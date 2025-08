Adolescente desaparecido por préstamos ‘gota a gota’ es hallado en hospital de Ecuador y su padre quedó bajo custodia policial

Adolescente desaparece tras pedir préstamo online y su familia lo busca | BDP

La desaparición de un adolescente de 14 años, identificado como M.C.M, mantuvo en vilo a su familia y encendió las alarmas sobre los riesgos que enfrentan los menores frente a préstamos en línea y extorsiones. La historia comenzó cuando el menor salió de su hogar en Surco con la excusa de recoger un paquete, sin imaginar que este acto derivaría en horas de desesperación para sus seres queridos. Sin embargo, el caso que, en un primer momento, parecía ser un aparente secuestro o captación de alguna mafia de trata de personas, con el paso de las horas dio un giro radical y lo ha convertido en una disputa legal entre los padres del joven.

La madre del adolescente contó a los medios de comunicación que dieron cuenta de la desaparición tras hallar una nota de puño y letra del menor en el que indicaba que buscaran un mensaje en el teléfono de un familiar. Al abrirlo, leyeron una carta de despedida dirigida a cada miembro de la familia y, especialmente, a su madre Melisa.

En el texto, el menor aseguraba que había decidido irse, que no regresaría por uno o dos años y que buscaría el dinero necesario para cubrir una deuda pendiente con una empresa de préstamos online. La carta agregaba: “Voy a estar bien, me voy fuera del país. No se preocupen, regreso en un año o dos”.

Madre del menor de 14 años denunció que adolescente desapareció tras pedir un préstamo online

Desesperación y llanto

La familia supo que el menor, agobiado por una deuda contraída con una empresa de préstamos online, habría sido blanco de amenazas luego de intentar cubrirla. La madre explicó que “primero le dieron supuestamente 800 soles y después pedían más dinero. Lo ayudamos a pagar, pero después volvieron a exigirle más”. Al notar el estrés y temor del joven —quien en las últimas semanas había incluso evitado asistir a algunos exámenes en su colegio— sospecharon que los préstamos tipo “gota a gota” estarían detrás de la presión que sentía.

La madre aseguró que en casa nunca le faltó nada y descarta maltratos. Hasta ese momento solo se tenía imágenes de la cámara de seguridad del edificio que mostró a M. saliendo solo, sin maleta ni pertenencias, y hablando por celular. Luego, cámaras exteriores lo captaron alejándose del lugar, aunque el rastro se pierde en una zona sin dispositivos activos. Aparentemente, coordinaba su fuga con alguien. “Es como si se hubiera esfumado. Nadie lo ha visto desde entonces y las horas pasan sin respuesta”, lamentó la madre.

Según el registro de llamadas, las últimas comunicaciones del adolescente fueron con un número del extranjero, presuntamente su padre biológico domiciliado en Estados Unidos.

Ni bien se confirmó la fuga, los hermanos notificaron la desaparición en grupos de padres y amigos, mientras Melisa se dirigía a la comisaría y a distintos puntos del distrito buscando imágenes y registros. Los vecinos colaboraron revisando videos y publicaciones.

Última imagen de menor que escapó de su casa para irse con su papá en Estados Unidos

Menor se fue del país con su padre biológico

24 horas después de conocerse la noticia de su desaparición, la madre del menor se comunicó con el programa ‘Día D’ y manifestó que su hijo se habría ido del país con su padre biológico, con quien mantiene una disputa legal por la tenencia de sus hijos.

Indicó que, el padre lo habría convencido para irse a Estados Unidos, usando documentación irregular o falsa.

El hijo mayor contó que su padre biológico, que reside en el extranjero, había intentado convencerlo por teléfono para irse con él. “Tuvo una llamada conmigo diciendo que iba a estar mejor si se iba con él. Yo le dije que prefería estar con mi mamá y me empezó a insultar”, relató.

Melisa agregó que su expareja tiene varios ingresos a la cárcel por diversos delitos y que la ha denunciado en varias oportunidades de supuesto maltrato.

Mensaje del padre

Tras conocerse el caso y la denuncia pública de la madre, el padre de M. difundió en redes sociales un mensaje negando la existencia de un secuestro y desmintiendo su desaparición. Este es el texto completo:

“Quiero hacer una aclaración acerca del reporte de la señora Melissa Mariel Marques Reategui sobre mi hijo. El menor no está desaparecido como ella está diciendo. Él se fue de la casa porque ella le dio una golpiza por unos préstamos que él realizó en línea. Envío pruebas de correos electrónicos recibidos de mi hijo pidiéndome que lo llame y lo recoja, ya que la señora Melissa no permite que yo tenga comunicación con mis hijos y la comunicación con él es a escondidas. Con esa señora es imposible la comunicación y mi hijo le tiene miedo por todo el abuso físico y psicológico que ha recibido todos estos años. Es por eso que él salió conmigo del país y en ningún momento fue secuestrado como ella dice. No estoy cometiendo ningún delito. Vean todas las denuncias que ella tiene en la comisaría. Mis hijos han ido a parar a la comisaría por lo problemática que ella es. Esto lo hago por proteger a mi hijo”, manifestó

Mensaje del padre de menor desaparecido que habría salido del país

Adolescente reaparece en video

Horas después de que su madre denunciara públicamente su desaparición, un video grabado por el propio menor fue difundido en una cuenta de Instagram. En las imágenes, el adolescente de 14 años aparece tranquilo y afirma estar en compañía de su padre biológico, a quien asegura haber elegido voluntariamente. “Estoy con mi papá, así que te quería decir que no te preocupes tanto”, dice dirigiéndose a su madre.

Adolescente reaparece en video: “Tomé una decisión y quiero estar con mi papá” X: Un Chasqui del Bicentenario

El joven recalca que tomó la decisión de irse por voluntad propia. Promete restablecer la comunicación en los próximos días: “En dos o tres días voy a comprarme un nuevo teléfono y te voy a llamar”, afirma.

Menor fue hallado en Ecuador y su padre quedó detenido por presunto uso de documentos falsos

La madre del adolescente, Melissa Márquez, confirmó que su hijo de 14 años fue localizado en el hospital básico del cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, Ecuador, donde permanece bajo observación médica. Según informó, el menor logró comunicarse con ella y se encuentra acompañado por personal de salud, agentes de Migraciones y efectivos policiales. La mujer expresó su alivio al saber que su hijo está a salvo, aunque manifestó sorpresa por la distancia recorrida desde su desaparición en Surco.

En paralelo, las autoridades ecuatorianas detuvieron al padre biológico, identificado como Jhon Correa, acusado de ingresar a ese país con documentación presuntamente falsa. El Ministerio del Interior del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han activado coordinaciones internacionales para garantizar el retorno del menor, mientras se mantiene vigente la alerta amarilla emitida por la Policía Nacional para su seguimiento a nivel regional.