tiempo”, comentó al ser consultado por las reacciones que su entrevista ha provocado. Él prefiere mantenerse al margen de los escándalos y tomarse la vida con la misma filosofía que ha transmitido a lo largo de los años: la de reírse incluso de los malos momentos.

Su esposa, Monserrat Seminario, también tuvo palabras sobre este tema. Defendió con cariño la forma de ser de Pablo y aseguró que nunca ha sido una persona conflictiva. “Nunca se pica ni reclama y siempre da la mano”, afirmó.

En su opinión, ese carácter pacífico y generoso es lo que lo ha mantenido vigente en el corazón del público durante tantas décadas. Para ella, si alguien ha copiado sus ideas, él no lo toma como ofensa, sino como un reconocimiento a su talento.

Sufrió envidia de sus amigos

Pero las confesiones no terminaron ahí. Melcochita también hizo una pausa para recordar los años en que fue parte de uno de los programas más recordados de la televisión peruana: ‘Risas y Salsas’.

Aunque hoy muchos de sus personajes son parte de la cultura popular, no todo fue alegría detrás de cámaras. El comediante aseguró que, en aquel entonces, varios de sus compañeros le tenían envidia, pero eligió no mencionar nombres. “No se dice nombres, hijo mío”, sostuvo.

A pesar de su decisión de no exponer públicamente a nadie, sí compartió un episodio puntual que reflejó el tipo de tensiones que vivía. “Aquí el dueño de esta secuencia soy yo y no puedes ir encima de mí”, le habría dicho uno de los integrantes del elenco, en un intento por marcar territorio dentro del programa. Aunque esas palabras pudieron haber herido a cualquiera, Melcochita se limitó a seguir trabajando y haciendo reír, como siempre, confiando en que su talento hablaría por él.

Hoy, con más de ochenta años y una carrera que combina música, teatro, televisión y calle, Pablo Villanueva se reafirma como una figura única en el entretenimiento peruano.

