Cristorata y Agus Padilla sorprenden con un beso tras la derrota en La Noche Dorada

Las imágenes del streamer y la artista uruguaya juntos después de la pelea han dado mucho de qué hablar, aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación

La aparente cercanía entre Cristorata y Agus Padilla ha desatado comentarios en redes sociales. El streamer peruano fue captado besándose con la cantante uruguaya tras perder su enfrentamiento contra Cañita en el evento de boxeo La Noche Dorada.

Las imágenes, compartidas por el creador de contenido Ric La Torre, se viralizaron rápidamente y despertaron rumores de un romance. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado la relación, los seguidores destacan que ambos ya habían sido vistos juntos en transmisiones de TikTok y en otras plataformas digitales, lo que alimenta aún más la especulación sobre su vínculo.

El beso que encendió las redes

El beso de Cristorata y Agus Padilla después de la pelea de La Noche Dorada desató una ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes difundidas confirmaron lo que muchos seguidores sospechaban desde hacía semanas.

El video que provocó la ola de comentarios circuló en TikTok pocas horas después de que Cristorata descendiera del ring. En la grabación se le observa abrazando a Agus Padilla mientras intercambian un beso, escena que desató una cascada de reacciones.

Ric La Torre, quien difundió las imágenes, señaló que el momento se produjo justo después de que el streamer perdiera el combate frente a Cañita. “Captados a los besos, luego que él perdiera su batalla contra el ‘Cañita’”, comentó en su video.

También remarcó que la cercanía entre ambos no era algo nuevo, ya que se habían mostrado juntos anteriormente en videos para TikTok y en transmisiones en la plataforma Kick.

La noticia no tardó en posicionarse como tendencia, generando miles de comentarios entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en etiquetarlos para obtener una respuesta oficial sobre su posible relación.

La derrota de Cristorata en La Noche Dorada

Cristorata lamentó no obtener el triunfo en La Noche Dorada frente a Cañita. En medio de la emoción prometió una revancha y afirmó que no se rendirá pese a este revés en el ring.

Antes del beso que acaparó la atención de sus seguidores, Cristorata vivió una noche difícil en el ring. Su enfrentamiento contra Cañita en el evento La Noche Dorada terminó con una derrota que él mismo lamentó profundamente ante las cámaras.

“Nunca he ganado nada en mi vida. Quise en este momento, gracias a Dios, haber ganado. No me dio la oportunidad, pero va a haber una revancha, va a haber una nueva pelea, unos nuevos eventos, espero me invites”, expresó visiblemente afectado tras el resultado.

La sinceridad de sus palabras conmovió a muchos de sus seguidores, quienes lo alentaron a seguir adelante. La derrota, sin embargo, pasó a un segundo plano tras difundirse las imágenes de su cercanía con Agus Padilla.

Un vínculo que ya generaba sospechas

Las imágenes en TikTok solo confirmaron lo que muchos sospechaban. Cristorata y Agus Padilla ya habían sido vistos en varias ocasiones juntos en redes, lo que alimentaba los rumores de un romance.

Aunque el beso fue la prueba más clara hasta ahora, la relación entre Cristorata y Agus Padilla ya había despertado rumores. Ambos habían sido vistos compartiendo tiempo en transmisiones en vivo y en videos publicados en TikTok, lo que llevó a muchos a sospechar que existía algo más que una amistad.

“Igual esta parejita ya se veía venir, porque ellos se mostraban en diferentes videos y en su plataforma de Kick, en TikTok también”, comentó Ric La Torre al recordar las veces que los dos aparecieron juntos en público.

La cantante uruguaya alimentó aún más las especulaciones al compartir en sus historias de Instagram una imagen del streamer durante el evento de boxeo. No obstante, al igual que Cristorata, no se ha pronunciado directamente sobre las imágenes del beso ni ha confirmado el inicio de una relación sentimental.

¿Quién es Cristorata y por qué es tan popular?

El tiktoker peruano Cristorata se hizo popular por su humor sin filtro y su cercanía con la gente. Su espontaneidad le ha permitido convertirse en un fenómeno en diversas plataformas digitales.

Cristorata, cuyo nombre real es Cristopher Puente Viena, es un creador de contenido peruano que ganó notoriedad en TikTok gracias a su estilo irreverente y entrevistas con toques callejeros. Su carisma y humor sin filtros le permitieron acumular más de 2.6 millones de seguidores en la plataforma.

El fenómeno digital no solo se limita a TikTok, ya que el influencer ha expandido su presencia a otras redes sociales, donde mantiene una comunidad activa y creciente. La espontaneidad de su contenido lo convirtió en uno de los personajes más comentados en la escena digital peruana.

Su participación en el evento de boxeo La Noche Dorada incrementó aún más su popularidad. Aunque no logró la victoria contra Cañita, el streamer se ganó el apoyo del público por su esfuerzo y su actitud autocrítica. Ahora, la difusión de las imágenes junto a Agus Padilla lo mantiene en el centro de la conversación en redes sociales.